Dương Tử Quỳnh sẽ được vinh danh giải Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim Berlin

Dương Tử Quỳnh sẽ nhận giải Gấu Vàng danh dự và được vinh danh tại lễ khai mạc Liên hoan phim Berlin diễn ra vào ngày 12/2/2026.

Dương Tử Quỳnh từng là thành viên ban giám khảo quốc tế của Liên hoan phim Berlin vào năm 1999, nhiều phim của bà được giới thiệu tại đây, trong đó có Ngọa hổ tàng long (2000) và Cuộc chiến đa vũ trụ (2022) - phim mang về cho bà giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nói về giải Gấu Vàng danh dự, Dương Tử Quỳnh cho biết: "Liên hoan phim Berlin luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Đây là một trong những liên hoan đầu tiên đón nhận tác phẩm của tôi với sự nồng nhiệt và hào phóng. Trở lại sau nhiều năm, được ghi nhận cho hành trình điện ảnh của mình, thật sự là một cảm giác vô cùng ý nghĩa".

Trước đó, các nghệ sĩ từng nhận giải Gấu Vàng danh dự có Helen Mirren, Martin Scorsese, Meryl Streep, Steven Spielberg và Tilda Swinton. Bà bắt đầu sự nghiệp với các bộ phim hành động Hong Kong như Nữ cảnh sát hoàng gia (1985), Chiến binh hoàng gia (1987), Câu chuyện cảnh sát 3 (1992) và đặc biệt là Vịnh Xuân quyền (1994). Trong phim này, bà hầu như thực hiện hết tất cả các cảnh hành động.

Năm 1997, bà ghi dấu ấn mạnh mẽ ở thị trường quốc tế với vai điệp viên Wai Lin trong phim Ngày mai không lụi tàn, mở đường cho những vai diễn mang tính biểu tượng toàn cầu.

Đỉnh cao sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh là vai diễn trong Ngọa hổ tàng long (2000) của đạo diễn Lý An và Cuộc chiến đa vũ trụ (2022) - phim giúp bà trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Bà còn góp mặt trong các siêu phẩm như Con nhà siêu giàu châu Á và Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân, khẳng định khả năng biến hóa linh hoạt giữa nhiều thể loại và văn hóa.

Hiện tại, Dương Tử Quỳnh đang chuẩn bị trở lại màn ảnh với vai Madame Morrible trong Wicked: For Good, ra mắt tại rạp vào ngày 21-11 và sẽ dẫn dắt series truyền hình Blade Runner 2099, do Ridley Scott sản xuất cho Amazon Prime Video.

Ngoài ra, bà còn tham gia lồng tiếng phiên bản tiếng Anh của phim hoạt hình Trung Quốc Na Tra 2 và xuất hiện trong Ms. Rubik's Cube của đạo diễn Bai Xue, khẳng định vị thế không thể thay thế trong nền điện ảnh toàn cầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-quynh-se-uoc-vinh-danh-giai-gau-vang-danh-du-tai-lien-hoan-phim-berlin-746402.html