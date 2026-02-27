Tài xế bật khóc vì ô tô chở nhiều xe máy bốc cháy: ‘Tiền đền bù là gánh nặng lớn’

Người điều khiển phương tiện là anh Trương Văn Trọng (38 tuổi, trú xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An). Chị Lương Thị An (36 tuổi), vợ anh Trọng, cho biết chồng chị đang làm việc với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/2, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô tải BKS 29H-842.XX chở nhiều xe máy bốc cháy trên cao tốc Bắc – Nam, đoạn Km324+400 qua địa bàn phường Đông Tiến.

“Lúc quay ra Hà Nội, xe không có hàng nên chồng tôi nhận chở xe máy của anh em trong xóm để có thêm tiền xăng dầu”, chị An kể.

Chị An cho hay, anh Trọng làm nhân viên vận chuyển cho một công ty ở Hà Nội, do tính chất công việc nên vài tháng mới về thăm nhà một lần. Dịp cuối năm, anh điều khiển ô tô tải của công ty về quê đón Tết, cũng nhận chở một số xe máy của người quen.

Hiện trường vụ cháy xe tải trên cao tốc đoạn qua Thanh Hóa

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, khoảng 15h ngày 26/2, anh Trọng cùng người em điều khiển ô tô tải từ Nghệ An di chuyển theo hướng ra cao tốc Bắc – Nam. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, khi đến Km324+400, phương tiện bất ngờ bốc cháy.

Theo lời người vợ, anh Trọng phát hiện một chiếc xe máy trên thùng có dấu hiệu cháy. Do đang lưu thông trên cao tốc, anh không thể dừng đột ngột mà phải bật xi nhan, tìm cách tấp xe vào sát hộ lan.

“Một số tài xế đi đường thấy vậy cũng dừng lại hỗ trợ. Mọi người cố gắng chuyển xe máy chưa cháy xuống nhưng chúng được buộc chặt với nhau nên không kịp. Khi đó chồng tôi không có dụng cụ trong tay; nếu có dao hoặc kéo, có thể cắt dây chằng thì chắc đã cứu được vài chiếc”, chị An nói.

Ngọn lửa bùng phát nhanh, gặp gió lớn khiến đám cháy lan rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ ô tô tải cùng nhiều xe máy trên thùng gần như bị thiêu rụi. Anh Trọng và người em chỉ kịp lên cabin lấy một số giấy tờ, vật dụng cá nhân trước khi ngọn lửa bao trùm.

Sự cố cháy xe xảy ra bất ngờ khiến nam tài xế thất thần

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại tài sản được cho là rất lớn.

Theo chị An, sau sự việc, gia đình đang liên hệ với các chủ xe máy để bàn bạc phương án khắc phục. “Các chủ xe cũng chia sẻ vì đây là rủi ro không ai mong muốn. Tuy vậy, tài sản đã mất thì vẫn phải có trách nhiệm. Mọi người có nói sẽ hỗ trợ, bớt cho một phần, nhưng số tiền còn lại vẫn là gánh nặng rất lớn với gia đình”, chị An bày tỏ.

Gia đình anh Trọng hiện có ba con nhỏ, con lớn học lớp 8, con út mới tròn 1 tuổi. Cả nhà còn sống cùng mẹ già của anh Trọng đang mắc bệnh u bướu, phải đi khám và uống thuốc định kỳ.

Ở quê, chị An bán quán nước ven đường, thu nhập bấp bênh, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào công việc của anh Trọng.