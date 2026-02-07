Những điều đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Đừng để mất lộc vì thiếu hiểu biết!

07/02/2026

Lễ cúng ông Công ông Táo năm nay rơi vào thứ Ba, ngày 10/02/2026 (tức ngày 23 tháng Chạp). Đây là thời điểm chuyển giao quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị chỉn chu để tiễn các vị thần về trời thuận lợi.

Để nghi lễ diễn ra trang nghiêm và vẹn toàn, gia chủ nhất định không được bỏ qua những lưu ý quan trọng dưới đây: 

Thả cá chép đúng cách để ông Táo về trời

Theo quan niệm dân gian, cá chép phải được thả trước giờ Ngọ (12h trưa ngày 23 tháng Chạp) thì mới kịp lên Thiên đình. Do vậy, ngay từ tối ngày 22 đến sáng sớm 23 tháng Chạp, người người đã bắt đầu thả cá ra sông, suối, hồ nước gần nhà.

Những điều đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Đừng để mất lộc vì thiếu hiểu biết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thả cá chép thế nào cho vừa đúng ý nghĩa tâm linh, vừa đúng mục đích tái tạo nguồn lợi bảo vệ môi trường không phải ai cũng hiểu biết đầy đủ. Nhiều người không phải thả cá mà đổ, ném, quăng cá hoặc ném luôn cả túi ni lông chứa cá xuống ao, hồ.

Như vậy không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn thể hiện thái độ bất kính, sai ý nghĩa, chuẩn mực với phong tục cổ truyền của dân tộc.

Thả cá chép đúng cách là thả từ từ, nhẹ nhàng xuống sông, hồ để cá còn có cơ hội được sống. Không ném cá từ trên cao xuống cá dập bụng dập phổi dễ chết, Không thả cá cùng túi nilon xuống nước, không đổ tàn tro, bụi bẩn, chân hương xuống ao hồ sông suối, chịu khó lặn lội xuống bậc thềm gần mặt nước nâng cá ở tay, cho cá hoà mình bơi đi.

Trước khi thả cá, bạn nên cầu khấn những điều tốt lành cho bản thân, gia đình rồi mới từ từ để cá chép bơi xuống mặt nước với lòng thành kính, thiêng liêng nhất.

Khi cúng ông Công ông Táo người ta thương tránh cúng sau 12 giờ trưa, bởi theo quan niệm dân gian, từ 12h trưa ngày 23 tháng Chạp là thời điểm các Táo đã bay về trời. Vì vậy trong ngày 23 các bạn nên sắp xếp thời gian để cúng trong buổi sáng.

Lưu ý khi thực hiện cúng ông Công ông Táo:

  • Thực hiện lễ cúng ở nơi trang nghiêm, sạch sẽ
  • Chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo
  • Không cầu xin tài lộc khi cúng ông Táo
  • Tranh thủ dọn dẹp lại bàn thờ, tỉa chân nhang, lau chùi thật cẩn thận để chuẩn bị đón năm mới.
Mâm cúng ông Công ông Táo 3 miền: Nét riêng độc đáo và vị trí đặt lễ giúp gia chủ đón lộc

Mâm cúng ông Công ông Táo 3 miền: Nét riêng độc đáo và vị trí đặt lễ giúp gia chủ đón lộc

Cứ mỗi độ 23 tháng Chạp, mâm lễ tiễn Táo Quân lại được sửa soạn tươm tất khắp mọi nhà. Tuy cùng chung tấm lòng thành, nhưng lễ vật ở mỗi vùng miền lại mang những sắc thái văn hóa riêng biệt, kết tinh nét đặc trưng của mỗi mảnh đất.

Xem thêm
