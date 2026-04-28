Nổ tàu thu mua hải sản tại bến phà ở An Giang, 5 người nhập viện cấp cứu

Đời sống 28/04/2026 06:30

Tàu thu mua hải sản neo tại bến phà Tắc Cậu, xã Bình An, bất ngờ phát nổ trưa 27/4, khiến 5 người bị thương.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 27/4, lãnh đạo UBND xã Bình An (tỉnh An Giang) xác nhận, một vụ nổ tàu cá vừa xảy ra trưa cùng ngày tại khu vực bến phà Tắc Cậu, thuộc địa phận ấp An Bình khiến nhiều người bị thương. 

Theo đó, trong lúc đang lên xuống hàng hóa, tàu cá (loại tàu thu mua hàng) của ông N.V.L. bất ngờ phát nổ khiến 5 người bị thương nặng, trong đó có chủ tàu và các tài công.

Các nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Riêng chiếc tàu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nổ tàu thu mua hải sản tại bến phà ở An Giang, 5 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Một nạn nhân được người dân tiếp cận cứu sau sự cố - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin báo Dân trí, nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Bình An đã điều động hơn 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an xã và người dân địa phương triển khai công tác cứu hộ.

Theo UBND xã Bình An, nguyên nhân ban đầu nghi là do chủ tàu bơm dầu quá đầy và khởi động máy ngay khi tràn dầu. 

Theo cơ quan chức năng, vụ nổ cũng khiến nhiều trụ sở cơ quan, nhà dân xung quanh cũng bị hư hại nhẹ và một số xe máy bị biến dạng, hư hỏng nặng. Ước tính sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại tài sản vào khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngày 26/4, Trực ban hình sự Công an xã Trung Thuần (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận trình báo của bà Lê Thị Đàm (75 tuổi, trú thôn Vân Tiền) về việc bà bị mất 2 chỉ vàng 9999 cùng 17,5 triệu đồng tiền mặt.

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/4/2026, 3 con giáp ăn lộc tổ tiên, trúng số độc đắc dễ dàng, làm việc tựa như 'cổ máy in tiền'

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận hưng thịnh, giàu có an khang, gia đình sung túc

Đúng hôm nay, thứ Ba 28/4/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tử vi thứ Ba 28/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/4/2026, 3 con giáp vượt cảnh nghèo khổ, vươn nhanh thành đại gia, hóa Rồng hóa Phượng, cao sang ngút ngàn

