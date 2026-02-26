Uống nhầm lọ nước hoa thơm phòng, bé gái 3 tuổi nhập viện cấp cứu

Ngày 26/2, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp em bé bị ngộ độc do nuốt nhầm dầu thơm trong nhà.
- NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh, RON95 vượt 20.000 đồng/lít
- Nổ bình khí nén kho lạnh khiến 1 người tử vong thương tâm
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 26/2, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai cho biết, sau khi được cứu chữa vì uống nước hoa thơm phòng, sức khoẻ của bé T.A. (3 tuổi, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã ổn định.
Ngày 22/2, trong lúc người lớn sơ ý, bé A. đã nuốt phải một lượng lớn nước hoa thơm phòng. Sau đó ít phút, cháu ho liên tục, nôn và có biểu hiện khó thở nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau đó, các bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng xử trí ban đầu, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn, đồng thời thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả ban đầu ghi nhận trẻ bị suy hô hấp/viêm phổi hít/ngộ độc dầu thơm.
Qua trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo, dầu thơm, tinh dầu, dung dịch xịt phòng… rất nguy hiểm nếu trẻ nuốt hoặc hít phải. Hậu quả khi trẻ nuốt phải có thể gây tổn thương phổi, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.