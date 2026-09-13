5 lợi ích của cây thì là đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 13/09/2026 11:36

Thì là có mùi thơm đặc trưng, thường xuất hiện trong nhiều bữa cơm gia đình. Phổ biến là vậy nhưng ít ai biết thì là đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thì là - loại rau được coi là một dạng cây gia vị nó có tên khoa học là Anethum Tombolens. Thuộc họ nhà hoa tán, và có nguồn gốc từ những nước ở châu Á và ở khu vực Địa Trung Hải. Lá thì là sẽ có vị ngọt và hương thơm đặc trưng nên đã trở thành một loại gia vị thảo mộc cho nhiều món ăn có chứa các loại hải sản.

5 lợi ích của cây thì là đối với sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam trồng cây thì là để làm dược liệu và làm rau. Bởi trong thì là có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, mangan, sắt, folate,… mang đến nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe. Thì là có thể ăn như rau hoặc bào chế thành tinh dầu, thuốc viên, thuốc sắc,…

Công dụng của lá thì là 

Tăng sức đề kháng, chống nhiễm trùng

Các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, terpenoids, tanin trong cây thì là có đặc tính chống viêm, chống nhiễm trùng. Chưa hết, vitamin C trong thì là còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Chính vì vậy, ăn thì là mỗi ngày cũng là cách giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh và phòng tránh nhiễm bệnh.

Làm lành vết thương, vết cắn côn trùng

Nếu bị côn trùng cắn đốt hoặc có vết thương ngoài da, bạn có thể bôi tinh dầu cây thì là hoặc đắp trực tiếp cây thì là giã nát lên vết thương. Việc này sẽ giúp loại bỏ chất độc trong vết cắn đốt, đồng thời, giúp vết thương mau lành từ bên trong.

5 lợi ích của cây thì là đối với sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ hô hấp

Nếu bạn bị viêm họng, ho có đờm thì có thể dùng cây thì là để cải thiện tình trạng. Theo đó, tinh dầu từ hạt thì là rất tốt cho hệ hô hấp, bạn chỉ cần súc miệng  với 1 - 1,5 thìa tinh dầu này hàng ngày thì tình trạng ho và đau rát họng sẽ được thuyên giảm rõ rệt.

Tốt cho hệ tim mạch

Với đặc tính chống viêm, chống oxy hóa nên cây thì là còn mang đến lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, chiết xuất từ lá thì là có tác dụng hạ cholesterol và triglyceride trong máu; còn các thành phần canxi, kali, phốt pho thì giúp duy trì sự chắc khỏe cho xương khớp.

Tăng tiết sữa sau sinh

Ngoài tác dụng điều hòa kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh, cây thì là còn kích thích quá trình tiết sữa ở mẹ bỉm sau sinh. Đó là nhờ các chất anethole, dianethole và photoanethole giúp cơ thể tăng cường sản xuất estrogen và prolactin. Đây là 2 hoạt chất tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sữa.

5 lợi ích của cây thì là đối với sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi dùng cây thì là

Vị thuốc thì là có các tác dụng kích thích tử cung, do vậy phụ nữ có thai không nên dùng quá nhiều rau thì là.

Tránh sử dụng rau thì là đồng thời với những loại thuốc như thuốc tránh thai có chứa estrogen, thuốc chống co giật, Tamoxifen, và viên uống chứa estrogen,...

Ngoài ra, thì rau thìa là được bổ sung vào những món ăn để tăng thêm hương vị, giúp cho việc tiêu hóa tốt hơn và sức khỏe tốt hơn.

Để tránh các tình trạng tương tác thuốc và những tác dụng phụ khi sử dụng rau thì là, thì bạn nên tham khảo ý kiến của các thầy thuốc trước khi áp dụng bài thuốc từ loại dược liệu này.

Thêm củ cải đường vào bữa ăn làm tăng những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Thêm củ cải đường vào bữa ăn làm tăng những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Củ cải đường là loại rau củ có màu sắc rực rỡ, nhiều màu sắc, có chứa chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe của bạn. 

Xem thêm
Từ khóa:   lá thì là công dụng của lá thì là dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe