Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim

Sao quốc tế 13/12/2025 12:30

Hình tượng của Lưu Diệc Phi ngày càng đa dạng. Một mặt là nữ minh tinh lộng lẫy trên thảm đỏ, mặt khác lại cô gái thoải mái, phóng khoáng trong cuộc sống đời thường. Chính sự đối lập này tạo nên sức hút của mỹ nhân sinh năm 1987.

Trong khi các diễn viên cùng lứa tất bật tham gia dự án phim mới, Lưu Diệc Phi đã hơn 2 năm chưa vào đoàn phim, kể từ khi tác phẩm “Câu chuyện hoa hồng” đóng máy hồi tháng 11.2023. Thay vào đó, nữ diễn viên vẫn tiếp tục nâng cao giá trị thương mại và danh tiếng, thông qua các hoạt động quảng cáo, đại sứ thương hiệu.

Gần đây, những hình ảnh, video của Lưu Diệc Phi ở Abu Dhabi (Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE) đã gây bão mạng xã hội. Trong loạt ảnh chụp tại một quán cà phê, nữ diễn viên mặc trang phục đơn giản với áo thun crop-top và chân váy bò.

Đặc biệt, Lưu Diệc Phi gần như không trang điểm, cô để mặt mộc và chỉ đánh son nhẹ nhàng. Nhan sắc ở tuổi 38 của “thần tiên tỷ tỷ” khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dưới bài đăng của Lưu Diệc Phi, tài khoản Bộ Du lịch và Văn hóa Abu Dhabi đã để lại bình luận: “Chúng tôi rất vui khi được đón tiếp bạn!”.

Sở dĩ Lưu Diệc Phi nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt ở thành phố này là do cô đang đảm nhận vai trò đại sứ du lịch của Abu Dhabi.

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim - Ảnh 1Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim - Ảnh 2Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim - Ảnh 3

Trước đó, nữ diễn viên đã có nhiều hoạt động trải nghiệm như đi thăm Bảo tàng Quốc gia Zayed, Bảo tàng lịch sử tự nhiên Abu Dhabi và tham gia sự kiện đua xe F1 tại trường đua Yas Marina.

Theo truyền thông Trung Quốc, đằng sau lần xuất hiện này là chiến lược thương hiệu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ năm 2023, Lưu Diệc Phi trở thành đại sứ toàn cầu của Cục Du lịch Abu Dhabi, đồng thời nắm trong tay hợp đồng đại diện cho hai thương hiệu xa xỉ thuộc tập đoàn LVMH - Louis Vuitton và Bulgari.

Việc cô xuất hiện tại đường đua F1 ở Abu Dhabi vừa là quảng bá du lịch, vừa là động thái chiến lược thương hiệu.

Tại sự kiện đua xe F1, nữ diễn viên thể hiện phong cách năng động với đầm đen không tay, đeo kính râm và mang túi xách của Louis Vuitton. Việc giảm cân đáng kể đã giúp vóc dáng của Lưu Diệc Phi thon gọn hơn.

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim - Ảnh 4Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim - Ảnh 5Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim - Ảnh 6

Lịch trình hoạt động của Lưu Diệc Phi thời gian gần đây rất bận rộn. Sau buổi chụp quảng cáo Louis Vuitton ở Paris ngày 3.12, cô xuất hiện tại Abu Dhabi xem đua xe F1 ngày 7.12.

Các hoạt động của cô tại Abu Dhabi không chỉ giới hạn ở F1. Từ khi trở thành đại sứ du lịch vào 2023, cô nhiều lần tham gia chương trình quảng bá tại đây. Hồi tháng 5, cô đăng vlog công tác ở Abu Dhabi lên tài khoản cá nhân, gây bàn tán với kiểu tóc nhuộm hồng.

Việc Cục Du lịch Abu Dhabi chọn Lưu Diệc Phi không phải ngẫu nhiên. Theo giám đốc vận hành quốc tế của Bộ Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi, quyết định này dựa trên phân tích dữ liệu thực tế. Khí chất kết hợp giữa vẻ đẹp phương Đông và sự độc lập của Lưu Diệc Phi phù hợp hoàn hảo với hình ảnh quốc tế mà Abu Dhabi muốn xây dựng.

Con đường sự nghiệp của Lưu Diệc Phi cho thấy, chiến lược định vị thương hiệu rất chính xác. Từ khi ra mắt với bộ phim “Kim phấn thế gia”, đến nay đã 23 năm, Lưu Diệc Phi dần chuyển từ hình tượng “thần tiên tỷ tỷ” sang gương mặt đại diện được các thương hiệu cao cấp săn đón.

Năm 2025, ngoài đại diện nhiều thương hiệu xa xỉ, cô còn hợp tác thêm với hãng xe thông minh Zhijie. Gần đây, chiến dịch quảng cáo của thương hiệu đồ uống Luckin Coffee với đại sứ Lưu Diệc Phi và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gây chú ý.

Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm 7kg

Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm 7kg

Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm truyền thông sau loạt hình ảnh mới xuất hiện tại trường đua F1 Abu Dhabi.

