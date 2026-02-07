Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Đời sống 07/02/2026 11:31

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 7/2, ông Nguyễn Đắc Vỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một nhân viên tuần tra đường sắt tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào 0h40 cùng ngày, đoàn tàu mang số hiệu SE2 lưu thông hướng Nam - Bắc, khi đến Km1581+800, đoạn qua địa bàn xã Tân Lập, xảy ra va chạm với người đang làm nhiệm vụ tuần tra đường sắt.

Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phong (SN 1991, trú tại thôn Tân Quang, xã Tân Lập), nhân viên tuần tra đường sắt thuộc Công ty Đường sắt Sài Gòn.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Lập phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc.

“Trong đêm, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, ngành đường sắt triển khai các biện pháp cần thiết, hỗ trợ gia đình nạn nhân”, ông Nguyễn Đắc Vỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, cho hay.

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