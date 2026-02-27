Tài xế bật khóc vì ô tô chở nhiều xe máy bốc cháy: ‘Tiền đền bù là gánh nặng lớn’

Đời sống 27/02/2026 15:34

Chị An cho biết khi phát hiện xe bốc cháy trên cao tốc, chồng chị đã cố tấp vào lề, tìm cách cứu 11 xe máy trên thùng nhưng bất thành vì lửa lan quá nhanh.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/2, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ô tô tải BKS 29H-842.XX chở nhiều xe máy bốc cháy trên cao tốc Bắc – Nam, đoạn Km324+400 qua địa bàn phường Đông Tiến.

Người điều khiển phương tiện là anh Trương Văn Trọng (38 tuổi, trú xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An). Chị Lương Thị An (36 tuổi), vợ anh Trọng, cho biết chồng chị đang làm việc với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Chị An cho hay, anh Trọng làm nhân viên vận chuyển cho một công ty ở Hà Nội, do tính chất công việc nên vài tháng mới về thăm nhà một lần. Dịp cuối năm, anh điều khiển ô tô tải của công ty về quê đón Tết, cũng nhận chở một số xe máy của người quen.

“Lúc quay ra Hà Nội, xe không có hàng nên chồng tôi nhận chở xe máy của anh em trong xóm để có thêm tiền xăng dầu”, chị An kể.

Tài xế bật khóc vì ô tô chở nhiều xe máy bốc cháy: ‘Tiền đền bù là gánh nặng lớn’ - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy xe tải trên cao tốc đoạn qua Thanh Hóa

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, khoảng 15h ngày 26/2, anh Trọng cùng người em điều khiển ô tô tải từ Nghệ An di chuyển theo hướng ra cao tốc Bắc – Nam. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, khi đến Km324+400, phương tiện bất ngờ bốc cháy.

Theo lời người vợ, anh Trọng phát hiện một chiếc xe máy trên thùng có dấu hiệu cháy. Do đang lưu thông trên cao tốc, anh không thể dừng đột ngột mà phải bật xi nhan, tìm cách tấp xe vào sát hộ lan.

“Một số tài xế đi đường thấy vậy cũng dừng lại hỗ trợ. Mọi người cố gắng chuyển xe máy chưa cháy xuống nhưng chúng được buộc chặt với nhau nên không kịp. Khi đó chồng tôi không có dụng cụ trong tay; nếu có dao hoặc kéo, có thể cắt dây chằng thì chắc đã cứu được vài chiếc”, chị An nói.

Ngọn lửa bùng phát nhanh, gặp gió lớn khiến đám cháy lan rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ ô tô tải cùng nhiều xe máy trên thùng gần như bị thiêu rụi. Anh Trọng và người em chỉ kịp lên cabin lấy một số giấy tờ, vật dụng cá nhân trước khi ngọn lửa bao trùm. 

Tài xế bật khóc vì ô tô chở nhiều xe máy bốc cháy: ‘Tiền đền bù là gánh nặng lớn’ - Ảnh 2
Sự cố cháy xe xảy ra bất ngờ khiến nam tài xế thất thần

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại tài sản được cho là rất lớn.

Theo chị An, sau sự việc, gia đình đang liên hệ với các chủ xe máy để bàn bạc phương án khắc phục. “Các chủ xe cũng chia sẻ vì đây là rủi ro không ai mong muốn. Tuy vậy, tài sản đã mất thì vẫn phải có trách nhiệm. Mọi người có nói sẽ hỗ trợ, bớt cho một phần, nhưng số tiền còn lại vẫn là gánh nặng rất lớn với gia đình”, chị An bày tỏ.

Gia đình anh Trọng hiện có ba con nhỏ, con lớn học lớp 8, con út mới tròn 1 tuổi. Cả nhà còn sống cùng mẹ già của anh Trọng đang mắc bệnh u bướu, phải đi khám và uống thuốc định kỳ.

Ở quê, chị An bán quán nước ven đường, thu nhập bấp bênh, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào công việc của anh Trọng.

Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo

Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo

Tài khoản quảng cáo có tên Lý Văn Lâm bị Meta kiện vì sử dụng chiêu trò qua mặt trình xét duyệt quảng cáo, mạo danh thương hiệu lớn để lừa đảo.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy ô tô tin moi mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Bắt quả tang chồng ngoại tình còn bị "thượng cẳng chân", người vợ tung đòn hiểm khiến gã tệ bạc mất trắng

Tâm sự 46 phút trước
Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Đời sống 56 phút trước
Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Sao quốc tế 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sau chia tay, nhan sắc là lớp vỏ, sự kiêu hãnh lạnh lùng mới là "vũ khí" tối thượng

Sau chia tay, nhan sắc là lớp vỏ, sự kiêu hãnh lạnh lùng mới là "vũ khí" tối thượng

Tâm sự tình yêu 1 giờ 16 phút trước
Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ

Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Bị em dâu mỉa mai "không biết đẻ", tôi im lặng chờ ngày tung "bảo bối" khiến cô ta sụp đổ

Bị em dâu mỉa mai "không biết đẻ", tôi im lặng chờ ngày tung "bảo bối" khiến cô ta sụp đổ

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Người đàn ông tử vong sau khi bị một người nước ngoài khác tát ngã xuống đường trong cuộc tranh cãi

Người đàn ông tử vong sau khi bị một người nước ngoài khác tát ngã xuống đường trong cuộc tranh cãi

Video 1 giờ 40 phút trước
Cháy nhà, 5 người trong một gia đình tử vong thương tâm, trong đó có 3 trẻ em khiến ai cũng xót xa

Cháy nhà, 5 người trong một gia đình tử vong thương tâm, trong đó có 3 trẻ em khiến ai cũng xót xa

Video 1 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Bảy 28/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Danh tính đô vật tử vong sau chấn thương tại hội vật Kim Anh Tiến

Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ

Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi nói chuyện với 2 phụ nữ lạ

Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo

Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn