NÓNG: Danh tính giám đốc công ty sản xuất hơn 200 tấn lúa giống giả

Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với một giám đốc doanh nghiệp để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, đóng gói các thương hiệu lúa nổi tiếng để bán ra nhiều tỉnh thành.
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Theo thông tin từ VnExpress, ngày 4/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ (48 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng. Nguyễn Huy Vũ là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu.
Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu có trụ sở tại huyện Củ Chi, TPHCM, kho sản xuất đặt tại xã Ea Knuếc (Đắk Lắk). Công ty này không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất lúa giống, cũng không có vùng trồng nguyên liệu.
Tuy nhiên, Vũ đã chỉ đạo nhân viên thu mua các loại lúa nguyên liệu, lúa thương phẩm trôi nổi trên thị trường với giá rẻ rồi mang về kho để đóng gói, dán nhãn mác các thương hiệu lúa giống nổi tiếng như ST24, ST25, ĐT8, OM18…
Sau đó, công ty của Vũ bán lúa giống giả cho các đại lý ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với giá từ 14.000 đồng đến 23.000 đồng/1kg.
Theo thông tin từ VietNamNet, cơ quan chức năng xác định, hành vi sản xuất lúa giống giả đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người nông dân và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giống cây trồng.
Khám xét kho sản xuất của Vũ và các đại lý liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 781 bao lúa giống giả loại ST24, ST25 với tổng trọng lượng hơn 22 tấn trị giá gần 600 triệu đồng.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều máy móc, con dấu cùng tang vật liên quan.
Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, trong năm 2025, công ty của Vũ sản xuất và bán ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả loại ST24, ST25.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.