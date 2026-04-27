Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h10 ngày 26/4, tại thôn Đường Hoa 2, xã Đường Hoa. Hai nạn nhân là C.T.T. (SN 2020) và P.T.T. (SN 2021), đều trú tại thôn Đường Hoa 2.

Theo thông tin từ Vietnamnet, mgày 27/4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu bé tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 10 phút ngày 26/4, tại khu vực suối thuộc thôn Đường Hoa 2, xã Đường Hoa. Hai nạn nhân được xác định là cháu C.T.T (sinh năm 2020) và cháu P.T.T (sinh năm 2021), là hàng xóm cùng trú tại địa phương.

Vào thời điểm trên, hai cháu đi tắm suối gần nhà nhưng không may bị đuối nước. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa các cháu đến Trạm Y tế xã Đường Hoa để cấp cứu. Tuy nhiên, các nhân viên y tế xác định cả hai cháu đều đã tử vong ngoại viện do ngạt nước.

Theo thông tin từ Vietnam+, lực lượng Công an địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường và dấu vết trên thân thể nạn nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng không phát hiện dấu hiệu tác động từ ngoại lực.

Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát này.

