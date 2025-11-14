Dương Tử Quỳnh sẽ được vinh danh giải Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim Berlin

Sao quốc tế 14/11/2025 20:59

Dương Tử Quỳnh sẽ nhận giải Gấu Vàng danh dự và được vinh danh tại lễ khai mạc Liên hoan phim Berlin diễn ra vào ngày 12/2/2026.

Dương Tử Quỳnh từng là thành viên ban giám khảo quốc tế của Liên hoan phim Berlin vào năm 1999, nhiều phim của bà được giới thiệu tại đây, trong đó có Ngọa hổ tàng long (2000) và Cuộc chiến đa vũ trụ (2022) - phim mang về cho bà giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nói về giải Gấu Vàng danh dự, Dương Tử Quỳnh cho biết: "Liên hoan phim Berlin luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Đây là một trong những liên hoan đầu tiên đón nhận tác phẩm của tôi với sự nồng nhiệt và hào phóng. Trở lại sau nhiều năm, được ghi nhận cho hành trình điện ảnh của mình, thật sự là một cảm giác vô cùng ý nghĩa".

 

 

Dương Tử Quỳnh sẽ được vinh danh giải Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim Berlin - Ảnh 1

Trước đó, các nghệ sĩ từng nhận giải Gấu Vàng danh dự có Helen Mirren, Martin Scorsese, Meryl Streep, Steven Spielberg và Tilda Swinton. Bà bắt đầu sự nghiệp với các bộ phim hành động Hong Kong như Nữ cảnh sát hoàng gia (1985), Chiến binh hoàng gia (1987), Câu chuyện cảnh sát 3 (1992) và đặc biệt là Vịnh Xuân quyền (1994). Trong phim này, bà hầu như thực hiện hết tất cả các cảnh hành động.

Năm 1997, bà ghi dấu ấn mạnh mẽ ở thị trường quốc tế với vai điệp viên Wai Lin trong phim Ngày mai không lụi tàn, mở đường cho những vai diễn mang tính biểu tượng toàn cầu.

Đỉnh cao sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh là vai diễn trong Ngọa hổ tàng long (2000) của đạo diễn Lý An và Cuộc chiến đa vũ trụ (2022) - phim giúp bà trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Bà còn góp mặt trong các siêu phẩm như Con nhà siêu giàu châu Á và Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân, khẳng định khả năng biến hóa linh hoạt giữa nhiều thể loại và văn hóa.

Dương Tử Quỳnh sẽ được vinh danh giải Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim Berlin - Ảnh 2

Hiện tại, Dương Tử Quỳnh đang chuẩn bị trở lại màn ảnh với vai Madame Morrible trong Wicked: For Good, ra mắt tại rạp vào ngày 21-11 và sẽ dẫn dắt series truyền hình Blade Runner 2099, do Ridley Scott sản xuất cho Amazon Prime Video. 

Ngoài ra, bà còn tham gia lồng tiếng phiên bản tiếng Anh của phim hoạt hình Trung Quốc Na Tra 2 và xuất hiện trong Ms. Rubik's Cube của đạo diễn Bai Xue, khẳng định vị thế không thể thay thế trong nền điện ảnh toàn cầu.

Hành trình tình yêu gần hai thập kỷ của Dương Tử Quỳnh: Tiết lộ chồng tỷ phú đếm cả ngày, giờ, phút bên vợ

Hành trình tình yêu gần hai thập kỷ của Dương Tử Quỳnh: Tiết lộ chồng tỷ phú đếm cả ngày, giờ, phút bên vợ

Dương Tử Quỳnh, biểu tượng điện ảnh châu Á, vừa chia sẻ câu chuyện tình yêu đầy cảm hứng với người chồng tỉ phú Jean Todt.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Quỳnh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Hành trình tình yêu gần hai thập kỷ của Dương Tử Quỳnh: Tiết lộ chồng tỷ phú đếm cả ngày, giờ, phút bên vợ

Hành trình tình yêu gần hai thập kỷ của Dương Tử Quỳnh: Tiết lộ chồng tỷ phú đếm cả ngày, giờ, phút bên vợ

Dương Tử Quỳnh thụ tinh nhân tạo thất bại" 'Không có con là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời tôi'

Dương Tử Quỳnh thụ tinh nhân tạo thất bại" 'Không có con là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời tôi'

Dương Tử Quỳnh 'gây choáng' với mái tóc vàng rực trong buổi ra mắt phim mới

Dương Tử Quỳnh 'gây choáng' với mái tóc vàng rực trong buổi ra mắt phim mới

Bắt gặp Dương Tử Quỳnh và chồng tỷ phú dư ngoạn trời Tây, để lộ mối quan hệ hôn nhân hiện tại

Bắt gặp Dương Tử Quỳnh và chồng tỷ phú dư ngoạn trời Tây, để lộ mối quan hệ hôn nhân hiện tại

Nữ diễn viên gốc Á - Dương Tử Quỳnh lên chức mẹ ở tuổi 61, nghi vấn mang thai hộ để có 1 đứa con chung với tỷ phú

Nữ diễn viên gốc Á - Dương Tử Quỳnh lên chức mẹ ở tuổi 61, nghi vấn mang thai hộ để có 1 đứa con chung với tỷ phú

Dương Tử Quỳnh ly hôn với chồng cũ vì không thể sinh con, chuẩn bị lên chức bà sau khi tái hôn

Dương Tử Quỳnh ly hôn với chồng cũ vì không thể sinh con, chuẩn bị lên chức bà sau khi tái hôn

TIN MỚI NHẤT

Dương Tử Quỳnh sẽ được vinh danh giải Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim Berlin

Dương Tử Quỳnh sẽ được vinh danh giải Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim Berlin

Sao quốc tế 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Sau ngày mai, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đồng hồ điểm 0h ngày 15/11, PHƯỢNG HOÀNG TÁI SINH, 3 con giáp giàu sang này sẽ có tài lộc hanh thông, cơ hội trúng số phát tài, rung đùi hốt bạc

Đồng hồ điểm 0h ngày 15/11, PHƯỢNG HOÀNG TÁI SINH, 3 con giáp giàu sang này sẽ có tài lộc hanh thông, cơ hội trúng số phát tài, rung đùi hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 15/11/2025, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/11/2025, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đào hoa nở rộ, 3 con giáp tình duyên thăng hạng trong tháng 12 dương lịch, nhiều mối nhân duyên tốt, tiền đầy túi, tình đầu tim

Đào hoa nở rộ, 3 con giáp tình duyên thăng hạng trong tháng 12 dương lịch, nhiều mối nhân duyên tốt, tiền đầy túi, tình đầu tim

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Thích thú trước khoảnh khắc ngư dân câu được con cá mú khổng lồ nặng hơn 80kg trên biển

Thích thú trước khoảnh khắc ngư dân câu được con cá mú khổng lồ nặng hơn 80kg trên biển

Video 4 giờ 30 phút trước
Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Đời sống 4 giờ 41 phút trước
Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Đời sống 4 giờ 44 phút trước
Thời gian cuối năm 2025, Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp choáng váng vì đếm tiền, tha hồ mua đất xây biệt thự, sắm xế xịn, giàu càng thêm giàu

Thời gian cuối năm 2025, Nam Tào chấm sổ vàng, 3 con giáp choáng váng vì đếm tiền, tha hồ mua đất xây biệt thự, sắm xế xịn, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nữ sinh Bạch Dực Nhữ được tài tử Huỳnh Hiểu Minh lăng xê ở làng giải trí

Nữ sinh Bạch Dực Nhữ được tài tử Huỳnh Hiểu Minh lăng xê ở làng giải trí

Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 26 sau tai nạn thương tâm

Nữ ca sĩ nổi tiếng qua đời ở tuổi 26 sau tai nạn thương tâm

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy

Xôn xao tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba bí mật kết hôn và sinh con

Xôn xao tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba bí mật kết hôn và sinh con

Lý Hiện tiếp tục chúc mừng sinh nhật Dương Tử năm thứ 8 liên tiếp

Lý Hiện tiếp tục chúc mừng sinh nhật Dương Tử năm thứ 8 liên tiếp

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình