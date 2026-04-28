Vụ 25 học sinh và bảo mẫu nghi bị ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra tại một trường tiểu học ở TP.HCM, trong đó có một ca diễn tiến nặng phải thở máy. Cơ quan chức năng cảnh báo thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ ngộ độc tăng cao.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 28/4, Sở Y tế TPHCM cho biết, theo báo cáo nhanh từ các cơ sở y tế, trong khoảng thời gian từ ngày 25/4 đến trưa 27/4, 4 bệnh viện trên địa bàn thành phố đã ghi nhận tổng cộng 25 trường hợp có triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình, bao gồm đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt. Trong số này, 23 trường hợp là học sinh, 2 trường hợp là người lớn (bảo mẫu của trường). Cụ thể, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập tiếp nhận 13 học sinh; Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 9 ca; Bệnh viện Khánh Hội ghi nhận 1 ca; Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 2 ca người lớn.

Trong số các ca nhập viện, một học sinh khi được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 có biểu hiện sốt cao, mất nước nặng kèm sốc, co gồng, co giật - những dấu hiệu cảnh báo mức độ ngộ độc nghiêm trọng. Sau một ngày điều trị tích cực với các biện pháp chống sốc, hỗ trợ vận mạch liều cao và thở máy, trẻ đã tỉnh táo trở lại, hạ sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai được máy thở.

Hiện 23 trong tổng số 25 trường hợp được điều trị nội trú, tình trạng lâm sàng của tất cả các ca hiện ổn định, được theo dõi và xử trí kịp thời. Một học sinh bị ngộ độc thực phẩm thời gian gần đây ở TPHCM - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận thông tin, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo tất cả cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân có liên quan đến yếu tố dịch tễ tại trường học này. Các đơn vị được yêu cầu thực hiện đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm do Sở ban hành, đồng thời tổ chức hội chẩn hoặc chuyển tuyến nếu xuất hiện ca nặng. Các bệnh viện cũng phải thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm, bao gồm số ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và biến chứng (nếu có). Sở Y tế khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn tiến bất thường. Ngoài ra, Sở Y tế TPHCM khuyến cáo người dân khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm không tự ý mua thuốc hay tự điều trị tại nhà, đặc biệt tuyệt đối tránh dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm khi có triệu chứng nôn ói, tiêu chảy liên tục, tuân thủ hướng dẫn điều trị. Việc bù nước và điện giải kịp thời đóng vai trò quan trọng giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn.

