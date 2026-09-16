Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Đời sống 16/09/2026 16:11

Công an xã Dũng Tiến (tỉnh Phú Thọ) vừa phối hợp cùng các đơn vị liên quan, người dân giải cứu thành công 3 người dân bị mắc kẹt trong hang từ hôm 14/9 do mưa lớn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 16/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng công an xã Dũng Tiến vừa giải cứu 3 người mắc kẹt trong hang Rút trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 9h ngày 14/9, anh Hà Công Tú (40 tuổi), anh Quách Công Quyết và anh Nguyễn Văn Hùng (44 tuổi) cùng đến khu vực thung Đông Tiến, xã Dũng Tiến. Sau đó, cả 3 đi vào hang Rút để tham quan, vui chơi.

Hang Rút có địa hình phức tạp, cửa hang hẹp, chỉ đủ một người di chuyển, trong khi phía bên trong có những khoảng không gian rộng.

Trong thời gian 3 người ở bên trong, mưa lớn kéo dài khiến lượng nước từ bên ngoài đổ về cửa hang ngày càng nhiều. Nước dâng cao làm ngập lối ra khiến cả 3 không thể thoát ra ngoài.

Đến khoảng 9h ngày 16/9, sau 2 ngày không thấy những người trên trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm và trình báo chính quyền địa phương.

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày - Ảnh 1
Hang Rút có địa hình phức tạp, cửa hang chỉ đủ một người di chuyển - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được thông tin, Công an xã Dũng Tiến huy động toàn bộ quân số, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân địa phương triển khai tìm kiếm, cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng khảo sát địa hình, xác định mực nước và tham vấn những người dân am hiểu khu vực hang Rút để tìm phương án tiếp cận.

Do mưa lớn, nước trong hang dâng cao, cửa hang chật hẹp nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ sau đó vào bên trong, xác định vị trí 3 người mắc kẹt và lần lượt đưa họ ra ngoài.

Khoảng 11h cùng ngày, sau 2 ngày mắc kẹt, cả 3 người được đưa ra khỏi hang an toàn. Sau khi được kiểm tra, chăm sóc, sức khỏe của họ cơ bản ổn định.

 

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