Phản ứng gây chú ý của Diệp Tuyền khi bị chê hết thời, chuyển qua đóng phim ngắn

Sao quốc tế 14/03/2026 14:19

Diệp Tuyền gây bất ngờ khi tham gia làn sóng phim ngắn đang bùng nổ tại Trung Quốc.

Diệp Tuyền từng là “nữ thần cổ trang” của TVB, đoạt giải diễn xuất tại điện ảnh Hong Kong và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm kinh điển. Tuy nhiên, giờ đây, nữ diễn viên nhận vai mẹ chồng giàu có trong phim ngắn Cô tiểu thư đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc. Sự xuất hiện của Diệp Tuyền trong một bộ phim ngắn lập tức làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng một ngôi sao không nên tham gia dòng phim ngắn, thậm chí cho rằng đây là bước thụt lùi trong sự nghiệp của cô.

 

Trước những ý kiến trái chiều, Diệp Tuyền thẳng thắn đáp trả: “Tôi đã bắt đầu đóng vai phụ nữ trung niên từ năm 18 tuổi, vậy thì bây giờ đóng vai mẹ chồng có gì sai. Điều quan trọng là kỹ năng diễn xuất có ngang nhau hay không. Điều đó không liên quan đến tuổi tác hay con đường sự nghiệp”.

Phản ứng gây chú ý của Diệp Tuyền khi bị chê hết thời, chuyển qua đóng phim ngắn - Ảnh 1

Trước khi trở lại màn ảnh, Diệp Tuyền tạm dừng công việc suốt 2 năm để chăm sóc cha trong thời gian ông điều trị ung thư. Với một diễn viên, khoảng nghỉ dài như vậy đủ để vị thế suy giảm, nhưng cô không xem đó là áp lực.

Sau khi tình hình sức khỏe của cha ổn định, dự án đầu tiên cô lựa chọn chính là phim ngắn dù cho thể loại đang gây nhiều tranh luận. Theo Diệp Tuyền, khác biệt giữa phim ngắn và phim dài chỉ nằm ở thời lượng, còn bản chất vẫn là diễn xuất.

Từ khi gia nhập TVB năm 1999, Diệp Tuyền đã liên tục thử sức với nhiều dạng vai, từ những nhân vật cổ trang mạnh mẽ đến các vai tâm lý gai góc trên màn ảnh rộng. Cô từng sẵn sàng tham gia phim của đạo diễn trẻ mà không nhận cát-xê, miễn là kịch bản đủ sức thuyết phục.

Phản ứng gây chú ý của Diệp Tuyền khi bị chê hết thời, chuyển qua đóng phim ngắn - Ảnh 2

Trong Cô tiểu thư đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, Diệp Tuyền vào vai bà Chu, một phụ nữ giàu có. Người này ban đầu yếu đuối và dè dặt nhưng dần thay đổi dưới tác động của cô con dâu đến từ Đông Bắc. Nhân vật có sự chuyển biến rõ rệt về tính cách, thậm chí sử dụng thành thạo phương ngữ Đông Bắc. Theo Diệp Tuyền, chính quãng thời gian ở bên cha trong giai đoạn khó khăn đã giúp cô hiểu sâu hơn về mất mát. Nhờ đó, cô có thêm cảm xúc để thể hiện tốt vai bà Chu.

Nữ diễn viên cho biết điều khiến cô hứng thú nhất là tinh thần làm việc của ê-kíp. Theo đó, mọi người đều tập trung, giàu năng lượng, gợi lại cho cô cảm giác thời hoàng kim tại TVB.

Nền tảng nghề nghiệp từ TVB cũng giúp cô thích nghi nhanh chóng với nhịp quay cường độ cao. Từng quen với lịch quay 30 trang kịch bản mỗi ngày, ngủ vài tiếng trong phòng thay đồ, nên việc 8 ngày quay phim ngắn liên tiếp với nữ diễn viên khá nhẹ nhàng, gần như là một “kỳ nghỉ”.

Tác phẩm đã vượt mốc 100 triệu lượt xem và 100 triệu điểm phổ biến trên nền tảng Hongguo.

'Nữ thần cổ trang TVB' Diệp Tuyền tiết lộ sẵn sàng đóng phim ngắn 900 tiếng

'Nữ thần cổ trang TVB' Diệp Tuyền tiết lộ sẵn sàng đóng phim ngắn 900 tiếng

Đầu năm 2026, Diệp Tuyền - nữ diễn viên quen thuộc từng được mệnh danh là "nữ thần cổ trang" TVB, và đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Tượng - đã chính thức gia nhập đường đua phim ngắn, với tác phẩm “Thiếu phu nhân đến từ Đông Bắc”.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệp Tuyền sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Nữ thần cổ trang TVB' Diệp Tuyền tiết lộ sẵn sàng đóng phim ngắn 900 tiếng

'Nữ thần cổ trang TVB' Diệp Tuyền tiết lộ sẵn sàng đóng phim ngắn 900 tiếng

'Mạnh Lệ Quân' Diệp Tuyền bị dao đâm trúng mặt khi biểu diễn, tình hình sức khỏe ra sao?

'Mạnh Lệ Quân' Diệp Tuyền bị dao đâm trúng mặt khi biểu diễn, tình hình sức khỏe ra sao?

Chương Nhược Nam có điểm yếu giống Triệu Lộ Tư vì lý do này

Chương Nhược Nam có điểm yếu giống Triệu Lộ Tư vì lý do này

Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu

Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu

Sau chia tay với Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi vẫn độc thân suốt 8 năm qua

Sau chia tay với Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi vẫn độc thân suốt 8 năm qua

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?