Bố mẹ đi vắng, nhà bị cháy làm 3 con nhỏ tử vong thương tâm

Đời sống 27/04/2026 10:59

Ngày 26/4, UBND xã Lê Lợi (Lai Châu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ cháy nhà xảy ra tại gia đình ông Pàn Văn Lở ở bản Pá Đởn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu. Ngọn lửa được xác định bùng phát từ khu vực bếp, sau đó lan ra toàn bộ căn nhà sàn và ảnh hưởng một phòng học của điểm trường tiểu học cạnh đó.

Khi xảy ra cháy, vợ chồng ông Lở đi làm công nhân và ở lại lán công trình, trong nhà chỉ có 3 con nhỏ.

Phát hiện cháy, người dân trong bản đã khẩn trương đến ứng cứu. Tuy nhiên, do các cháu chốt cửa từ bên trong khi ngủ, nhà sàn bắt lửa nhanh, cùng với hệ thống điện bị chập khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nên việc tiếp cận cứu nạn gặp khó khăn.

Bố mẹ đi vắng, nhà bị cháy làm 3 con nhỏ tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy nhà khiến 3 trẻ nhỏ tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện cả 3 cháu đã tử vong, gồm: Pàn Thị D. (SN 2012), Pàn Thị T. (SN 2014) và Pàn Văn V. (SN 2019).

Chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

NÓNG: Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm là hàng giả

NÓNG: Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm là hàng giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (công ty Herbitech).

Từ khóa:   cháy nhà 3 con nhỏ tử vong tin moi

Đúng 19 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp tiền nhiều như lá rụng mùa đông, ăn lộc Thần Tài, của cải chất chồng

Đúng 19 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp tiền nhiều như lá rụng mùa đông, ăn lộc Thần Tài, của cải chất chồng

Danh tính người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng

Danh tính người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng

'Bao Thanh Thiên' Kim Siêu Quần hạnh phúc bên vợ kém 23 tuổi dù không con cái

'Bao Thanh Thiên' Kim Siêu Quần hạnh phúc bên vợ kém 23 tuổi dù không con cái

Sự thật ngỡ ngàng về quả cà tím: Không chỉ ngon miệng mà còn là "khắc tinh" của lão hóa

Sự thật ngỡ ngàng về quả cà tím: Không chỉ ngon miệng mà còn là "khắc tinh" của lão hóa

Thương tâm: Hai cháu bé tử vong khi đi tắm suối gần nhà

Thương tâm: Hai cháu bé tử vong khi đi tắm suối gần nhà

Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy một mình trong rừng sau 18 giờ mất tích

Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy một mình trong rừng sau 18 giờ mất tích

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/4/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/4/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Ba 28/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Ba 28/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Danh tính người đàn ông vung chân đá phụ nữ tại quán nhậu ở Khánh Hòa

Danh tính người đàn ông vung chân đá phụ nữ tại quán nhậu ở Khánh Hòa

Qua hết tháng 4, 3 con giáp Tài Lộc cực phát, Hồng Phúc tề thiên, cát khí ngút trời, Thần Tài mở sổ vàng

Qua hết tháng 4, 3 con giáp Tài Lộc cực phát, Hồng Phúc tề thiên, cát khí ngút trời, Thần Tài mở sổ vàng

Tử vi tuần mới (27/4 đến 3/5), 3 con giáp Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, Tài Lộc bủa vây, thời kì làm giàu đã đến

Tử vi tuần mới (27/4 đến 3/5), 3 con giáp Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, Tài Lộc bủa vây, thời kì làm giàu đã đến

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 27/4/2026, 3 con giáp tiền bạc chật két, mua đất xây nhà, đổi vận lên đời, thảnh thơi Hưởng Lộc, sống trong giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 27/4/2026, 3 con giáp tiền bạc chật két, mua đất xây nhà, đổi vận lên đời, thảnh thơi Hưởng Lộc, sống trong giàu sang

Nóng: Triệt phá lò sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm ở TP.HCM, quy mô hàng chục tỷ đồng

Nóng: Triệt phá lò sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm ở TP.HCM, quy mô hàng chục tỷ đồng

Danh tính người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng

Danh tính người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng

Thương tâm: Hai cháu bé tử vong khi đi tắm suối gần nhà

Thương tâm: Hai cháu bé tử vong khi đi tắm suối gần nhà

Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy một mình trong rừng sau 18 giờ mất tích

Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy một mình trong rừng sau 18 giờ mất tích

Danh tính người đàn ông vung chân đá phụ nữ tại quán nhậu ở Khánh Hòa

Danh tính người đàn ông vung chân đá phụ nữ tại quán nhậu ở Khánh Hòa

Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m, 2 người tử vong, 6 người bị thương

Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m, 2 người tử vong, 6 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 27/4/2026: Thế giới lên xuống bất thường, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 27/4/2026: Thế giới lên xuống bất thường, vàng SJC về dưới 170 triệu đồng/lượng