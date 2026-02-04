Dương Tử bị chê đi diễn 20 năm 'vẫn dậm chân tại chỗ' sau Cây sinh mệnh

Không những vậy, diễn xuất của Dương Tử gặp nhiều ý kiến trái chiều. Cô thể hiện nữ cảnh sát Bạch Cúc chiến đấu chống lại bọn sơn tặc săn bắt linh dương và các loài vật quý hiếm trên vùng cao nguyên Tây Tạng. Song, nữ diễn viên bị nhận xét có thân hình gầy gò thiếu sức sống, cảnh đánh nhau đua xe bắn súng, chạy đuổi theo sơn tặc đều không có lực, tư thế xấu, không đúng chuẩn của một chiến sĩ cảnh sát ngày đêm đối mặt với nguy hiểm.

Cây sinh mệnh phát sóng trên kênh CCTV8 của Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc, tuy nhiên rating trung bình của tập 1 chỉ đạt 1,77%, các tập tiếp theo trồi sụt không ổn định, và chưa phá mốc 2%. Chỉ số về độ hot trên nền tảng iQiYi của phim chưa đạt 9.000 điểm. Phim của Dương Tử có rating thấp hơn tác phẩm Tiểu thành đại sự trước đó của Triệu Lệ Dĩnh và không khả quan so với mặt bằng chung về tỷ suất người xem của kênh CCTV8.

Dương Tử còn lộ điểm yếu không kiểm soát tốt biểu cảm trong các cảnh cao trào. Ngũ quan của cô nhăn nhó, kém sắc và chỉ có biểu cảm gào to. Lời thoại của Dương Tử cũng không tốt, nhiều câu khó nghe rõ.

Khán giả so sánh Dương Tử và đối thủ Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim Lợi kiếm hoa hồng. Mỹ nhân Tân Cương thường bị đánh giá diễn xuất kém hơn Dương Tử nhưng lại có động tác võ thuật dứt khoát, mạnh mẽ và đẹp mắt hơn.

Chính màn thể hiện kém cỏi trong phim mới khiến danh tiếng của Dương Tử bị tổn hại. Nhiều khán giả cho rằng những lời khen dành cho diễn xuất của cô trong quá khứ bị thổi phồng quá mức. Dương Tử diễn xuất rập khuôn, chỉ hợp với một số dạng vai nhất định.

Thực tế, khi càng có tuổi áp lực dành cho nữ diễn viên càng lớn. Các đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên... đều phải từ bỏ dòng phim thần tượng để chuyển sang đóng phim chính kịch với các đề tài về xã hội, gia đình. Tuy nhiên, những nhân vật "đời thường" như vậy lại đòi hỏi diễn xuất có chiều sâu, tự nhiên và giàu cảm xúc.

Dương Tử cũng nỗ lực chuyển mình sang dòng phim chính kịch nhưng cô chưa có vai diễn ghi dấu ấn. Dương Tử bị nhận xét giữ cách diễn của phim ngôn tình vào phim mới, cách thể hiện thiếu tự nhiên, kém hơn cả diễn viên không chuyên trong phim.