Danh tính người đàn ông vung chân đá phụ nữ tại quán nhậu ở Khánh Hòa

Công an đang vào cuộc điều tra, xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông vung chân đá một phụ nữ tại quán nhậu ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/4, lãnh đạo Công an phường Nam Nha Trang cho biết đã xác định được danh tính thanh niên đánh phụ nữ tại một quán nhậu trên địa bàn. Người này tên C.T.V. (26 tuổi, sống tại thành phố Hà Nội).

Công an phường Nam Nha Trang yêu cầu ông V. có mặt tại trụ sở cơ quan này (số 1109 Lê Hồng Phong) để làm rõ hành vi. Đồng thời, cơ quan công an đề nghị ai có thông tin liên quan đến anh C.T.V. cung cấp qua số điện thoại 02583.884.966.

Theo điều tra ban đầu, gần 22h ngày 24/4, chị V., quản lý tại một quán nhậu ở số 169 Phong Châu, phường Nam Nha Trang, bị một khách nam dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, đầu và vai mà chưa rõ nguyên nhân. Sau khi hành hung, người này lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông đá một phụ nữ tại quán nhậu ở phường Nam Nha Trang - Ảnh: VietNamNet

Nhận tin báo, Công an phường có mặt nhưng vụ việc đã kết thúc. Lực lượng chức năng sau đó hướng dẫn chị V. đi khám thương tích, đồng thời xác minh ban đầu.

Như báo Dân trí đã thông tin, sáng 26/4, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người phụ nữ bị một nam giới hành hung tại quán nhậu.

Clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật của người đàn ông, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm để răn đe.

