Lâm Tâm Như ở tuổi 50: Vẫn nổi tiếng nhưng nhất quyết không cho con gái bước vào showbiz

Sao quốc tế 11/09/2026 16:49

Ở tuổi 50, ngoại hình của Lâm Tâm Như vẫn thường xuyên trở thành đề tài được chú ý. Trong một số hình ảnh gần đây, cô bị nhận xét có phần tăng cân. Phía ê-kíp cho biết Lâm Tâm Như tăng khoảng 3 kg và hài hước gọi đây là “cân nặng hạnh phúc”.

Mới đây, hình ảnh Lâm Tâm Như xuất hiện tại Cửu Trại Câu, Trung Quốc nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nữ diễn viên diện trang phục đời thường với áo khoác đen, quần sáng màu và đội mũ. Khi gặp người hâm mộ, cô vui vẻ chụp ảnh, chủ động tạo dáng cùng mọi người. Theo truyền thông Trung Quốc, chuyến đi của Lâm Tâm Như liên quan đến lịch trình chụp hình cho một tạp chí.

Ở tuổi 50, ngoại hình của nữ diễn viên vẫn thường xuyên trở thành đề tài được chú ý. Trong một số hình ảnh gần đây, cô bị nhận xét có phần tăng cân. Phía ê-kíp cho biết Lâm Tâm Như tăng khoảng 3 kg và hài hước gọi đây là “cân nặng hạnh phúc”.

Những bình luận về vóc dáng cũng phần nào phản ánh áp lực mà các nữ nghệ sĩ phải đối mặt khi hoạt động lâu năm trong showbiz. Những thay đổi nhỏ về cân nặng, gương mặt hay phong cách ăn mặc đều có thể nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận.

Lâm Tâm Như ở tuổi 50: Vẫn nổi tiếng nhưng nhất quyết không cho con gái bước vào showbiz - Ảnh 1

Lâm Tâm Như từng nhiều lần chia sẻ về mặt trái của sự nổi tiếng. Cô cho biết không muốn con gái bước vào ngành giải trí, chủ yếu vì lo ngại áp lực dư luận và những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Dù đã có nhiều năm làm nghề, nữ diễn viên thừa nhận bản thân đôi lúc vẫn khó tránh khỏi cảm giác tức giận trước những lời công kích.

Quan điểm này gây chú ý bởi ông xã của cô, Hoắc Kiến Hoa, cũng là một diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cặp đôi có một con gái sinh năm 2017 và khá kín tiếng trong việc chia sẻ hình ảnh của bé.

Lâm Tâm Như gia nhập làng giải trí từ thập niên 1990 và nổi tiếng với vai Hạ Tử Vy trong Hoàn Châu cách cách. Sau nhiều năm diễn xuất, cô dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất và ghi dấu qua các dự án như 16 mùa hạ và Hoa đăng sơ thượng.

Lâm Tâm Như ở tuổi 50: Vẫn nổi tiếng nhưng nhất quyết không cho con gái bước vào showbiz - Ảnh 2

Hơn 30 năm trong nghề giúp Lâm Tâm Như có vị trí vững chắc trong làng giải trí. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm đó khiến cô thận trọng hơn khi nghĩ về tương lai của con gái.

Nữ diễn viên không cấm con tiếp xúc với nghệ thuật. Bé được học piano, khiêu vũ và tự do phát triển sở thích. Điều Lâm Tâm Như không mong muốn là con phải quá sớm bước vào showbiz, nơi sự nổi tiếng luôn đi kèm với áp lực từ công chúng.

Với Lâm Tâm Như, lựa chọn này dường như không xuất phát từ việc phủ nhận nghệ thuật mà từ mong muốn con gái có một tuổi thơ bình thường, trước khi tự quyết định con đường riêng khi trưởng thành.

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Không chỉ đối diện với sự quan tâm dành cho bản thân, Lâm Tâm Như từng thẳng thắn chia sẻ về một khía cạnh khác của nghề nghiệp.

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