MỚI: Giá vé máy bay dịp 30/4 tăng từng ngày, có chặng vượt 5 triệu đồng

Đời sống 24/04/2026 16:45

Theo Cục Hàng không, nhu cầu bay dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5, đang ghi nhận xu hướng tăng nhanh. Nhiều chặng từ Hà Nội và TPHCM đi các địa điểm du lịch nổi tiếng đã kín chỗ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tính đến ngày 22/4, trong giai đoạn bắt đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25 đến 27/4) và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ ngày 30/4 đến 3/5), tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay thuộc mạng bay nội địa của các hãng hàng không Việt Nam đang ghi nhận xu hướng tăng nhanh hơn so với thống kê ngày 15/4.

Khảo sát cho thấy, trong những ngày đầu của hai kỳ nghỉ lễ, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch từ Hà Nội và TPHCM đến nhiều địa phương tăng cao.

Cụ thể, hầu hết các chặng bay tới các điểm du lịch trọng điểm đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy từ 80% đến 100%, như: TPHCM - Phú Quốc, TPHCM - Tuy Hòa, TPHCM - Côn Đảo, TPHCM - Pleiku, Hà Nội - Tuy Hòa, Hà Nội - Nha Trang, Hà Nội - Đà Nẵng và Hà Nội - Đồng Hới.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu đi lại tăng dần vào cuối kỳ nghỉ khi hành khách quay trở lại các đô thị lớn, đặc biệt là TPHCM và Hà Nội.

Tuy nhiên, do năm nay có 2 kỳ nghỉ lễ sát nhau nên lượng khách quay lại các thành phố lớn có xu hướng phân bổ đều hơn, song vẫn tập trung cao vào 2 ngày cuối kỳ nghỉ là ngày 2 và 3/5.

Hầu hết các đường bay trở về TPHCM và Hà Nội đều ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 80%.

Trên các đường bay trục chính như TPHCM - Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở mức thấp hơn, trung bình khoảng 30% đến 50%. Điều này cho thấy hành khách vẫn còn nhiều lựa chọn về chuyến bay và khung giờ phù hợp với nhu cầu di chuyển trong dịp nghỉ lễ năm nay.

So với dữ liệu khảo sát giá vé của tuần trước, trên một số đường bay trong giai đoạn đầu nghỉ lễ (từ ngày 25 đến 29/4), khảo sát ngày 22/4 cho thấy giá vé trung bình đã tăng khoảng 5-8%, tùy từng chặng.

Trong đó, giá vé hạng phổ thông trên chặng Hà Nội - TPHCM hiện được các hãng hàng không niêm yết ở mức khoảng 3,8-4,5 triệu đồng, tùy hãng.

Bamboo Airways và Vietnam Airlines đang niêm yết mức cao nhất, khoảng 4,2-4,5 triệu đồng. Trong khi đó, Vietjet Air có giá thấp hơn không đáng kể, dao động 3,5-4,2 triệu đồng, còn Vietravel Airlines ghi nhận mức giá khoảng 3,6-4,1 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, mức giá này tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025, đặc biệt ở các khung giờ đẹp và những ngày cao điểm.

 

Cụ thể, chặng TPHCM - Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29/4 được ghi nhận ở mức từ khoảng 2,9 đến 3,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways có giá dao động từ 2,1 đến 2,9 triệu đồng.

Tương tự, chặng Hà Nội - Đà Nẵng ghi nhận giá vé từ khoảng 2,9 đến 4 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi các hãng còn lại dao động từ 2,4 đến 3,2 triệu đồng.

Ở chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines niêm yết mức cao nhất, từ khoảng 5 đến 5,5 triệu đồng, còn Vietjet Air dao động từ 3,5 đến 5 triệu đồng. Đối với chặng TPHCM - Phú Quốc, giá vé hiện ở mức từ khoảng 2 đến 3,2 triệu đồng.

Trong khi đó, chặng Hà Nội - Cam Ranh ghi nhận mức giá từ khoảng 3,8 đến 4,6 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, từ các địa phương du lịch trở lại Hà Nội và TPHCM, giá vé tăng mạnh trong những ngày cuối kỳ nghỉ lễ.

Khảo sát ngày 3/5 cho thấy, ở chặng Cam Ranh - Hà Nội, giá vé cao nhất của Vietjet Air vào khoảng 4,2-4,6 triệu đồng, trong khi nhiều chuyến bay của các hãng khác đã hết vé hạng phổ thông hoặc chỉ còn các hạng vé giá cao.

Còn trên chặng Cam Ranh - TPHCM, Vietjet Air ghi nhận mức giá khoảng 2,2-2,6 triệu đồng, trong khi Vietnam Airlines dao động từ 2,8 đến 3,4 triệu đồng.

Đáng chú ý, ở chặng Phú Quốc - Hà Nội trong ngày 3/5, phần lớn các chuyến bay đã hết vé hạng phổ thông.

Trong khi đó, ở chặng Phú Quốc - TPHCM, giá vé của Vietnam Airlines dao động từ 2,3 đến 3,2 triệu đồng.

Các hãng còn lại gồm Vietjet Air, Bamboo Airways và Vietravel Airlines ghi nhận mức giá phổ biến khoảng 2,1-2,6 triệu đồng.

Qua diễn biến đặt chỗ và giá vé tính đến ngày 22/4, Cục Hàng không đánh giá nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong 2 kỳ nghỉ lễ liên tiếp đang tăng nhanh, đặc biệt trên các đường bay kết nối Hà Nội, TPHCM với những điểm đến du lịch trọng điểm trên cả nước.

Ngày 24/4, Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người đàn ông khi ông này cố tình chở rác đi đổ trộm tại nơi đã cắm biển cảnh báo, cấm đổ rác.

