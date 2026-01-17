Loạt ảnh 20 năm trước của Lưu Diệc Phi 'gây sốt' mạng xã hội

Lưu Diệc Phi ở tuổi 16 ăn mặc giản dị, gương mặt không trang điểm, nụ cười rạng rỡ tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Khán giả bình luận rằng, những đường nét trên gương mặt của Lưu Diệc Phi thời đó không có nhiều thay đổi so với hiện tại.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi được đánh giá là minh tinh phá vỡ tiêu chuẩn sắc đẹp. So với trào lưu chuộng vóc dáng “siêu gầy” đã tồn tại nhiều năm ở showbiz Trung Quốc, vóc dáng đầy đặn của Lưu Diệc Phi được xem là sự khác biệt, “tạo nên phong thái thiên kim tiểu thư”.

Những năm gần đây, vóc dáng của "thần tiên tỷ tỷ" gây ra những cuộc tranh luận. Có những ý kiến cho rằng, nữ diễn viên không kiểm soát tốt cân nặng, nhiều lần xuất hiện với thân hình thiếu thon gọn. Song, phần lớn khán giả ủng hộ việc duy trì vóc dáng khỏe mạnh của Lưu Diệc Phi.

Gần đây, những hình ảnh để mặt mộc, chỉ đánh son nhẹ với phong cách phóng khoáng của Lưu Diệc Phi ở Abu Dhabi (Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với triết lý sống “thanh lịch không cần gắng sức” của nữ diễn viên.

Việc Lưu Diệc Phi để mặt mộc ra phố không phải ngẫu nhiên. Mỹ nhân sinh năm 1987 thường xuyên xuất hiện với mặt mộc khi đi ăn lẩu, mang dép lê đi dạo, thoải mái giao tiếp ở bên ngoài.

Từ Liên hoan phim Cannes 2016, khi cô mặc váy dài cúp ngực hoa trắng đã cho thấy sự xa cách với chủ nghĩa cầu toàn. Khi đó, ảnh chụp cho thấy gò má hơi chảy, vùng mắt có nếp nhăn, nhưng cô từ chối can thiệp thẩm mỹ để duy trì sự hoàn hảo.

Người trong nghề tiết lộ, Lưu Diệc Phi xử lý cảm xúc nhanh khi đóng phim, còn ngoài đời, cô giữ cân bằng nội tâm bằng việc đọc sách. Dòng triết lý năm xưa trên Weibo “chấp nhận sự không hoàn hảo là dũng khí” đã trở thành chú thích cho con người cô.

“Cơn bão mặt mộc” của Lưu Diệc Phi còn mang lại hiệu ứng thương mại bất ngờ. Sau chuyến đi Abu Dhabi, lượng tìm kiếm áo khoác cashmere mà cô mặc tăng 120%; Shiseido thuận thế ra mắt kem “nước da thần tiên”; Cục Du lịch Abu Dhabi liên kết quảng bá các điểm check-in cùng tuyến đường mà nữ diễn viên đã đi.

Theo truyền thông, tác động sâu xa hơn là việc Lưu Diệc Phi trở thành biểu tượng cho việc “chống lại nỗi lo ngoại hình”.