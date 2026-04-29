Cháy nhà hàng ở Nha Trang, 5 người nước ngoài chui qua cửa sổ thoát thân

Đời sống 29/04/2026 12:29

Sáng 29/4, nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, nằm ở trung tâm phường Nha Trang, bất ngờ bốc cháy. Sau vài phút, lửa bùng mạnh, khói đen mịt mù. Nhiều người tri hô, tìm cách dập lửa. Lúc này, 5 người nước ngoài bên trong tìm cách leo ra cửa sổ.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 29/4, lãnh đạo phường Nha Trang xác nhận vụ cháy tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật thuộc địa phương này.

Trước đó, gần 7h cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận tin báo của người dân về vụ hỏa hoạn nói trên.

Cháy nhà hàng ở Nha Trang, 5 người nước ngoài chui qua cửa sổ thoát thân - Ảnh 1
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận 5 người nước ngoài đã tự thoát ra ngoài an toàn qua cửa sổ trước khi lực lượng chữa cháy có mặt.

Do ngọn lửa bùng phát bên trong, bên ngoài bị cửa cuốn chắn kín, lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để phá cửa, tiếp cận và dập lửa. Gần 10 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cháy nhà hàng ở Nha Trang, 5 người nước ngoài chui qua cửa sổ thoát thân - Ảnh 2
5 người nước ngoài trèo qua cửa sổ thoát thân khi xảy ra cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo lực lượng chức năng vụ việc không gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện.

NÓNG: Loạt cửa hàng 'hot' với giới trẻ bị phạt về an toàn thực phẩm

NÓNG: Loạt cửa hàng 'hot' với giới trẻ bị phạt về an toàn thực phẩm

Nhiều phường tại Hà Nội vừa đồng loạt công khai danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, với các lỗi phổ biến như không bảo đảm vệ sinh khu chế biến, không đăng ký hộ kinh doanh, thiếu dụng cụ thu gom rác thải...

Dương Mịch bị bỏng mặt vì sử dụng mặt nạ hơi nước

Dương Mịch bị bỏng mặt vì sử dụng mặt nạ hơi nước

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Cháy nhà hàng ở Nha Trang, 5 người nước ngoài chui qua cửa sổ thoát thân

Cháy nhà hàng ở Nha Trang, 5 người nước ngoài chui qua cửa sổ thoát thân

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
NÓNG: Loạt cửa hàng 'hot' với giới trẻ bị phạt về an toàn thực phẩm

NÓNG: Loạt cửa hàng 'hot' với giới trẻ bị phạt về an toàn thực phẩm

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Lá tía tô rất tốt nhưng lại là "khắc tinh" của 4 nhóm người này: Ăn nhiều lợi bất cập hại

Lá tía tô rất tốt nhưng lại là "khắc tinh" của 4 nhóm người này: Ăn nhiều lợi bất cập hại

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Thần Tài phát tiền sau ngày 29/4/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Thần Tài phát tiền sau ngày 29/4/2026, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để sau ngày 29/4/2026

3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để sau ngày 29/4/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng 18h hôm nay, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tài lộc như cầu vồng, phúc cao hơn núi, lộc lá đầy nhà

Đúng 18h hôm nay, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp trúng giải đặc biệt, tài lộc như cầu vồng, phúc cao hơn núi, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 30/4/2026, 3 con giáp trúng lộc đổi mệnh, tay trái ôm VÀNG, tay phải lượm BẠC, tiền về rủng rỉnh, ngồi không cũng giàu

Đúng ngày mai, thứ Năm 30/4/2026, 3 con giáp trúng lộc đổi mệnh, tay trái ôm VÀNG, tay phải lượm BẠC, tiền về rủng rỉnh, ngồi không cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/4/2026, hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/4/2026, hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/4/2026, 3 con giáp tiền bạc nhiều không đếm xuể, đang nghèo cũng giàu, may mắn không phải lo nghĩ

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/4/2026, 3 con giáp tiền bạc nhiều không đếm xuể, đang nghèo cũng giàu, may mắn không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, 3 con giáp chạm nóc giàu sang, may mắn ngập lối, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, 3 con giáp chạm nóc giàu sang, may mắn ngập lối, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để

Nam sinh 12 tuổi cấp cứu vì trò đùa dại của bạn, để bút bi dưới ghế ngồi

Nam sinh 12 tuổi cấp cứu vì trò đùa dại của bạn, để bút bi dưới ghế ngồi

NÓNG: Loạt cửa hàng 'hot' với giới trẻ bị phạt về an toàn thực phẩm

NÓNG: Loạt cửa hàng 'hot' với giới trẻ bị phạt về an toàn thực phẩm

Danh tính người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang chở lúa ngoài đồng

Danh tính người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang chở lúa ngoài đồng

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Mưa đá phủ trắng nhiều quả đồi ở Điện Biên

Mưa đá phủ trắng nhiều quả đồi ở Điện Biên

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Bé trai bị điện giật tại lễ hội té nước, một chiến sĩ CSGT lao vào dòng người 'gây sốt'

Bé trai bị điện giật tại lễ hội té nước, một chiến sĩ CSGT lao vào dòng người 'gây sốt'