Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

“Mười năm trước, em đã từng chờ một lời xin lỗi từ anh”, Quế Vân viết. Theo nữ ca sĩ, sự chờ đợi ấy không xuất phát từ mong muốn trách móc hay đòi hỏi đối phương phải làm điều gì, mà đơn giản là hy vọng một ngày người ấy có thể hiểu được những tổn thương cô từng trải qua và nói với cô một câu: “Anh xin lỗi”.

Quế Vân mới đây chia sẻ một câu chuyện trong quá khứ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù không trực tiếp nhắc tên người liên quan, nữ ca sĩ tiết lộ cô từng dành suốt 10 năm để chờ một lời xin lỗi từ người này.

Sau một thập kỷ, Quế Vân cho biết cô cuối cùng đã nghe được lời xin lỗi mà mình từng chờ đợi. Người được cô nhắc đến không trực tiếp gọi tên nữ ca sĩ mà gửi lời xin lỗi chung đến những người từng bị tổn thương: “Anh muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những người mà anh đã từng làm tổn thương”.

Quế Vân cho rằng cô hiểu thông điệp ấy và quyết định đón nhận. “Em đã chờ câu xin lỗi này mười năm. Và hôm nay, em nhận lời. Em tha thứ cho anh”, cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho rằng 10 năm là quãng thời gian đủ dài để con người thay đổi. Người của hiện tại có thể đã khác rất nhiều so với thời điểm câu chuyện xảy ra, và chính cô cũng không còn là Quế Vân của 10 năm trước.

Thay vì tiếp tục nhắc lại những chuyện đã qua, Quế Vân lựa chọn khép lại mọi thứ và để quá khứ trở về đúng vị trí của nó. Cô gửi lời chúc người cũ có cuộc sống bình an, hạnh phúc bên gia đình và thuận lợi trong công việc.

“Có những câu chuyện không cần một cái kết thật đẹp, chỉ cần đến một ngày mình có thể nhìn lại và nói: Ừ chuyện ấy đã qua rồi! Vậy là đủ!”, nữ ca sĩ viết.



Bài đăng của Quế Vân nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm

Bài đăng của Quế Vân nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít khán giả cho rằng tha thứ đôi khi không phải vì người khác, mà là cách để bản thân nhẹ lòng và bước tiếp. Một bình luận nhận được sự đồng tình viết: “Tha thứ cho một người cũng là tha thứ cho chính mình”.

Quế Vân sinh năm 1981 tại Bắc Giang, từng hoạt động trong showbiz với vai trò ca sĩ và người mẫu. Năm 2013, cô đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Người Việt Thế giới. Trong âm nhạc, Quế Vân được biết đến qua một số ca khúc như “Đừng xa em nhé”. Năm 2023, cô bán hết tài sản ở Hà Nội và đưa hai con về Bắc Ninh sinh sống.