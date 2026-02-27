Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo

Đời sống 27/02/2026 15:19

Tài khoản quảng cáo có tên Lý Văn Lâm bị Meta kiện vì sử dụng chiêu trò qua mặt trình xét duyệt quảng cáo, mạo danh thương hiệu lớn để lừa đảo.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong thông báo ngày 27/2, đại diện Meta tại Việt Nam cho biết đang tiến hành "biện pháp pháp lý quyết liệt" nhằm triệt phá các mạng lưới quảng cáo lừa đảo, trong đó khởi kiện chủ một tài khoản quảng cáo Lý Văn Lâm.

Tài khoản này được cho là đã sử dụng chiêu trò "cloaking" để lách quy trình xét duyệt. Cloaking là chiêu lừa đảo bằng cách hiển thị phiên bản website có vẻ hợp pháp nhằm qua mặt hệ thống kiểm duyệt, nhưng thực tế hiển thị nội dung khác cho người dùng.

Theo đó, tài khoản Lý Văn Lâm đã chạy quảng cáo lừa đảo với lời mời chào các sản phẩm giảm giá "sốc" từ những thương hiệu như Longchamp, với điều kiện người dùng phải hoàn thành một khảo sát. "Khi tương tác với quảng cáo, người dùng bị chuyển hướng sang các website yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng để mua hàng, nhưng thực tế không nhận được sản phẩm. Thẻ tín dụng của họ sau đó sẽ phát sinh các khoản thu định kỳ trái phép, một hình thức được gọi là lừa đảo thu phí định kỳ", thông báo của Meta có đoạn.

Chi tiết vụ kiện không được công bố. Trong bài đăng trên blog, Meta dẫn lời của đại diện Longchamp hoan nghênh động thái này và cho biết sẽ đầu tư nguồn lực vào việc chống lại hoạt động bất hợp pháp như làm giả hoặc gian lận bằng cách sử dụng thương hiệu của hãng, bao gồm cả trên môi trường thực và môi trường số.

Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo - Ảnh 1

[Logo Meta tại một sự kiện ở TP HCM, tháng 8/2025

Theo thông tin từ VnExpress, bên cạnh biện pháp pháp lý, Meta cho biết sẽ nâng cấp khả năng phát hiện cloaking bằng cách ứng dụng AI phân tích chiêu trò và nhận diện chính xác hơn quảng cáo chuyển hướng đến web lừa đảo.

Quảng cáo với nội dung xấu độc, lừa đảo đang diễn ra tràn lan trên nhiều mạng xã hội tại Việt Nam thời gian qua nhưng chưa được giải quyết triệt để. Meta, công ty đứng sau Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, cho biết trong sáu tháng đầu 2025 đã phát hiện, xử lý gần 12 triệu tài khoản liên kết với các "trung tâm lừa đảo" trên các nền tảng nói trên.

Riêng tại Việt Nam, Meta gỡ bỏ hơn 5,4 triệu nội dung trên Facebook và 14.000 nội dung trên Instagram do vi phạm chính sách về gian lận, lừa đảo và hành vi gây hiểu lầm. Hơn 116.000 tài khoản Facebook và 28.000 tài khoản Instagram bị đình chỉ, với 65% trên Facebook và 93% trên Instagram được phát hiện và gỡ bỏ tự động.

Ngoài ra, công ty cũng cho biết đã gửi thư yêu cầu chấm dứt vi phạm tới tám đối tác doanh nghiệp vì cung cấp dịch vụ mang tính lừa đảo, như dịch vụ khôi phục tài khoản và cho thuê quyền truy cập vào tài khoản "đáng tin cậy" nhằm né tránh hệ thống kiểm duyệt.

"Meta sẽ cân nhắc biện pháp pháp lý tiếp theo, bao gồm khởi kiện, nếu các bên liên quan không tuân thủ quy định", thông báo nêu.

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