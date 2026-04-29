Trong lúc chở lúa ngoài ruộng, một người đàn ông ở Quảng Ngãi bất ngờ bị sét đánh trúng, tử vong. Ngành khí tượng cảnh báo giông sét còn tiếp diễn những ngày tới, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 28/4, ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh làm một người đàn ông tử vong.

Khoảng 14h15 cùng ngày, ông P.K.T. (60 tuổi, trú tại xã Đông Sơn) ra đồng chở lúa về nhà. Lúc này trời nổi dông, có sấm sét. Khi ông T. đang chở lúa đi giữa cánh đồng bất ngờ bị sét đánh trúng.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương chạy đến sơ cứu cho ông T., nhưng nạn nhân đã tử vong. Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Đông Sơn đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho người đàn ông.

Khoảng một tuần qua, tại tỉnh Quảng Ngãi thường có mưa dông, sấm sét và lốc xoáy. Gần đây nhất, ngày 23/4, mưa dông kèm lốc xoáy đã làm hư hỏng hàng chục nhà dân tại xã Tây Trà.

Khu vực người đàn ông ở Quảng Ngãi bị sét đánh tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực các xã phía đông của tỉnh Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa giông kèm sét từ nay đến hết ngày 2.5. Trong các cơn giông, nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ, mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh là rất cao.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đồng, làm việc ngoài trời khi có dấu hiệu giông lốc và chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn, nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc do sét gây ra. Cần phải tránh xa những tán cây to cao, khu ẩm ướt, tránh xa vật kim loại có khả năng tích điện cao như máy cày, máy tuốt lúa, cuốc xẻng…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-an-ong-bi-set-anh-tu-vong-khi-ang-cho-lua-ngoai-ong-758765.html