Dương Tử diện váy đỏ, xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ đầu năm mới

Sao quốc tế 02/01/2026 14:33

Mới đây, loạt ảnh cho dịp Tết Nguyên đán của Dương Tử đã chính thức được công bố, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và người hâm mộ.

Xuất hiện trong bộ ảnh mới, Dương Tử gây ấn tượng với diện mạo rạng rỡ, thần thái nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sức hút riêng. Trong loạt ảnh, Dương Tử lựa chọn một chiếc váy đỏ với phom dáng đơn giản nhưng tinh tế. Gam màu đỏ - sắc màu quen thuộc trong các dịp lễ Tết truyền thống giúp nữ diễn viên nổi bật hơn, đồng thời mang đến cảm giác ấm áp, may mắn và tươi mới.  

Hình ảnh của Dương Tử trong bộ ảnh mang màu sắc tươi sáng, truyền tải thông điệp tích cực, phù hợp với không khí sum vầy, khởi đầu một năm mới nhiều hy vọng. Chính vì vậy, ngay sau khi được công bố, bộ ảnh đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Dương Tử diện váy đỏ, xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ đầu năm mới - Ảnh 1Dương Tử diện váy đỏ, xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ đầu năm mới - Ảnh 2

Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo ngày càng chín muồi của Dương Tử. Không còn gắn liền với hình ảnh cô gái trẻ trung, đáng yêu như trước, nữ diễn viên cho thấy sự trưởng thành rõ nét cả trong phong cách thời trang lẫn thần thái trước ống kính. Tuy vậy, cô vẫn giữ được nét mềm mại, gần gũi, duy trì sức hút bền bỉ trước công chúng. 

Dương Tử hiện vẫn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Những năm gần đây, cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Loạt ảnh chào đón năm mới lần này được xem như một dấu ấn hình ảnh nhẹ nhàng, góp phần giúp nữ diễn viên ghi điểm trong mắt người hâm mộ trước thềm Tết Nguyên đán.

Với diện mạo rạng rỡ và phong cách thanh lịch, Dương Tử tiếp tục cho thấy sức hút ổn định của mình, đồng thời mang đến hình ảnh tích cực, tươi mới trong những ngày đầu năm.

Dương Tử diện váy đỏ, xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ đầu năm mới - Ảnh 3Dương Tử diện váy đỏ, xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ đầu năm mới - Ảnh 4

Dương Tử được đánh giá là một trong những nữ diễn viên gặt hái nhiều thành công trong năm 2025, đặc biệt nhờ dấu ấn nổi bật từ tác phẩm “Quốc sắc phương hoa”. Trong phim, tạo hình mang phong cách đời Đường của cô gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp rực rỡ, đậm chất cổ điển.

Theo nhận xét của Sina, Dương Tử sở hữu gương mặt hài hòa, phúc hậu, đặc biệt phù hợp với phong thái thẩm mỹ của thời Đường.

Người đẹp hiện vẫn giữ vị thế là một trong những những diễn viên được yêu thích của màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Trong những năm gần đây, nữ diễn viên liên tục tham gia nhiều dự án truyền hình và luôn thu hút sự chú ý đáng kể từ công chúng.

'Gia nghiệp' của Dương Tử bị đạo nhái khi còn chưa lên sóng

Mới đây, chủ đề “Gia nghiệp chưa chiếu đã hot” nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm mảng giải trí, cho thấy mức độ quan tâm của khán giả đối với vụ việc cũng như đối với chính bộ phim.

