Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Đời sống 07/02/2026 11:31

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 7/2, ông Nguyễn Đắc Vỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một nhân viên tuần tra đường sắt tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào 0h40 cùng ngày, đoàn tàu mang số hiệu SE2 lưu thông hướng Nam - Bắc, khi đến Km1581+800, đoạn qua địa bàn xã Tân Lập, xảy ra va chạm với người đang làm nhiệm vụ tuần tra đường sắt.

Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phong (SN 1991, trú tại thôn Tân Quang, xã Tân Lập), nhân viên tuần tra đường sắt thuộc Công ty Đường sắt Sài Gòn.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Lập phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc.

“Trong đêm, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, ngành đường sắt triển khai các biện pháp cần thiết, hỗ trợ gia đình nạn nhân”, ông Nguyễn Đắc Vỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, cho hay.

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Ngày 7/2, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà 5 tầng ở phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM).

Xem thêm
Từ khóa:   tàu hỏa tông tử vong tin moi Nhân viên tuần tra đường sắt

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Tài nhả vía, vận may mở lối, 3 con giáp đón may mắn triền miên, tiền xông vào cửa, vàng chắn trước nhà

Sau đêm nay, Thần Tài nhả vía, vận may mở lối, 3 con giáp đón may mắn triền miên, tiền xông vào cửa, vàng chắn trước nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/2/2026, 3 con giáp qúy nhân độ trì, tài vận thăng thiên, tiền vào đầy túi, sự nghiệp viên mãn

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/2/2026, 3 con giáp qúy nhân độ trì, tài vận thăng thiên, tiền vào đầy túi, sự nghiệp viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Danh tính thai phụ chủ quan đẻ rớt tại phòng trọ, em bé không qua khỏi

Danh tính thai phụ chủ quan đẻ rớt tại phòng trọ, em bé không qua khỏi

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Nóng: Thu hồi thêm nhiều lô sữa bột Aptamil sau khi hàng chục trẻ bị ngộ độc

Nóng: Thu hồi thêm nhiều lô sữa bột Aptamil sau khi hàng chục trẻ bị ngộ độc

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Thần Tài nhả vía tới tấp sau ngày 8/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp sau ngày 8/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Bước sang năm Bính Ngọ, 3 con giáp trúng mánh lớn, Đại Phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp, mọi sự hanh thông

Bước sang năm Bính Ngọ, 3 con giáp trúng mánh lớn, Đại Phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp, mọi sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Cúng ông Công ông Táo ở bếp hay bàn thờ? Chuyên gia tâm linh hướng dẫn cách đặt mâm cỗ chuẩn nhất

Cúng ông Công ông Táo ở bếp hay bàn thờ? Chuyên gia tâm linh hướng dẫn cách đặt mâm cỗ chuẩn nhất

Không gian sống 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/2-9/2/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/2-9/2/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Đời sống 3 giờ 46 phút trước
5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Những điều đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Đừng để mất lộc vì thiếu hiểu biết!

Những điều đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Đừng để mất lộc vì thiếu hiểu biết!

Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính thai phụ chủ quan đẻ rớt tại phòng trọ, em bé không qua khỏi

Danh tính thai phụ chủ quan đẻ rớt tại phòng trọ, em bé không qua khỏi

Nóng: Thu hồi thêm nhiều lô sữa bột Aptamil sau khi hàng chục trẻ bị ngộ độc

Nóng: Thu hồi thêm nhiều lô sữa bột Aptamil sau khi hàng chục trẻ bị ngộ độc

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Giá vàng hôm nay, ngày 7/2/2026: Bật tăng trở lại, vàng miếng SJC lên sát 180 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/2/2026: Bật tăng trở lại, vàng miếng SJC lên sát 180 triệu đồng/lượng

Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội, người dân hoảng loạn thoát hiểm bằng thang bộ

Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội, người dân hoảng loạn thoát hiểm bằng thang bộ

Một nhịp cầu Long Biên gặp sự cố, ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu qua cầu

Một nhịp cầu Long Biên gặp sự cố, ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu qua cầu