Gần 50 học sinh học sinh nghi ngộ độc sau bữa ăn miễn phí

Đời sống 25/04/2026 05:15

Ngày 24/4, UBND xã Vĩnh Lộc (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhiều học sinh bị đau bụng, nôn sau khi ăn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 24/4, bếp ăn 0 đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau tổ chức phát suất ăn miễn phí cho học sinh Trường tiểu học Nhụy Cầm. Khoảng 2 giờ sau khi ăn, nhiều em có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói kèm đau bụng. Nhà trường đã thông báo cho phụ huynh và cơ quan chức năng.

Tổng cộng 46 học sinh được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân để thăm khám, theo dõi sức khỏe.

Một lãnh đạo xã Vĩnh Lộc cho biết bếp ăn 0 đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chủ trì, với sự tham gia của giáo viên và hội viên, đã duy trì trong thời gian dài nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí chủ yếu từ sự đóng góp của các cá nhân hảo tâm.

Trường tiểu học Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau có nhiều học sinh phải nhập viện vì ăn thức ăn 0 đồng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Theo thông tin từ VnExpress, thường ngày các suất ăn do lực lượng tại chỗ tự nấu. Tuy nhiên những ngày gần đây do bận việc, bếp ăn đặt mua các phần gồm bánh bao, bánh mì, bún, cơm từ bên ngoài. Trong ngày, hơn 100 suất ăn được phát, nhưng chỉ một số học sinh xuất hiện triệu chứng nên chưa xác định được nguyên nhân từ món ăn nào.

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ, đồng thời phối hợp các đơn vị y tế chăm sóc học sinh, nhất là các trường hợp chưa có phụ huynh đến kịp thời. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Đến chiều cùng ngày, sức khỏe các học sinh cơ bản ổn định, nhiều em đã được cho về nhà, số còn lại tiếp tục theo dõi", lãnh đạo xã cho hay.

Bước đầu nghi các trường hợp liên quan đến ngộ độc thực phẩm, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

MỚI: Giá vé máy bay dịp 30/4 tăng từng ngày, có chặng vượt 5 triệu đồng

MỚI: Giá vé máy bay dịp 30/4 tăng từng ngày, có chặng vượt 5 triệu đồng

Theo Cục Hàng không, nhu cầu bay dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5, đang ghi nhận xu hướng tăng nhanh. Nhiều chặng từ Hà Nội và TPHCM đi các địa điểm du lịch nổi tiếng đã kín chỗ.

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Tử vi Chủ Nhật 26/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi lương thưởng hậu hĩnh, tài lộc tràn vào nhà, Mão - Thân tiền bạc 'không cánh mà bay', hao tài tốn của

Tá hỏa búi tóc lấp kín dạ dày bé gái 7 tuổi

Tá hỏa búi tóc lấp kín dạ dày bé gái 7 tuổi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 25/4/2026, 3 con giáp thời thế thay đổi, vận may bùng nổ, Tiền Tài dư dả, Phú Quý đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/4/2026, 3 con giáp đi tới đâu Thần Tài theo tới đó, chuẩn bị sức khỏe để 'gánh tiền' về nhà, tình duyên rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 25/4/2026, 3 con giáp đi tới đâu Thần Tài theo tới đó, chuẩn bị sức khỏe để 'gánh tiền' về nhà, tình duyên rực rỡ

Danh tính người phụ nữ chuyên lừa lấy vé số của người khuyết tật ở TP.HCM

Danh tính người phụ nữ chuyên lừa lấy vé số của người khuyết tật ở TP.HCM

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Cảnh báo: 5 nhóm đối tượng nên "cạch mặt" quả bơ nếu không muốn bệnh tình nặng thêm

Sau hôm nay, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Sau hôm nay, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/4/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/4/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Từng khinh vợ cũ không làm ra tiền, 3 năm sau tôi "muối mặt" khi thấy cô ấy bước ra từ xế hộp, tay cầm thứ này

Từng khinh vợ cũ không làm ra tiền, 3 năm sau tôi "muối mặt" khi thấy cô ấy bước ra từ xế hộp, tay cầm thứ này

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu: Dầu diesel "bốc hơi" hơn 4.300 đồng/lít chỉ sau 3 ngày

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/4/2026, 3 con giáp rót Lộc vào nhà, giàu có vượt bậc, công danh tiến tới, nghèo mấy cũng Phát Tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/4/2026, 3 con giáp rót Lộc vào nhà, giàu có vượt bậc, công danh tiến tới, nghèo mấy cũng Phát Tài

Danh tính người phụ nữ chuyên lừa lấy vé số của người khuyết tật ở TP.HCM

Danh tính người phụ nữ chuyên lừa lấy vé số của người khuyết tật ở TP.HCM

MỚI: Giá vé máy bay dịp 30/4 tăng từng ngày, có chặng vượt 5 triệu đồng

MỚI: Giá vé máy bay dịp 30/4 tăng từng ngày, có chặng vượt 5 triệu đồng

Danh tính người đàn ông lái ô tô chở 5 bao rác đi đổ bừa, bị camera 'bắt quả tang'

Danh tính người đàn ông lái ô tô chở 5 bao rác đi đổ bừa, bị camera 'bắt quả tang'

Danh tính nam sinh lớp 9 đâm bạn tử vong trước cổng trường

Danh tính nam sinh lớp 9 đâm bạn tử vong trước cổng trường

Công an vào cuộc vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

Công an vào cuộc vụ một gia đình tố bị hàng xóm liên tục đe dọa, hành hung

Lời khai 'lạnh người' của kẻ thủ ác tàn nhẫn đoạt mạng nữ chủ tiệm cầm đồ

Lời khai 'lạnh người' của kẻ thủ ác tàn nhẫn đoạt mạng nữ chủ tiệm cầm đồ