Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại thực phẩm giòn ngọt giàu chất xơ

Ngó sen, là thân dưới của củ sen, thường được dùng trong các món luộc, xào. Do chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, ngó sen được nhiều người quan tâm như một thực phẩm lành mạnh. Tuy nhiên để dùng ngó sen đúng cách và hạn chế rủi ro, ta cần biết rõ dinh dưỡng , lợi ích cũng như những lưu ý khi sử dụng, bởi vì không phải thực phẩm có lợi lúc nào cũng đồng nghĩa với phù hợp với mọi người.

Ngó sen là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên dồi dào nhưng lại có lượng calo cực kỳ thấp. Lượng chất xơ này giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì sự khỏe mạnh của hệ vi sinh đường ruột. Việc bổ sung ngó sen vào thực đơn giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn, hỗ trợ đắc lực cho quá trình giữ dáng và kiểm soát cân nặng.

Cải thiện tâm trạng và giúp ngủ ngon giấc

Hàm lượng Vitamin B complex, đặc biệt là Vitamin B6 trong ngó sen, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa thần kinh. Chất này giúp kích thích sản sinh các chất truyền thần kinh làm dịu tâm trí như serotonin, hỗ trợ giảm lo âu, mệt mỏi, đau đầu và mang lại giấc ngủ sâu tự nhiên.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Ngó sen chứa lượng kali dồi dào - khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng mức natri trong cơ thể, từ đó thư giãn mạch máu và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Bên cạnh đó, chất xơ và các polyphenol chống oxy hóa trong ngó sen giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL), bảo vệ thành mạch và duy trì sức khỏe tim mạch ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Ngó sen chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin C, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do và tăng cường khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể.

Thường xuyên ăn ngó sen có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian mắc cảm lạnh và các bệnh khác bằng cách thúc đẩy sản xuất bạch cầu. Hàm lượng dinh dưỡng của nó hỗ trợ chức năng miễn dịch tổng thể, biến nó thành một chất tăng cường phòng vệ tự nhiên chống lại các vấn đề sức khỏe thường gặp.

Những lưu ý khi sử dụng ngó sen

Ngó sen là thực phẩm lành mạnh, nhưng không phải ai cũng dùng thoải mái mà không cần cân nhắc. Một số điểm quan trọng:

Không ăn sống hoặc nấu chưa chín kỹ: Có thể chứa vi khuẩn hoặc ký sinh trùng.

Người mắc tiểu đường: Cần kiểm soát khẩu phần do ngó sen chứa nhiều carbohydrate, có thể ảnh hưởng đường huyết.

Ảnh minh họa: Internet

Người có dạ dày nhạy cảm: Chất xơ cao trong ngó sen có thể gây đầy bụng nếu ăn nhiều cùng lúc.

Người đang dùng thuốc lợi tiểu hoặc có bệnh thận: Hàm lượng kali cao trong ngó sen có thể gây bất lợi nếu thận không đào thải tốt.

Phụ nữ mang thai: Nên đặc biệt chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm (rửa sạch, nấu chín) để giảm nguy cơ nhiễm ký sinh hoặc hóa chất tồn dư.