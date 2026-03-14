Chương Nhược Nam có điểm yếu giống Triệu Lộ Tư vì lý do này

Sao quốc tế 14/03/2026 14:08

Xuất hiện tại show diễn của Givenchy trong khuôn khổ Paris Fashion Week 2026 vừa qua, Chương Nhược Nam ngay lập tức chiếm được sự quan tâm của khán giả.

Với tư cách Đại sứ thương hiệu, nữ diễn viên Chương Nhược Nam chọn lối trang điểm tối giản với điểm nhấn môi đỏ rực, toát lên khí chất sang trọng và điện ảnh. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về nhan sắc, truyền thông quốc tế và người hâm mộ lại đổ dồn sự chú ý vào vóc dáng khẳng khiu của cô.

Để chuẩn bị cho các dự án phim và sự kiện thời trang lớn, Chương Nhược Nam đã ép cân xuống mức chỉ còn khoảng 37kg dù cao 1m66. Chỉ số BMI của cô rơi vào ngưỡng 13.4 - một mức độ thiếu cân trầm trọng theo tiêu chuẩn y khoa.

Tại Paris, những bức ảnh chưa chỉnh sửa cho thấy, đôi tay và xương quai xanh của cô lộ rõ mồn một. Trên các diễn đàn như Reddit nhận định rằng, dù sự mảnh mai giúp tôn lên tinh thần "high-fashion" của bộ trang phục nhưng nó cũng khiến nữ diễn viên trông thiếu sức sống hơn hẳn thời kỳ "tình đầu quốc dân" trong "Hôn lễ của em".

Chương Nhược Nam có điểm yếu giống Triệu Lộ Tư vì lý do này - Ảnh 1Chương Nhược Nam có điểm yếu giống Triệu Lộ Tư vì lý do này - Ảnh 2Chương Nhược Nam có điểm yếu giống Triệu Lộ Tư vì lý do này - Ảnh 3

Không riêng gì Chương Nhược Nam, "tiểu hoa đán" Triệu Lộ Tư cũng là cái tên thường xuyên bị gọi tên trong danh sách những ngôi sao gầy báo động.

Từng bị miệt thị ngoại hình với gương mặt bầu bĩnh thời mới vào nghề, Triệu Lộ Tư đã lao vào cuộc đua giảm cân khốc liệt. Tờ Zaobao (Singapore) từng đưa tin về tình trạng sức khỏe của cô khi quá gầy. Có thời điểm, Triệu Lộ Tư sụt cân nghiêm trọng đến mức chỉ còn da bọc xương. Hệ quả của việc ăn kiêng khắc nghiệt phối hợp với lịch trình dày đặc đã khiến cô từng phải nhập viện trong tình trạng suy nhược.

Giống như nhiều sao nữ khác, Triệu Lộ Tư chịu áp lực phải sở hữu vòng eo "truyện tranh" và phần lưng gầy trơ xương để mặc vừa những bộ cánh haute couture siêu nhỏ. Hình ảnh cô tại các sự kiện gần đây với vóc dáng "mỏng như tờ giấy" liên tục khiến khán giả xót xa.

Sự tương đồng giữa Chương Nhược Nam và Triệu Lộ Tư không chỉ nằm ở vẻ đẹp mong manh mà còn ở cái giá phải trả để duy trì hình ảnh.

Giới mộ điệu quốc tế bắt đầu đặt câu hỏi về trách nhiệm của các nhãn hàng và công ty quản lý trong việc cổ xúy tiêu chuẩn "size 0" quá đà.

Chương Nhược Nam có điểm yếu giống Triệu Lộ Tư vì lý do này - Ảnh 4

Việc các diễn viên như Chương Nhược Nam gầy đến mức bạn diễn phải thốt lên "ôm như ôm một bó cành khô" hay Triệu Lộ Tư phải nhập viện là những minh chứng rõ nhất cho mặt tối của hào quang showbiz.

Đằng sau hào quang của những đại sứ thương hiệu xa xỉ, ít ai ngờ Chương Nhược Nam và Triệu Lộ Tư lại có chung một điểm yếu mang tên "áp lực cân nặng" - một cuộc đua siết cân khốc liệt đến mức biến những mỹ nhân căng tràn sức sống trở nên mỏng manh, gầy gò.

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