NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Đời sống 27/02/2026 05:30

Mới đây, mạng xã hội Facebook xôn xao hình ảnh kèm nội dung phản ánh liên quan đến một cô giáo được cho là công tác tại một trường tiểu học ở Phúc Yên Phú Thọ khiến dư luận đặc biệt bức xúc.

Theo thông tin từ VOV, mạng xã hội đang lan truyền thông tin một giáo viên tại Trường Tiểu học Trưng Nhị, thuộc phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ bị tố có hành vi bắt 35/40 học sinh trong lớp liếm đất vì cho rằng ghế của mình bị làm bẩn.

Thông tin nhanh chóng gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm nếu sự việc xảy ra đúng như mạng xã hội phản ánh

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ - Ảnh 1
Thông tin cô giáo bắt học sinh liếm đất lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, chiều 26/2, ông Nguyễn Tiến Thông, Chủ tịch UBND phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ) cho biết, địa phương đã nắm được thông tin và chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Công an phường cùng nhà trường khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, giáo viên bị tố có hành vi bắt học sinh liếm đất là cô N.T.S, chủ nhiệm lớp 2A, Trường Tiểu học Trưng Nhị.

Hiện cơ quan chức năng đang làm việc với Ban giám hiệu, giáo viên liên quan và phụ huynh học sinh để thu thập thông tin, làm rõ thực hư nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

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