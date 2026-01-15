'Nữ hoàng hành động Châu Á' Dương Tử Quỳnh khẳng định đóng Avatar 4 và 5

Đạo diễn James Cameron chính thức xác nhận "nữ hoàng hành động châu Á" Dương Tử Quỳnh sẽ xuất hiện trong Avatar 4 và Avatar 5.

Theo TVBS News Japan hôm 13/1, đạo diễn Cameron cho biết đã quay một số cảnh Avatar 4 vào năm 2017-2020, trong đó có sự xuất hiện của Dương Tử Quỳnh. Cô đảm nhận vai người Na'vi tên Palakpuelat, thể hiện thông qua công nghệ ghi hình chuyển động (performance capture).

Thông tin Dương Tử Quỳnh góp mặt được công bố giữa lúc khả năng phát hành các phần phim sau còn để ngỏ. Giới chuyên môn cho rằng nguyên nhân đến từ chi phí sản xuất ngày càng lớn và biến động của thị trường điện ảnh toàn cầu khi nền tảng trực tuyến phát triển mạnh.

Loạt phim Avatar được lên ý tưởng và thực hiện trong nhiều năm, với kịch bản hoàn chỉnh đến hết phần năm. Vì các yếu tố hậu cần, nhất là độ tuổi của dàn diễn viên trẻ, êkíp tiến hành quay trước một số phân đoạn của Avatar 4 trong giai đoạn sản xuất các phần trước.

Về mặt doanh thu, Avatar 3, với kinh phí khoảng 400 triệu USD, hiện đang tiến sát mốc 1,3 tỉ USD doanh thu toàn cầu và theo nhiều đánh giá thì gần đạt điểm hòa vốn.

Vấn đề nằm ở chỗ phần phim trước đó, Avatar 2, thu về tới 2,3 tỉ USD trên toàn thế giới. Qua mỗi phần Avatar, doanh thu phòng vé có xu hướng giảm dần.

Dù vậy như James Cameron nhấn mạnh nếu ông có thể tìm ra cách thực hiện Avatar 4 với ngân sách thấp hơn đôi chút (khoảng 300 triệu USD), thì không có lý do gì để Disney không bật đèn xanh cho dự án này.

Những bộ phim Avatar vẫn là cỗ máy kiếm tiền lớn và không có lý do gì để khai tử một thương hiệu mà gần như phần nào cũng dễ dàng cán mốc 1 tỉ USD doanh thu.

Trong lúc đó, Avatar 3 vẫn đang chiếu ngoài rạp, dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ suốt 4 tuần qua và các dự đoán cho thấy phim sẽ kết thúc hành trình của mình ở khoảng 1,6 tỉ USD doanh thu toàn cầu.

Dương Tử Quỳnh sẽ được vinh danh giải Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim Berlin Dương Tử Quỳnh sẽ nhận giải Gấu Vàng danh dự và được vinh danh tại lễ khai mạc Liên hoan phim Berlin diễn ra vào ngày 12/2/2026.

