Danh tính người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang chở lúa ngoài đồng

Đời sống 29/04/2026 06:00

Trong lúc chở lúa ngoài ruộng, một người đàn ông ở Quảng Ngãi bất ngờ bị sét đánh trúng, tử vong. Ngành khí tượng cảnh báo giông sét còn tiếp diễn những ngày tới, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 28/4, ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh làm một người đàn ông tử vong.

Khoảng 14h15 cùng ngày, ông P.K.T. (60 tuổi, trú tại xã Đông Sơn) ra đồng chở lúa về nhà. Lúc này trời nổi dông, có sấm sét. Khi ông T. đang chở lúa đi giữa cánh đồng bất ngờ bị sét đánh trúng.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương chạy đến sơ cứu cho ông T., nhưng nạn nhân đã tử vong. Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Đông Sơn đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho người đàn ông.

Khoảng một tuần qua, tại tỉnh Quảng Ngãi thường có mưa dông, sấm sét và lốc xoáy. Gần đây nhất, ngày 23/4, mưa dông kèm lốc xoáy đã làm hư hỏng hàng chục nhà dân tại xã Tây Trà.

Danh tính người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang chở lúa ngoài đồng - Ảnh 1
Khu vực người đàn ông ở Quảng Ngãi bị sét đánh tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực các xã phía đông của tỉnh Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa giông kèm sét từ nay đến hết ngày 2.5. Trong các cơn giông, nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ, mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh là rất cao.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đồng, làm việc ngoài trời khi có dấu hiệu giông lốc và chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn, nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc do sét gây ra. Cần phải tránh xa những tán cây to cao, khu ẩm ướt, tránh xa vật kim loại có khả năng tích điện cao như máy cày, máy tuốt lúa, cuốc xẻng…

 

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Mưa đá phủ trắng nhiều quả đồi ở Điện Biên

Đừng khinh rẻ hạt tí hon: Lượng Omega-3 gấp nhiều lần cá hồi, là "cứu tinh" cho xương khớp và trái tim

Sau hôm nay, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/4/2026), Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Cơn lốc quét qua đám cưới tập thể, 36 cặp đôi sợ hãi tháo chạy, mọi thức bị tàn phá chỉ trong vài phút

Cuối ngày hôm nay (29/4/2026), 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ

Sửa chữa đường ống nước, nam công nhân bị tảng đất đè tử vong thương tâm

Người đàn ông bắt được con cá mú khổng lồ nặng 250kg, gây ra sự phấn khích lớn trong giới ngư dân

Ô tô con tông vào xe tải đang dừng đỗ, 6 người trong gia đình tử vong thương tâm

Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Mưa đá phủ trắng nhiều quả đồi ở Điện Biên

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Bé trai bị điện giật tại lễ hội té nước, một chiến sĩ CSGT lao vào dòng người 'gây sốt'

Danh tính cụ ông mang thỏi vàng nằm lả bên vệ đường ở giữa rừng tràm

Cấp cứu hơn 20 học sinh và bảo mẫu nghi ngộ độc ở trường tiểu học, có trẻ phải thở máy