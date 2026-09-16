'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Sao quốc tế 16/09/2026 16:44

Mới đây tại hội nghị chiêu thương, Youku đã chính thức công bố kế hoạch sản xuất phần tiếp theo của bộ phim ăn khách, gây chấn động mạng xã hội Đầu Xuân Tươi Sáng.

Thông tin về phần tiếp theo của “Đầu Xuân Tươi Sáng” đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Tại một hội nghị chiêu thương mới đây, Youku công bố kế hoạch sản xuất dự án mới mang tên “Giữa Hạ Tươi Sáng”, được giới thiệu là phần tiếp theo của bộ phim từng gây tiếng vang. Đáng chú ý, ê-kíp đứng sau phần đầu được cho là tiếp tục đồng hành trong dự án mới.

Ngay sau thông tin được công bố, câu hỏi được khán giả quan tâm nhất là liệu Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên có trở lại với vai Thượng Chi Đào và Loan Niệm hay không. Hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận dàn diễn viên của “Giữa Hạ Tươi Sáng”, khiến khả năng tái hợp của cặp đôi vẫn là chủ đề được bàn luận.

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất? - Ảnh 1

Trong “Đầu Xuân Tươi Sáng”, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tạo được dấu ấn với câu chuyện tình của Thượng Chi Đào và Loan Niệm. Hai nhân vật trải qua quá trình từ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm đến chia tay rồi cuối cùng tìm lại nhau. Phần đầu khép lại với một cái kết tương đối trọn vẹn, vì vậy nhiều khán giả hy vọng phần 2 sẽ tiếp tục khai thác cuộc sống của cặp đôi sau khi kết hôn.

Tuy nhiên, một hướng đi khác cũng được đặt ra. Do câu chuyện của Loan Niệm và Thượng Chi Đào đã có điểm kết, “Giữa Hạ Tươi Sáng” có thể chuyển trọng tâm sang những nhân vật khác. Một số khán giả nhắc đến Will và Lumi, trong khi cũng có khả năng phần mới sẽ xây dựng một cặp đôi hoàn toàn mới.

Nếu thay đổi nhân vật trung tâm, bộ phim vừa có cơ hội mở rộng thế giới câu chuyện, vừa đối mặt với áp lực từ thành công của phần đầu. Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên từng nhận được nhiều lời khen về sự ăn ý trên màn ảnh, nên bất kỳ cặp đôi mới nào cũng khó tránh khỏi sự so sánh.

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất? - Ảnh 2

“Đầu Xuân Tươi Sáng” xoay quanh chuyện tình giữa Loan Niệm, một giám đốc sáng tạo thành đạt, bản lĩnh nhưng có phần lạnh lùng, và Thượng Chi Đào, cô gái hiền lành, thiếu tự tin, một mình đến Bắc Kinh lập nghiệp. Từ những khác biệt ban đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm và cùng trải qua nhiều biến cố.

Không chỉ tạo được tiếng vang tại Trung Quốc, bộ phim còn nhận được sự quan tâm tại nhiều thị trường quốc tế. Tác phẩm từng lọt vào bảng xếp hạng 10 chương trình truyền hình được xem nhiều trên Netflix toàn cầu, có thời điểm vươn lên vị trí thứ hai. Chính thành tích này khiến thông tin về “Giữa Hạ Tươi Sáng” càng được khán giả mong đợi.

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