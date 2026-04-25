Danh tính hai nam sinh lao xuống sông cứu bạn nữ nhảy cầu

Đời sống 25/04/2026 15:24

Nữ sinh lớp 11 đi lên cầu treo Tân An (Nghệ An) với tâm trạng buồn chán, khi đến giữa cầu có ý định nhảy xuống sông. Phát hiện sự việc, hai nam sinh ở Nghệ An đã nhảy xuống kịp thời đưa nữ sinh vào bờ.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 25/4, ông Nguyễn Minh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ 3 (Nghệ An), cho biết đã biểu dương và đang xem xét hình thức khen thưởng xứng đáng đối với hành động dũng cảm cứu người của em Nguyễn Viết Huy (lớp 12A8) cùng Đặng Bá Tuấn Anh (lớp 10A4).

Khoảng 6h45 cùng ngày, Huy và Tuấn Anh lưu thông qua cầu treo Làng Rào bắc qua sông Con nối hai xã Nghĩa Hành và Tân An (Nghệ An) để đến trường. Lúc này, 2 học sinh phát hiện một bạn nữ leo lên thành cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông.

 

Hai nam sinh nhanh chóng tìm vị trí thuận lợi rồi lao xuống sông, bơi ra khu vực nước sâu cách bờ gần 15m để tiếp cận, ứng cứu nạn nhân. 

Quá trình cứu người gặp nhiều khó khăn do dòng nước sâu, nạn nhân hoảng loạn và liên tục vùng vẫy, tuy nhiên cả hai đã phối hợp giữ và đưa người bị nạn vào bờ. 

Danh tính hai nam sinh lao xuống sông cứu bạn nữ nhảy cầu - Ảnh 1
Hai em Huy và Tuấn Anh cứu nữ sinh L. vào bờ an toàn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, em Nguyễn Viết Huy cho biết lúc đó chỉ nghĩ phải cứu người thật nhanh, nếu chậm trễ có thể xảy ra chuyện xấu. Nam sinh kể thêm, trong lúc đưa nạn nhân vào bờ, em nhiều lần bị đuối sức và uống khá nhiều nước.

Nạn nhân sau đó được người đi đường hỗ trợ đưa đến cơ sở y tế. 

 

Thầy Nguyễn Minh Hải cho biết nhà trường rất tự hào về hành động dũng cảm, giàu tinh thần nhân ái của học sinh.

“Hành động của các em là tấm gương đẹp về lòng dũng cảm và trách nhiệm với cộng đồng. Nhà trường đã kịp thời biểu dương, đồng thời lan tỏa tinh thần này tới toàn thể học sinh”, thầy Hải chia sẻ.

Cũng theo thầy Hải, bạn nữ trong vụ việc cũng là học sinh của trường. Sau khi được chăm sóc y tế, em đã qua cơn nguy hiểm. Thời gian gần đây, nữ sinh này có biểu hiện tâm lý bất ổn, nhà trường đã phân công giáo viên chủ nhiệm trao đổi với gia đình để có phương án hỗ trợ.

Sau vụ việc, nhà trường cùng các cơ quan chức năng đã đến động viên nữ sinh và gia đình, đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ tâm lý cho em.

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