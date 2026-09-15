Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Ở Việt Nam, quả lê được đánh giá là một loại trái cây thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng . Thường xuyên ăn lê không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp làm đẹp da một cách hiệu quả. Vậy ăn lê có những tác dụng gì?

Theo như Y Học Cổ Truyền, quả lê thường có tính mát, hơi chua, có công dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, nhuận phế, giảm ho, dưỡng huyết sinh tân, thanh tâm giáng hỏa, tiêu độc, nhuận trường,... Theo như Bản thảo huyền tông thì quả lê để sống có công dụng thanh nhiệt, nhuận táo cho lục phủ và nếu như bạn nấu chín thì bổ âm cho ngũ tạng.

Quả lê là một loại thực phẩm quý đứng đầu danh sách trong trăm loại quả (bách quả chi tông) về công dụng tư âm nhuận táo, thanh nhiệt tiêu đờm và được sử dụng hầu hết trong việc điều trị bệnh hô hấp. Quả lê còn có tên gọi khác là mật văn, khoái quả, ngọc nhũ,...

Công dụng của quả lê

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2: Trong quả lê có chứa nhiều chất anthocyanin, chất này giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Bạn nên ăn cả vỏ quả lê vì các chất dinh dưỡng này tập trung nhiều ở vỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Một trong những tác dụng của quả lê đó là tăng cường sức khỏe tim mạch. Bởi trong quả lê có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bạn giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Giảm cân: Bên cạnh việc có nhiều chất xơ, quả lê lại có hàm lượng calo thấp, rất thích hợp cho những người đang giảm cân. Một quả lê chỉ cung cấp khoảng 100 calo, bởi vậy nó rất thích hợp để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp bạn no lâu.

Phòng ngừa loãng xương: Trong quả lê có chứa nhiều boron, khoáng chất vi lượng giúp cơ thể hấp thụ canxi, nên nó rất tốt cho xương. Nếu thiếu boron, cơ thể bạn sẽ khó hấp thụ các khoáng chất như photphat, magie... do đó xương của bạn sẽ dễ bị loãng và gãy, các khớp dễ bị vôi hóa.

Phòng ngừa ung thư: Công dụng của lê đó là phòng ngừa ung thư. Chất xơ trong quả lê có khả năng kết dính với các axit mật thứ cấp, do đó phòng ngừa ung thư ruột già và các vấn đề ở ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng lê

Mặc dù quả lê có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu bạn sử dụng quá nhiều và cùng một số thực phẩm khác có thể gây ra ngộ độc. Những loại thực phẩm không nên ăn cùng với quả lê gồm có:

Thịt ngỗng: Khi ăn lê cùng thịt ngỗng sẽ khiến thận làm việc quá tải, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Củ cải: Khi ăn lê cùng củ cải có thể làm sưng tuyến giáp.

Rau dền: Nếu bạn đang bị rối loạn tiêu hóa thì nên tránh ăn rau dền cùng với lê sẽ dễ bị nôn và có các vấn đề về tiêu hóa.

Trong một số trường hợp hiếm, lê có thể gây dị ứng ở miệng hoặc khó chịu khi ăn. Đồng thời, quả lê có tính hàn nên những người bị bệnh đau bụng do lạnh, đi lỏng không nên ăn. Ăn quả đã bị dập nát sẽ mắc bệnh đường ruột vì vậy nên lựa chọn lê còn tươi để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.