Cách lau dọn bàn thờ ngày 23 tháng Chạp đúng cách để cả năm hanh thông, tiền vào như nước

Không gian sống 05/02/2026 05:00

Chăm chút cho bàn thờ sạch sẽ vào dịp cuối năm là cách chúng ta gửi gắm lòng thành kính đến ông bà, tổ tiên. Khi khói hương quyện trong không gian thanh sạch, đó cũng là lúc gia chủ mở lòng đón đợi một năm mới ấm no.

Dưới đây là cách lau dọn bàn thờ đúng ngày ông Công ông Táo chuẩn bài giúp gia chủ rước may mắn, lộc lá đổ vào nhà, đón một cái Tết ấm no hạnh phúc.

Thời điểm thích hợp để lau dọn bàn thờ

Theo quan niệm dân gian, bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp (23/12 Âm lịch), thời điểm tiễn Táo quân lên chầu trời, gia chủ sẽ dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ để tiễn cũ nghênh mới. Việc này có thể kéo dài đến ngày 30 Tết và phải hoàn tất xong xuôi trước đêm Giao Thừa để chuẩn bị đón năm mới.

Để mọi việc được diễn ra suôn sẻ và đón lộc may, gia chủ hãy thông báo với đấng bề trên. Trước khi bắt tay vào dọn dẹp bàn thờ, gia chủ hãy chuẩn bị một đĩa hoa quả, bánh kẹo, trầu cau… để dâng lên ông bà tổ tiên, thần linh. Sau đó hãy thắp nén hương xin phép gia tiên, xin phép thổ địa, thần linh, thông báo ngày giờ bắt đầu dọn dẹp để không làm kinh động đến đấng bề trên.

Cách lau dọn bàn thờ ngày 23 tháng Chạp đúng cách để cả năm hanh thông, tiền vào như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc xin phép, gia chủ cũng cần chuẩn bị một mảnh giấy đỏ, bát hương, đèn, nến, đồ trang trí trên bàn thờ. Sau khi nhang cháy hết, gia chủ mới bắt đầu lau dọn.

Bàn thờ không được lau dọn thông thường. Đây là nơi tôn nghiêm và linh thiêng, bạn nên dùng nước ấm và khăn trắng sạch để tiến hành lau dọn. Cần lau bài vị thần Phật trước rồi đến bài vị tổ tiên sau.

Những điều cần tránh

Công việc lau dọn bàn thờ cần sự trang nghiêm, tôn kính, không được đùa giỡn hoặc ăn mặc lôi thôi, quá hở hang.

Gia chủ khi lau dọn cần tránh việc bát hương bị di chuyển. Vì đây là nơi giáng xuống của thần linh, tránh động đến để không hao tài tốn của.

Khi rửa bát hương tránh việc đổ hết tro bên trong, bạn nên dùng thìa múc. Sau khi bát hương khô ráo, dùng tiền vàng đốt hơ xung quanh và đổ tro vào.

Khi rút chân hương nên giữ lại 5 chân hương cũ, sau đó mang chân hương cũ đốt và thả xuống sông, ao, hồ…

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cứ mỗi độ 23 tháng Chạp, mâm lễ tiễn Táo Quân lại được sửa soạn tươm tất khắp mọi nhà. Tuy cùng chung tấm lòng thành, nhưng lễ vật ở mỗi vùng miền lại mang những sắc thái văn hóa riêng biệt, kết tinh nét đặc trưng của mỗi mảnh đất.

