Vợ bầu 7 tháng bụng vẫn phẳng lì, chồng đưa đi khám thì bác sĩ ghé tai nói nhỏ: 'Ly hôn ngay đi'

Tâm sự Eva 10/01/2026 10:49

Lưu Dũng nghe xong những lời này của chị gái vô cùng tức giận, anh vốn dĩ không quan tâm đến việc sinh con nhưng điều khiến anh thất vọng nhất đó chính là sự lừa dối của người vợ.

Lưu Dũng luôn biết sức khỏe của vợ không tốt nên anh không hối thúc chuyện con cái sau bao năm chung sống. Lưu Dũng còn giúp vợ chịu mọi áp lực từ bố mẹ mình, anh chỉ mong hai đứa được hạnh phúc mà không bị bất cứ điều gì quấy rầy.

Một ngày, vợ nói với Lưu Dũng rằng cô có thai, Lưu Dũng vô cùng vui mừng, anh như nạp được nguồn năng lượng vô tận. Lưu Dũng không để vợ phải động chân động tay đến bất cứ việc gì vậy nhưng dần dần anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù vợ anh đã mang thai được 7 tháng nhưng Lưu Dũng vẫn chưa thấy lộ bụng, điều này làm anh vô cùng bối rối.

 

Vì có chị gái làm bác sĩ khoa sản nên Lưu Dũng đã đưa vợ đến bệnh viện để kiểm tra. Anh lo lắng cho vợ và lo sợ có điều gì đó không hay xảy ra với vợ mình. Khi đến bệnh viện khám, Lưu Dũng nói lại tình hình cho chị gái nghe, chị gái Lưu Dũng nhờ một bác sĩ cùng khoa khám cho vợ Lưu Dũng. Sau khi khám xong, chị gái Lưu Dũng vô cùng tức giận nói với anh: “Em ơi, ly hôn đi, suốt thời gian qua cô ấy đều lừa dối em, cô ấy không có thai đâu”.

Vợ bầu 7 tháng bụng vẫn phẳng lì, chồng đưa đi khám thì bác sĩ ghé tai nói nhỏ: 'Ly hôn ngay đi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lưu Dũng nghe xong những lời này của chị gái vô cùng tức giận, anh vốn dĩ không quan tâm đến việc sinh con nhưng điều khiến anh thất vọng nhất đó chính là sự lừa dối của người vợ. Lưu Dũng hỏi vợ vì sao lại đối xử với anh như thế nhưng người vợ lại tỏ thái độ với anh. Không thể kiểm soát cơn giận, Lưu Dũng đề nghị ly hôn ngay lập tức.

Một năm sau, chị gái Lưu Dũng đột nhiên nói với anh rằng, hồi đó vợ anh không nói dối, đúng là cô ấy đã có thai nhưng lúc đó cô ấy còn phát hiện bị bệnh máu trắng nên không thể giữ đứa con. Vì không muốn trở thành gánh nặng, vợ Lưu Dũng muốn chị gái anh cùng phối hợp để diễn một vở kịch cho Lưu Dũng xem, mục đích cuối cùng là khiến Lưu Dũng ghét bỏ cô.

Vợ Lưu Dũng không cho chị gái anh nói ra sự thật, cho đến khi cô ấy qua đời chị Lưu Dũng mới nói chuyện này với anh. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Lưu Dũng hoàn toàn suy sụp, một năm qua anh luôn sống trong sự trách móc, anh tìm đủ mọi lý do nhưng vẫn không biết tại sao vợ lại lừa mình. Đến khi biết sự thật anh lại càng trách bản thân nhiều hơn, tình yêu anh dành cho vợ không đủ lớn để có thể vượt qua những thử thách của cuộc sống.

Quyết không nhẫn nhịn cô em chồng 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi tung chiêu 'chốt hạ' khiến cô ta cạch đến già

Quyết không nhẫn nhịn cô em chồng 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi tung chiêu 'chốt hạ' khiến cô ta cạch đến già

Anh ấy đã từng ly hôn vợ, nhưng gia cảnh khá, tính cách cũng rất ổn. Biết anh ấy đang muốn tìm người bầu bạn, tôi giới thiệu em chồng và cho nick facebook, tất nhiên lúc này, tôi vẫn chưa lộ diện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (11/1-12/1/2026), 3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (11/1-12/1/2026), 3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Danh tính nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học

Đời sống 23 phút trước
Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Đời sống 30 phút trước
Cổ Thiên Lạc không ăn cơm suốt 10 năm, hạn chế tối đa đồ ngọt

Cổ Thiên Lạc không ăn cơm suốt 10 năm, hạn chế tối đa đồ ngọt

Sao quốc tế 33 phút trước
NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

NÓNG: Hải Phòng tiêu hủy gần 14.000 hộp patê làm từ thịt nhiễm dịch

Đời sống 54 phút trước
5 công dụng của khoai tây đối với sức khỏe và lưu ý khi dùng

5 công dụng của khoai tây đối với sức khỏe và lưu ý khi dùng

Dinh dưỡng 55 phút trước
Chỉ vì nhúm lông mèo trên áo chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi 'hóa đá' trước bí mật động trời trong căn hầm của anh

Chỉ vì nhúm lông mèo trên áo chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi 'hóa đá' trước bí mật động trời trong căn hầm của anh

Tâm sự Eva 56 phút trước
Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Xe khách cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại để rồi 'tặng' tôi một cái tát trời giáng ngay tại cửa

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại để rồi 'tặng' tôi một cái tát trời giáng ngay tại cửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Bệnh viện Bạch Mai buộc thôi việc bảo vệ 'ném chăn' người nhà bệnh nhân

Bệnh viện Bạch Mai buộc thôi việc bảo vệ 'ném chăn' người nhà bệnh nhân

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chỉ vì nhúm lông mèo trên áo chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi 'hóa đá' trước bí mật động trời trong căn hầm của anh

Chỉ vì nhúm lông mèo trên áo chồng, tôi âm thầm bám theo để rồi 'hóa đá' trước bí mật động trời trong căn hầm của anh

Mỗi lần 'ân ái' xong chồng lại dúi vào tay 3 triệu, tôi chết lặng khi biết nguồn gốc thật sự của số tiền đó

Mỗi lần 'ân ái' xong chồng lại dúi vào tay 3 triệu, tôi chết lặng khi biết nguồn gốc thật sự của số tiền đó

Quyết không nhẫn nhịn cô em chồng 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi tung chiêu 'chốt hạ' khiến cô ta cạch đến già

Quyết không nhẫn nhịn cô em chồng 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi tung chiêu 'chốt hạ' khiến cô ta cạch đến già

Bị khinh rẻ vì 'ăn cơm trước kẻng', ngày tôi vượt cạn đơn độc, mẹ chồng chỉ thẳng mặt nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng

Bị khinh rẻ vì 'ăn cơm trước kẻng', ngày tôi vượt cạn đơn độc, mẹ chồng chỉ thẳng mặt nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì 'ăn cơm trước kẻng', cô gái khiến cả gia đinh chồng bỗng thay đổi thái độ 180 độ vì sự cố đêm mưa

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì 'ăn cơm trước kẻng', cô gái khiến cả gia đinh chồng bỗng thay đổi thái độ 180 độ vì sự cố đêm mưa

Câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng

Câu nói cạn tình của chồng khiến chị chết đứng, nhưng vì con chị cắn răng chịu đựng