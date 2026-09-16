NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Trường Giang mới đây gây chú ý khi thông báo sẽ vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của chương trình “2 Ngày 1 Đêm

Trường Giang mới đây gây chú ý khi thông báo sẽ vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của chương trình “2 Ngày 1 Đêm”. Nam nghệ sĩ cho biết quyết định này được đưa ra sau khi anh trao đổi với nhà sản xuất và mong muốn dành một khoảng thời gian để nhìn lại bản thân, lắng lại và học hỏi thêm. Trong thông báo gửi đến khán giả, Trường Giang mở đầu bằng lời nhắn: “Những ngày qua, Giang đã suy nghĩ rất nhiều”. Nam nghệ sĩ cho biết sau quá trình cân nhắc, anh xin phép không tham gia đợt ghi hình tiếp theo của chương trình.

Trường Giang thông báo sẽ vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của chương trình “2 Ngày 1 Đêm Trường Giang không chia sẻ cụ thể nguyên nhân dẫn đến quyết định tạm vắng mặt. Anh chỉ cho biết muốn dành thời gian này để “lắng lại và học hỏi thêm”. Cách diễn đạt ngắn gọn của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người đã theo dõi anh trong hành trình đồng hành cùng “2 Ngày 1 Đêm”. Trường Giang cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì những tình cảm đã dành cho mình trong thời gian qua. Anh đồng thời mong mọi người tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng chương trình trong thời gian tới.

Việc Trường Giang tạm thời vắng mặt khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về những thay đổi trong đội hình của “2 Ngày 1 Đêm” ở đợt ghi hình sắp tới. Tuy nhiên, trong thông báo của mình, nam nghệ sĩ không đề cập đến thời gian trở lại hay những kế hoạch cụ thể sau khoảng nghỉ. Trước chuỗi phát ngôn thiếu tinh tế cùng loạt lùm xùm với đồng nghiệp bị đào lại và buộc 'chính chủ' phải công khai xin lỗi, Trường Giang từng đứng trên đỉnh cao showbiz Việt, sở hữu mức cát sê khiến nhiều người ngưỡng mộ Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang được biết đến với vai trò diễn viên, nghệ sĩ hài và người dẫn chương trình. Anh cũng là gương mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình thực tế, trong đó “2 Ngày 1 Đêm” là một trong những chương trình giúp hình ảnh của nam nghệ sĩ đến gần hơn với đông đảo khán giả. Với lối dẫn dắt hài hước cùng những màn tương tác với các thành viên, Trường Giang tạo được dấu ấn riêng trong chương trình. Vì vậy, thông tin anh không tham gia đợt ghi hình sắp tới nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Hiện Trường Giang chưa tiết lộ thêm về lý do cụ thể cũng như thời điểm trở lại. Trong khi đó, khán giả đang chờ những thông tin tiếp theo từ nam nghệ sĩ và ê-kíp “2 Ngày 1 Đêm”.

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi Nam Em mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ một dòng tâm sự về cuộc sống hiện tại trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng được cô xóa sau đó.

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