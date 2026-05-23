Lâm Tâm Như khoe quà con gái tặng Ngày của Mẹ

Sao quốc tế 23/05/2026 12:29

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như đăng nhiều bức ảnh trên mạng xã hội, vui vẻ tạo dáng cùng món quà thủ công do con gái Tiểu Hải Đồn (Cá Heo Nhỏ) dành tặng.

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như đăng nhiều bức ảnh trên mạng xã hội, vui vẻ tạo dáng cùng món quà thủ công do con gái Tiểu Hải Đồn (Cá Heo Nhỏ) dành tặng. Món quà gồm một tấm thiệp được trang trí cầu kỳ, một giỏ hoa nhỏ và thú bông hình nhím do chính tay Tiểu Hải Đồn tự làm.

Con gái cô còn viết tay một tấm thiệp bằng tiếng Anh với lời nhắn đầy tình cảm: “Mẹ là người mẹ ngọt ngào nhất của con. Cảm ơn mẹ đã mang đến cho con niềm vui và tiếng cười. Mẹ là người con yêu nhất trên thế giới, cũng là người tuyệt vời nhất trong toàn vũ trụ.

Con rất hạnh phúc vì trong cuộc đời con có mẹ. Hy vọng hôm nay sẽ là ngày đặc biệt của mẹ. Mãi mãi yêu mẹ, luôn luôn yêu mẹ”. Trên thiệp vẽ hai chú mèo dùng đuôi tạo thành hình trái tim, vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Khi nhận được món quà của con gái nhân Ngày của Mẹ, Lâm Tâm Như xúc động viết: “Đây là Ngày của Mẹ thứ 9 của tôi, cũng là Ngày của Mẹ thứ 50 của mẹ tôi. Chỉ sau khi trở thành mẹ mới thực sự hiểu được sự vĩ đại của người mẹ. Không phải chỉ là vì gia đình hay con cái mà hy sinh bao nhiêu, mà là những nhớ nhung, lo lắng, vương vấn và không nỡ buông bỏ ấy sẽ mãi treo trong tim suốt cả đời”.

Mỹ nhân "Hoàn Châu cách cách" cũng nhắc mọi người rằng hãy yêu thương kịp lúc, ngoài việc thể hiện tình yêu với mẹ trong cuộc sống thường ngày, cũng đừng quên nói một câu: “Con yêu mẹ”.

Bài đăng vừa xuất hiện chưa đầy 1 giờ đã thu hút hơn chục nghìn lượt thích. Cư dân mạng liên tục để lại lời chúc tới Lâm Tâm Như và khen ngợi sự khéo tay của cô bé Tiểu Hải Đồn.

Trước đó, tại một sự kiện, Lâm Tâm Như cho biết con gái của cô và Hoắc Kiến Hoa mỗi năm nhân dịp Ngày của Mẹ đều tự tay làm quà, từ hoa cẩm chướng thủ công đến gấp sao giấy, viết những mẩu giấy nhỏ, tất cả đều được cô giữ gìn như kỷ niệm ngọt ngào.

Năm nay, cô bé cũng chuẩn bị quà handmade từ sớm và còn nóng lòng muốn tặng mẹ trước. Lâm Tâm Như khen con gái là cô bé chu đáo, ngọt ngào, trái ngược với sự “không lãng mạn lắm” của ông xã.

Xuất hiện tại một sự kiện thương hiệu ở Đài Loan ngày 6/5, Lâm Tâm Như nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông khi lần đầu hé lộ những thông tin quan trọng về dự án truyền hình mới mà cô đang ấp ủ suốt nhiều năm.

