Lưu Diệc Phi quyên góp 1,5 triệu NDT vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Điều khiến công chúng ngạc nhiên là Lưu Diệc Phi không hề có thông cáo báo chí hay bài đăng từ phòng làm việc. Ngay cả người hâm mộ cũng chỉ tình cờ phát hiện tin tức trên trang web Hội Chữ thập đỏ.

Vào ngày 29/11, Lưu Diệc Phi đã quyên góp 1,5 triệu NDT, số tiền được chỉ định sử dụng cho cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ tâm lý, nhu yếu phẩm sinh hoạt, sắp xếp nơi ở tạm thời và công tác tái thiết sau thảm họa cháy ở Hong Kong. Thời điểm ấy chỉ mới 72 giờ sau vụ cháy.

Truyền thống đánh giá, nhìn lại hành trình thiện nguyện suốt 17 năm qua của Lưu Diệc Phi, cô luôn đặt sự khiêm nhường, thầm lặng là nguyên tắc.

Trong thời đại mà hoạt động thiện nguyện của nghệ sĩ thường đi kèm “chủ đề thịnh hành” trên Weibo, thì quy trình quyên góp của Lưu Diệc Phi lại vô cùng giản dị: thảm họa xảy ra - âm thầm chuyển khoản - cơ quan công bố - fan phát hiện. Không có bất kỳ bước quảng bá nào.

Khoản quyên góp của Lưu Diệc Phi không ghi chung chung “cứu trợ thiên tai”, mà chỉ rõ từng hạng mục, cho thấy sự am hiểu và sự đồng cảm sâu sắc.

Điều này không phải ngẫu nhiên. Đó là phong cách thiện nguyện đã hình thành trong nhiều năm của cô.

Đầu năm 2025, khi xảy ra động đất ở Tây Tạng, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C và việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn. Thay vì chỉ chuyển khoản, cô chọn hình thức quyên góp “500.000 NDT tiền mặt và 730 bếp lò sưởi”.

Số tiền này cho phép các tổ chức địa phương phân bổ nguồn lực một cách linh hoạt, trong khi những chiếc bếp lò đã giải quyết nhu cầu cấp thiết của người dân.

Năm 2008, Lưu Diệc Phi lúc đó mới 21 tuổi, vừa trở thành hiện tượng với "Thần điêu đại hiệp" và sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Khi xảy ra trận động đất ở Vấn Xuyên, Lưu Diệc Phi đã quyên góp toàn bộ thù lao của 4 bộ phim lớn, cộng thêm tiền tiết kiệm cá nhân, tổng cộng là 1 triệu NDT.

Năm 2023, Lưu Diệc Phi nhận “Huy chương cống hiến” của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc. Cô là nghệ sĩ cá nhân duy nhất được trao tặng danh hiệu này trong năm. Nhưng nữ diễn viên không công bố trên mạng xã hội, đến khi fan phải đọc thông cáo mới biết.

Hành động của Lưu Diệc Phi cũng truyền cảm hứng tích cực đến người hâm mộ.

Cộng đồng fan của cô nhanh chóng phát động phong trào “Theo chị làm thiện nguyện”, chỉ trong nửa ngày đã quyên góp thêm 200.000 NDT và mua chăn giữ ấm gửi đến nơi ở tạm thời của những người bị ảnh hưởng bởi vụ cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc).