Phản ứng gây chú ý của Diệp Tuyền khi bị chê hết thời, chuyển qua đóng phim ngắn

Sao quốc tế 14/03/2026 14:19

Diệp Tuyền gây bất ngờ khi tham gia làn sóng phim ngắn đang bùng nổ tại Trung Quốc.

Diệp Tuyền từng là “nữ thần cổ trang” của TVB, đoạt giải diễn xuất tại điện ảnh Hong Kong và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm kinh điển. Tuy nhiên, giờ đây, nữ diễn viên nhận vai mẹ chồng giàu có trong phim ngắn Cô tiểu thư đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc. Sự xuất hiện của Diệp Tuyền trong một bộ phim ngắn lập tức làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng một ngôi sao không nên tham gia dòng phim ngắn, thậm chí cho rằng đây là bước thụt lùi trong sự nghiệp của cô.

 

Trước những ý kiến trái chiều, Diệp Tuyền thẳng thắn đáp trả: “Tôi đã bắt đầu đóng vai phụ nữ trung niên từ năm 18 tuổi, vậy thì bây giờ đóng vai mẹ chồng có gì sai. Điều quan trọng là kỹ năng diễn xuất có ngang nhau hay không. Điều đó không liên quan đến tuổi tác hay con đường sự nghiệp”.

Trước khi trở lại màn ảnh, Diệp Tuyền tạm dừng công việc suốt 2 năm để chăm sóc cha trong thời gian ông điều trị ung thư. Với một diễn viên, khoảng nghỉ dài như vậy đủ để vị thế suy giảm, nhưng cô không xem đó là áp lực.

Sau khi tình hình sức khỏe của cha ổn định, dự án đầu tiên cô lựa chọn chính là phim ngắn dù cho thể loại đang gây nhiều tranh luận. Theo Diệp Tuyền, khác biệt giữa phim ngắn và phim dài chỉ nằm ở thời lượng, còn bản chất vẫn là diễn xuất.

Từ khi gia nhập TVB năm 1999, Diệp Tuyền đã liên tục thử sức với nhiều dạng vai, từ những nhân vật cổ trang mạnh mẽ đến các vai tâm lý gai góc trên màn ảnh rộng. Cô từng sẵn sàng tham gia phim của đạo diễn trẻ mà không nhận cát-xê, miễn là kịch bản đủ sức thuyết phục.

Trong Cô tiểu thư đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, Diệp Tuyền vào vai bà Chu, một phụ nữ giàu có. Người này ban đầu yếu đuối và dè dặt nhưng dần thay đổi dưới tác động của cô con dâu đến từ Đông Bắc. Nhân vật có sự chuyển biến rõ rệt về tính cách, thậm chí sử dụng thành thạo phương ngữ Đông Bắc. Theo Diệp Tuyền, chính quãng thời gian ở bên cha trong giai đoạn khó khăn đã giúp cô hiểu sâu hơn về mất mát. Nhờ đó, cô có thêm cảm xúc để thể hiện tốt vai bà Chu.

Nữ diễn viên cho biết điều khiến cô hứng thú nhất là tinh thần làm việc của ê-kíp. Theo đó, mọi người đều tập trung, giàu năng lượng, gợi lại cho cô cảm giác thời hoàng kim tại TVB.

Nền tảng nghề nghiệp từ TVB cũng giúp cô thích nghi nhanh chóng với nhịp quay cường độ cao. Từng quen với lịch quay 30 trang kịch bản mỗi ngày, ngủ vài tiếng trong phòng thay đồ, nên việc 8 ngày quay phim ngắn liên tiếp với nữ diễn viên khá nhẹ nhàng, gần như là một “kỳ nghỉ”.

Tác phẩm đã vượt mốc 100 triệu lượt xem và 100 triệu điểm phổ biến trên nền tảng Hongguo.

Đầu năm 2026, Diệp Tuyền - nữ diễn viên quen thuộc từng được mệnh danh là "nữ thần cổ trang" TVB, và đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng - đã chính thức gia nhập đường đua phim ngắn, với tác phẩm “Thiếu phu nhân đến từ Đông Bắc”.

