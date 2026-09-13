5 lợi ích của cây thì là đối với sức khỏe

Hiện nay, rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam trồng cây thì là để làm dược liệu và làm rau. Bởi trong thì là có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, mangan, sắt, folate,… mang đến nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe . Thì là có thể ăn như rau hoặc bào chế thành tinh dầu, thuốc viên, thuốc sắc,…

Thì là - loại rau được coi là một dạng cây gia vị nó có tên khoa học là Anethum Tombolens. Thuộc họ nhà hoa tán, và có nguồn gốc từ những nước ở châu Á và ở khu vực Địa Trung Hải. Lá thì là sẽ có vị ngọt và hương thơm đặc trưng nên đã trở thành một loại gia vị thảo mộc cho nhiều món ăn có chứa các loại hải sản.

Các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, terpenoids, tanin trong cây thì là có đặc tính chống viêm, chống nhiễm trùng. Chưa hết, vitamin C trong thì là còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Chính vì vậy, ăn thì là mỗi ngày cũng là cách giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh và phòng tránh nhiễm bệnh.

Làm lành vết thương, vết cắn côn trùng

Nếu bị côn trùng cắn đốt hoặc có vết thương ngoài da, bạn có thể bôi tinh dầu cây thì là hoặc đắp trực tiếp cây thì là giã nát lên vết thương. Việc này sẽ giúp loại bỏ chất độc trong vết cắn đốt, đồng thời, giúp vết thương mau lành từ bên trong.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ hô hấp

Nếu bạn bị viêm họng, ho có đờm thì có thể dùng cây thì là để cải thiện tình trạng. Theo đó, tinh dầu từ hạt thì là rất tốt cho hệ hô hấp, bạn chỉ cần súc miệng với 1 - 1,5 thìa tinh dầu này hàng ngày thì tình trạng ho và đau rát họng sẽ được thuyên giảm rõ rệt.

Tốt cho hệ tim mạch

Với đặc tính chống viêm, chống oxy hóa nên cây thì là còn mang đến lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, chiết xuất từ lá thì là có tác dụng hạ cholesterol và triglyceride trong máu; còn các thành phần canxi, kali, phốt pho thì giúp duy trì sự chắc khỏe cho xương khớp.

Tăng tiết sữa sau sinh

Ngoài tác dụng điều hòa kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh, cây thì là còn kích thích quá trình tiết sữa ở mẹ bỉm sau sinh. Đó là nhờ các chất anethole, dianethole và photoanethole giúp cơ thể tăng cường sản xuất estrogen và prolactin. Đây là 2 hoạt chất tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sữa.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi dùng cây thì là

Vị thuốc thì là có các tác dụng kích thích tử cung, do vậy phụ nữ có thai không nên dùng quá nhiều rau thì là.

Tránh sử dụng rau thì là đồng thời với những loại thuốc như thuốc tránh thai có chứa estrogen, thuốc chống co giật, Tamoxifen, và viên uống chứa estrogen,...

Ngoài ra, thì rau thìa là được bổ sung vào những món ăn để tăng thêm hương vị, giúp cho việc tiêu hóa tốt hơn và sức khỏe tốt hơn.

Để tránh các tình trạng tương tác thuốc và những tác dụng phụ khi sử dụng rau thì là, thì bạn nên tham khảo ý kiến của các thầy thuốc trước khi áp dụng bài thuốc từ loại dược liệu này.