Lưu Diệc Phi gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường bên chú chó cưng

Lưu Diệc Phi mới đây đã cập nhật trang Instagram cá nhân bằng loạt hình ảnh đời thường bên chú chó cưng có tên "Haha", nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Trong những khoảnh khắc dạo phố, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi lựa chọn phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên khí chất riêng. Cô diện áo đen kết hợp áo khoác phao trắng, quần tây xám và giày thể thao trắng.

Mái tóc dài buông xõa tự nhiên, đi cùng mũ, khẩu trang và kính râm tông đen giúp cô giữ vẻ kín đáo, không phô trương. Đáng chú ý, người đẹp còn tạo dáng cùng thú cưng "Haha" trước tấm biển quảng cáo khổng lồ in hình mình, mang đến khung hình thú vị giữa đời thường và khi lộng lẫy.

Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi cũng chia sẻ một số hình ảnh chụp trong không gian riêng tư. Trong một bức ảnh, cô ngồi bên bàn, tay cầm điện thoại như đang kiểm tra tin nhắn.

Diện mạo gần như không trang điểm của nữ diễn viên gây ấn tượng với làn da hồng hào, mịn màng cùng đường nét gương mặt thanh tú. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho vẻ đẹp tự nhiên và thần thái của cô.

Những khoảnh khắc giản dị ấy một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi (sinh năm 1987) được khán giả ưu ái gọi với danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ” nhờ vẻ đẹp thanh thoát, mong manh đặc trưng trên màn ảnh Hoa ngữ.

Cô sớm gây chú ý từ năm 15 tuổi qua loạt vai diễn cổ trang như Vương Ngữ Yên trong "Thiên long bát bộ" và Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu đại hiệp". Sau này, tên tuổi cô tiếp tục được củng cố qua các tác phẩm như "Đi đến nơi có gió", "Câu chuyện Hoa Hồng", "Mộng hoa lục" và bản điện ảnh Hoa Mộc Lan.

Khoảng 2 năm trở lại đây, nữ diễn viên tạm vắng bóng trên màn ảnh kể từ sau "Câu chuyện Hoa Hồng" (2024), dành thời gian cho cuộc sống cá nhân cũng như các hoạt động thời trang và vai trò đại sứ thương hiệu.

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu Thời gian gần đây, một bức ảnh thời thơ ấu của Lưu Diệc Phi bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-diec-phi-gay-chu-y-khi-chia-se-loat-anh-oi-thuong-ben-chu-cho-cung-754126.html