ADN xác nhận con ruột nhưng mặt giống hệt hàng xóm, tôi cay đắng phát hiện màn 'đổi trắng thay đen' khiến mình mất trắng 3 tỷ

Tâm sự 07/02/2026 10:39

Người hàng xóm kia lớn hơn tôi vài tuổi, còn độc thân và trông cũng ưa nhìn. Sau này nhớ lại tôi mới nhận ra vợ tôi khá có cảm tình với anh ta. Vì thế, lòng tôi nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình với người hàng xóm kia.

Tôi lấy vợ được 5 năm, có con trai 4 tuổi. Tôi và vợ ở riêng để thoải mái, không căng thẳng chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Quả thật gần đây tôi cảm thấy rất bứt rứt. Chuyện là từ ngày con tôi được một tuổi, tôi đã nghe loáng thoáng họ hàng nói trông con trai không hề giống tôi. Con trai càng lớn lên thì tôi lại phát hiện nó rất giống người hàng xóm cạnh nhà bố mẹ tôi.

Dù tôi và vợ không sống chung với bố mẹ nhưng gia đình tôi khá thân với nhà hàng xóm, chúng tôi thường sang ăn uống nhà họ khi rảnh rỗi. Người hàng xóm kia lớn hơn tôi vài tuổi, còn độc thân và trông cũng ưa nhìn. Sau này nhớ lại tôi mới nhận ra vợ tôi khá có cảm tình với anh ta. Vì thế, lòng tôi nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình với người hàng xóm kia.

Do đó, tôi quyết định lén giấu vợ đi xét nghiệm ADN. Nhưng kết quả làm tôi sững sờ, rõ ràng thằng bé là con trai của tôi. Vậy tại sao nó lại giống gã hàng xóm kia như một khuôn đúc ra? Nhưng sau đó tôi cũng bỏ qua chuyện này, kết quả xét nghiệm làm tôi thấy yên tâm.

ADN xác nhận con ruột nhưng mặt giống hệt hàng xóm, tôi cay đắng phát hiện màn 'đổi trắng thay đen' khiến mình mất trắng 3 tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó không lâu, bố tôi bất ngờ gọi chúng tôi về nhà. Bố tôi lấy ra một tờ giấy xét nghiệm ADN làm tôi chết sững, còn mẹ tôi thì khóc lóc ngất lịm. Kết quả xét nghiệm tôi không phải con ruột của bố tôi. Bố tôi nói rằng thấy cháu nội không giống con trai nên ông đã âm thầm lấy tóc của cháu đi xét nghiệm với mình, kết quả không cùng huyết thống. Thấy kì lạ, ông đã đến nhà tôi lấy tóc của tôi để đi xét nghiệm với mình.

Sau khi mẹ tôi tỉnh lại, bà quỳ lạy xin chồng tha thứ. Ngày trước bố tôi thường phải công tác xa nhà nên bà đã vụng trộm với ông hàng xóm. Tôi là kết quả của mối tình ngoài luồng đó. Nhưng may mắn là tôi khá giống mẹ nên bố tôi không phát hiện ra. Nhưng khi con tôi chào đời lại giống chú của nó – là con trai của ông hàng xóm kia.

Chuyện sốc sau đó chính là bố tôi tuyên bố sẽ không cho vợ chồng tôi mảnh đất 3 tỷ như đã hứa lúc trước. Ông nói từ này về sau tôi và ông sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Tôi lặng người buồn bã. Nhà hàng xóm bên kia không chỉ có gia cảnh kém hơn nhà tôi mà còn nợ nần. Quả thật tôi không bao giờ ngờ có ngày hôm nay…

Quán mới mở đơn đi vèo vèo, tôi hào hứng đi giao thì "hóa đá" khi thấy khách hàng chính là người cũ từng ruồng bỏ mình

Quán mới mở đơn đi vèo vèo, tôi hào hứng đi giao thì "hóa đá" khi thấy khách hàng chính là người cũ từng ruồng bỏ mình

Tôi và chồng đã cãi nhau to. Chồng tôi cho rằng tôi có tình cảm với người bạn kia. Vì tức giận khi bị thôi việc, tôi đã nói cho bỏ tức: “Đúng rồi, ít ra thì người ta cũng không làm tôi thôi việc mất mặt như vậy, còn anh xem anh đã làm gì”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cúng ông Công ông Táo ở bếp hay bàn thờ? Chuyên gia tâm linh hướng dẫn cách đặt mâm cỗ chuẩn nhất

Cúng ông Công ông Táo ở bếp hay bàn thờ? Chuyên gia tâm linh hướng dẫn cách đặt mâm cỗ chuẩn nhất

Không gian sống 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/2-9/2/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/2-9/2/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Danh tính bất ngờ của người đàn ông bị tàu tông tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

5 tác dụng tuyệt vời của quả dứa đối với sức khỏe mà bạn không thể ngờ đến

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Từ giữa tháng 2/2026 trở đi, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tin vui tới cửa, ôm khối tài sản khủng, thăng tiến dễ dàng, đón Tết sung túc

Từ giữa tháng 2/2026 trở đi, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tin vui tới cửa, ôm khối tài sản khủng, thăng tiến dễ dàng, đón Tết sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Vừa về ra mắt, một câu nói của đứa cháu nhỏ khiến gái trẻ chạy thục mạng, bóc trần bộ mặt thật của gia đình bạn trai

Vừa về ra mắt, một câu nói của đứa cháu nhỏ khiến gái trẻ chạy thục mạng, bóc trần bộ mặt thật của gia đình bạn trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
ADN xác nhận con ruột nhưng mặt giống hệt hàng xóm, tôi cay đắng phát hiện màn "đổi trắng thay đen" khiến mình mất trắng 3 tỷ

ADN xác nhận con ruột nhưng mặt giống hệt hàng xóm, tôi cay đắng phát hiện màn "đổi trắng thay đen" khiến mình mất trắng 3 tỷ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 8/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 8/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những điều đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Đừng để mất lộc vì thiếu hiểu biết!

Những điều đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Đừng để mất lộc vì thiếu hiểu biết!

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Nhà hàng 5 tầng bốc cháy giữa trung tâm TP.HCM, người dân trong khu vực hoảng loạn

Sau ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánhn, tử vi hôm nay, tu vi ngay mai

Sau ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánhn, tử vi hôm nay, tu vi ngay mai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

5 năm chưa một lần nhìn vào tủ đồ của vợ, lần đầu giặt áo cho cô ấy, tôi nghẹn đắng khi thấy thứ giấu trong túi áo sờn cũ

Chồng báo đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì bàng hoàng thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Chồng báo đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì bàng hoàng thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Mở tủ lạnh thấy chai nước lạ, tôi bủn rủn chân tay khi biết mục đích thật sự của chồng

Mở tủ lạnh thấy chai nước lạ, tôi bủn rủn chân tay khi biết mục đích thật sự của chồng

Chị chồng hỏi mượn 500 triệu, tôi lén dùng máy chồng từ chối rồi "ngã ngửa" khi nhận lại hồi đáp

Chị chồng hỏi mượn 500 triệu, tôi lén dùng máy chồng từ chối rồi "ngã ngửa" khi nhận lại hồi đáp

Đang "vật vã" trên bàn đẻ, tin nhắn bắt ghen chồng ngoại tình gửi đến khiến tôi đau đớn gấp vạn lần cơn chuyển dạ

Đang "vật vã" trên bàn đẻ, tin nhắn bắt ghen chồng ngoại tình gửi đến khiến tôi đau đớn gấp vạn lần cơn chuyển dạ

Con trai dẫn mẹ đơn thân về ra mắt, vừa nhìn rõ mặt "con dâu tương lai", bố run rẩy quỵ ngã khi bí mật 20 năm trước bị phơi bày

Con trai dẫn mẹ đơn thân về ra mắt, vừa nhìn rõ mặt "con dâu tương lai", bố run rẩy quỵ ngã khi bí mật 20 năm trước bị phơi bày