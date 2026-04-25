NÓNG: Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm là hàng giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (công ty Herbitech).

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã có kết luận điều tra vụ “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (công ty Herbitech); đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 19 bị can, gồm vợ chồng giám đốc Công tyHerbitech Phạm Vũ Khiêm, SN 1975 và Trần Thị Huệ, SN 1988, trú ở Tập thể Đại học Sư phạm, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội và 17 đối tượng khác là nhiều trưởng phòng của Công ty Herbitech và kế toán trưởng, nhân viên kế toán của công ty nàyqua nhiều thời kỳ. Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (trụ sở ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) sảm xuất hàng loạt thực phẩm chức năng giả, bao gồm các loại siro ho, bổ phế, bổ thận, và thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em (như Baby Shark, Medi Kid Calcium K2)… Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty này có quy mô đặc biệt lớn, kéo dài nhiều năm.

Đối tượng Phạm Vũ Khiêm tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (mã số doanh nghiệp 0101376513), được thành lập từ năm 2003. Đến năm 2015, Phạm Vũ Khiêm mua lại cổ phần và đứng tên Giám đốc, người đại diện pháp luật, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, vốn điều lệ 40 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, với một nhà máy đặt tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Công ty có 3 cổ đông góp vốn, trong đó Phạm Vũ Khiêm chiếm hơn 70% vốn điều lệ. Dưới sự điều hành của Khiêm, bộ máy công ty được tổ chức với nhiều bộ phận như nghiên cứu và phát triển sản phẩm, kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng, kinh doanh, mua hàng, kế toán… Từ năm 2019, Khiêm giao cho vợ là Trần Thị Huệ tham gia điều hành, trực tiếp phụ trách các mảng kinh doanh, nghiên cứu phát triển và sản xuất.

Các sản phẩm do Công ty Herbitech sản xuất Theo thông tin từ An ninh TV, kết quả điều tra xác định, Công ty Herbitech thực hiện gia công, sản xuất hàng trăm loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều khách hàng. Quy trình sản xuất được tổ chức bài bản, khép kín từ nghiên cứu công thức, thử nghiệm, đăng ký công bố sản phẩm đến sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng công thức sản xuất, nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo thay đổi thành phần nguyên liệu so với hồ sơ công bố sản phẩm. Cụ thể, các đối tượng đã bớt thành phần, thay thế nguyên liệu hoặc giảm hàm lượng hoạt chất chính, trong khi vẫn giữ nguyên hồ sơ công bố để hợp thức hóa sản phẩm. Từ cuối năm 2019 đến tháng 4/2025, Trần Thị Huệ là người trực tiếp xây dựng công thức sản xuất theo chỉ đạo của Khiêm. Các bộ phận liên quan như nghiên cứu phát triển, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất… đều biết rõ việc công thức thực tế không đúng với hồ sơ công bố, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo. Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan chức năng, công ty còn lập hai hệ thống hồ sơ sản xuất song song: một hồ sơ phản ánh công thức thực tế đã bị thay đổi; một hồ sơ “hợp thức” đúng với hồ sơ công bố sản phẩm nhằm che giấu vi phạm khi bị kiểm tra. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 118 mẫu sản phẩm để giám định. Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định nhiều lô sản phẩm không đảm bảo thành phần, hàm lượng như công bố. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm là hàng giả, với tổng số hơn 12,9 triệu đơn vị sản phẩm (gồm lọ, chai, hộp, gói…). Số hàng này được bán cho 35 khách hàng, với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, trong đó đã thu về hơn 8,5 tỷ đồng. Lợi nhuận bất chính trước thuế xác định hơn 1,39 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả tồn kho. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng xác định có hàng trăm sản phẩm khác bị thay đổi thành phần, hàm lượng trong quá trình sản xuất, tuy nhiên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự do không thu thập được mẫu giám định...

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-cong-ty-herbitech-a-san-xuat-hon-129-trieu-san-pham-la-hang-gia-758549.html