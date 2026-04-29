Cháy nhà hàng ở Nha Trang, 5 người nước ngoài chui qua cửa sổ thoát thân

Sáng 29/4, nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, nằm ở trung tâm phường Nha Trang, bất ngờ bốc cháy. Sau vài phút, lửa bùng mạnh, khói đen mịt mù. Nhiều người tri hô, tìm cách dập lửa. Lúc này, 5 người nước ngoài bên trong tìm cách leo ra cửa sổ.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 29/4, lãnh đạo phường Nha Trang xác nhận vụ cháy tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật thuộc địa phương này.

Trước đó, gần 7h cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo của người dân về vụ hỏa hoạn nói trên.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận 5 người nước ngoài đã tự thoát ra ngoài an toàn qua cửa sổ trước khi lực lượng chữa cháy có mặt.

Do ngọn lửa bùng phát bên trong, bên ngoài bị cửa cuốn chắn kín, lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để phá cửa, tiếp cận và dập lửa. Gần 10 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

5 người nước ngoài trèo qua cửa sổ thoát thân khi xảy ra cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo lực lượng chức năng vụ việc không gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện.

NÓNG: Loạt cửa hàng 'hot' với giới trẻ bị phạt về an toàn thực phẩm Nhiều phường tại Hà Nội vừa đồng loạt công khai danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, với các lỗi phổ biến như không bảo đảm vệ sinh khu chế biến, không đăng ký hộ kinh doanh, thiếu dụng cụ thu gom rác thải...

