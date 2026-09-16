Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Giữa lúc bộ phim gây chú ý, một đoạn phỏng vấn cũ của Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ được đào lại. Trong chương trình, diễn viên Viên Vịnh Nghi từng trực tiếp hỏi nam diễn viên: “Khi đóng phim, anh có bao giờ phải lòng bạn diễn không?”. Tỉnh Bách Nhiên lập tức trả lời: “Không”.

Những màn tương tác tình cảm giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong Đầu xuân tươi sáng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít khán giả yêu thích cặp đôi Loan Niệm - nữ chính và tích cực “đẩy thuyền”, dù Tỉnh Bách Nhiên ngoài đời được cho là đang có mối quan hệ tình cảm với siêu mẫu Lưu Văn.

Khi được hỏi làm thế nào để kiểm soát cảm xúc trong quá trình quay phim, anh giải thích rằng cảm xúc trên màn ảnh thuộc về nhân vật, còn ngoài đời cần có ranh giới rõ ràng. Theo Tỉnh Bách Nhiên, khả năng phân biệt giữa nhân vật và bản thân là một phần trong sự tu dưỡng nghề nghiệp của diễn viên.

Phát ngôn ngắn gọn của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh anh đang thể hiện một chuyện tình giàu cảm xúc trên màn ảnh.

Trong Đầu xuân tươi sáng, Loan Niệm do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai là người có tính cách lạnh lùng, đôi khi cay nghiệt nhưng ẩn chứa nhiều tình cảm. Nhân vật thể hiện sự quan tâm với nữ chính qua ánh mắt, giọng nói và những cử chỉ nhỏ. Khả năng truyền tải cảm xúc của Tỉnh Bách Nhiên khiến nhiều khán giả dễ dàng đồng cảm với nhân vật, thậm chí đặt câu hỏi liệu những cảm xúc mãnh liệt khi diễn có ảnh hưởng đến đời thực hay không.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của nam diễn viên, anh luôn chủ động tách biệt cảm xúc của nhân vật với tình cảm cá nhân. Với anh, việc nhập vai sâu không đồng nghĩa với việc nảy sinh tình cảm với bạn diễn. Quan điểm này được một bộ phận khán giả đánh giá là thể hiện sự chuyên nghiệp của người làm nghề.

Điều thú vị là Viên Vịnh Nghi, người đặt câu hỏi cho Tỉnh Bách Nhiên, lại có trải nghiệm khác. Cô từng chia sẻ mình nảy sinh tình cảm với Trương Trí Lâm sau khi hai người hợp tác và sau đó trở thành vợ chồng.

Trên mạng xã hội, một số khán giả đồng tình với Tỉnh Bách Nhiên, cho rằng diễn viên cần phân biệt rõ công việc và đời sống riêng. Trong khi đó, những người khác cho rằng việc dành thời gian dài hóa thân vào một mối quan hệ tình cảm có thể khiến cảm xúc ngoài đời phát sinh một cách tự nhiên.