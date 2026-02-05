Đến 18h ngày 4/2, Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông làm người đàn ông tử vong trên đường Luỹ Bán Bích.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 4/2, Công an phường Tân Phú, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trên đường Luỹ Bán Bích.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, ông T.V.S (39 tuổi) lái xe máy biển số tỉnh Tây Ninh chạy trên đường Luỹ Bán Bích, hướng từ công viên Đầm Sen đi đường Âu Cơ. Khi đến trước số nhà 466A Lũy Bán Bích, phường Tân Phú thì ông này có biểu hiện loạng choạng.

Sau đó, ông S. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Vụ việc khiến giao thông ùn tắc tạm thời.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sát dải phân cách, chiếc xe máy hư hỏng nhẹ nằm cách đó vài mét.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm chiều, khiến giao thông trên đường Lũy Bán Bích bị ùn tắc.

