Choáng váng Lưu Hiểu Khánh U80 đóng cảnh hôn bạn diễn kém 30 tuổi

Trong một tập phim, Tịnh Vương chủ động hôn Tô Uyển Thanh, tỏ tình với nàng sau khi hai người trải qua một biến cố. Trên Weibo, hàng nghìn ý kiến nhận xét Lưu Hiểu Khánh chọn nhân vật không phù hợp ngoại hình, tuổi tác, gây khiên cưỡng.

Ngày 26/2, các trích đoạn tình cảm của bà và tài tử Kim Gia ở Cẩm tú an nhiên gây chú ý trên mạng xã hội, vào danh sách chủ đề hút người xem nhất Weibo. Lưu Hiểu Khánh vào vai Tô Uyển Thanh, thiếu nữ rơi vào hoàn cảnh gia đình bị hàm oan, ly tán. Nhờ trí óc thông minh, tính cách mạnh mẽ, Tô Uyển Thanh tập hợp các phụ nữ phát triển sản phẩm thêu thùa. Nàng nên duyên với Tịnh Vương (Kim Gia đóng).

Không dùng diễn viên đóng thế, không quay góc né tránh, cảnh hôn giữa Lưu Hiểu Khánh 75 tuổi và bạn diễn nam 37 tuổi trở thành điểm nhấn lớn nhất của cả bộ phim.

Ngay khi thông tin được tung ra, mạng xã hội lập tức tranh cãi dữ dội. Có người khâm phục bà ở tuổi này vẫn nỗ lực hết mình: dậy từ sáng sớm để trang điểm, treo dây cáp, quay ngoại cảnh, mức độ chuyên nghiệp không thua kém diễn viên trẻ. Bà dám phá vỡ rào cản tuổi tác, sự can đảm ấy không phải ai cũng có.

Nhưng cũng có không ít khán giả cho rằng, cảm giác “lệch pha” quá rõ rệt. Ở tuổi 75 mà vào vai thiếu nữ mười mấy, dù có dùng bộ lọc làm mịn da cũng khó thể hiện được sự linh hoạt, tươi trẻ.

Việc Lưu Hiểu Khánh đóng cảnh tình cảm với diễn viên chênh lệch tuổi tác quá lớn khiến người xem khó nhập tâm.

Nữ diễn viên đóng vai “Thái hậu” trong phim thậm chí còn trẻ hơn Lưu Hiểu Khánh 12 tuổi, nên nhiều người cho rằng, bà quá cố chấp trong việc đảm nhận những vai diễn không hợp độ tuổi của mình.

Theo truyền thông, Lưu Hiểu Khánh vốn là người dám nghĩ dám làm, trước đây bà nhiều lần vào vai Võ Tắc Thiên và lần nào cũng gây tranh luận.

Giờ đây chuyển sang thị trường phim ngắn, Lưu Hiểu Khánh vẫn sử dụng cách tiếp cận táo bạo để thu hút sự chú ý - vừa là sự kiên trì “không chịu già”, vừa đánh trúng công thức dùng chủ đề gây tranh cãi để kéo lượt xem của phim ngắn.

Có người ca ngợi Lưu Hiểu Khánh là huyền thoại, trong khi số khác lại cho rằng, bà không phù hợp với vị trí hiện tại. Nhưng không thể phủ nhận, đứng trước cột mốc U80, khả năng đứng trước ống kính và làm việc chăm chỉ của Lưu Hiểu Khánh vẫn khiến nhiều người nể phục.