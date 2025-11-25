Hình ảnh quá khứ của Dương Tử bất ngờ bị lan truyền

Sao quốc tế 25/11/2025 15:19

Giữa thời điểm các tác phẩm mới của nhiều ngôi sao Hoa ngữ đang nối nhau lên sóng, showbiz Trung Quốc lại bất ngờ dậy sóng với một chủ đề hoàn toàn không liên quan đến phim ảnh: diện mạo thật của các diễn viên trước khi nổi tiếng, trong đó có Dương Tử.

Mới đây, Dương Tử - một trong những tiểu hoa nổi tiếng nhất hiện nay - bất ngờ trở thành tâm điểm. Hình ảnh thời nhỏ, ảnh khi vừa bước chân vào showbiz và loạt khoảnh khắc ở hiện tại của cô liên tục bị mang ra đối chiếu, khiến chủ đề càng lúc càng nóng.

Không dừng lại ở đó, ngay đúng lúc dư luận bàn tán sôi nổi nhất, nữ diễn viên lại đăng tải một loạt ảnh gợi cảm lên mạng xã hội, từ đó càng làm dấy lên nhiều chiều ý kiến trái ngược, thậm chí có người cho rằng đây chính là câu trả lời ngầm của cô trước tin đồn phẫu thuật.

Hình ảnh quá khứ của Dương Tử bất ngờ bị lan truyền - Ảnh 1

Câu chuyện bắt đầu khi Hà Tái Phi bất ngờ chia sẻ rằng cô từng gặp một diễn viên “phẫu thuật thẩm mỹ đến mức không thể nhận ra”. Phát biểu tuy không nêu đích danh nhưng lại ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Chỉ trong vài phút sau khi câu nói xuất hiện trên Hotsearch, hàng loạt bình luận suy đoán xuất hiện, trong đó Dương Tử được nhắc tới nhiều nhất. Lý do là bởi cô từ lâu đã là một gương mặt có sức ảnh hưởng lớn, lượng fan đông và mỗi hình ảnh, mỗi thay đổi nhỏ đều dễ dàng trở thành đề tài bàn luận.

Hàng loạt tài khoản mạng xã hội nhanh chóng đăng tải ảnh so sánh nhan sắc của cô từ thời còn là diễn viên nhí, đến lúc mới trưởng thành và thời điểm hiện tại. Trong đó, những thay đổi ở phần xương hàm, sống mũi và tổng thể gương mặt được đem ra phân tích chi tiết. Người hâm mộ của cô lập tức bảo vệ thần tượng, cho rằng sự thay đổi ấy hoàn toàn đến từ quá trình giảm cân, trang điểm, công nghệ quay phim và cách chụp ảnh. Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng cho rằng sự khác biệt là quá lớn để lý giải bằng các yếu tố tự nhiên.

Hình ảnh quá khứ của Dương Tử bất ngờ bị lan truyền - Ảnh 2

Chính sự đối nghịch trong quan điểm đã khiến chủ đề trở nên ngày càng nóng hơn, leo thẳng lên vị trí NO3 Hotsearch. Câu chuyện ban đầu chỉ mang tính chất nghi vấn nhưng lại trở thành cuộc tranh luận về chuẩn đẹp của nghệ sĩ, tầm ảnh hưởng của hình ảnh công chúng và cả sự khắt khe ngày càng tăng của khán giả đối với nữ diễn viên đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Điều gây chú ý tiếp theo là phản ứng của Dương Tử. Không viết bài đính chính, không đăng trạng thái dài giải thích, cô chỉ đơn giản đăng loạt ảnh gợi cảm lên mạng xã hội ngay giữa lúc Hotsearch đang còn nóng. Diện mạo quyến rũ, thần thái tự tin và cách tạo dáng trưởng thành được nhiều người xem là lời khẳng định về sự thu hút tự nhiên của cô.

Hình ảnh quá khứ của Dương Tử bất ngờ bị lan truyền - Ảnh 3

Chính hành động này khiến cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên khen ngợi cô thông minh, không sa đà giải thích, chỉ dùng hình ảnh để chứng minh mình vẫn đẹp và vẫn giữ sức hút như thường. Bên còn lại lại cho rằng hành động ấy giống như sự phản hồi mang tính thách thức, như thể cô đang muốn nhắn nhủ rằng tin đồn nào cũng không làm lay chuyển được hình ảnh của mình.

Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

