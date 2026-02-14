Tiết lộ phương pháp duy trì vóc dáng, thần thái của Lâm Tâm Như ở tuổi 50

Sao quốc tế 14/02/2026 10:47

Gần đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như gây bão mạng xã hội khi chia sẻ những bức ảnh tập Pilates, cho thấy sự dẻo dai và vẻ ngoài ấn tượng ở tuổi 50. Nhiều người nghĩ sao nữ giữ gìn nhan sắc là nhờ vẻ đẹp trời phú và tiền bạc.

Gần đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như gây bão mạng xã hội khi chia sẻ những bức ảnh tập Pilates, cho thấy sự dẻo dai và vẻ ngoài ấn tượng ở tuổi 50. Nhiều người nghĩ sao nữ giữ gìn nhan sắc là nhờ vẻ đẹp trời phú và tiền bạc. Nhưng bí quyết của Lâm Tâm Như chính là thói quen tập luyện đều đặn và lối sống lành mạnh đã duy trì suốt gần 20 năm qua.

Cô thường bắt đầu ngày mới lúc 6 giờ sáng, trước 10 giờ tối nhất định đi ngủ, và quy tắc bất di bất dịch là ngủ đủ 8 tiếng. Sau khi thức dậy, một ly nước ấm 300cc là thói quen Lâm Tâm Như duy trì hơn chục năm nay. Bữa sáng của cô ít khi là tinh bột nhiều dầu mỡ, mà ưu tiên thực phẩm thanh đạm giàu collagen và chất xơ.

Kế hoạch tập luyện của nữ diễn viên nghiêm ngặt như kỷ luật quân đội. Trọng tâm là tập Pilates, mỗi tuần 3-5 buổi đều đặn. Lâm Tâm Như đặc biệt chú trọng vào việc tập luyện cơ bụng, những động tác nhìn có vẻ nhẹ nhàng lại kích thích mạnh mẽ nhóm cơ sâu.

Ngoài Pilates, cô kết hợp chạy bộ hoặc bơi lội để đảm bảo sức khỏe tim mạch, thỉnh thoảng thêm tập tạ để giữ khối cơ - đây mới là “vũ khí” thực sự chống lại sự suy giảm trao đổi chất theo tuổi tác.

Tiết lộ phương pháp duy trì vóc dáng, thần thái của Lâm Tâm Như ở tuổi 50 - Ảnh 1

Về ăn uống, Lâm Tâm Như có “nguyên tắc riêng”. Sau 6 giờ tối gần như cô không ăn thêm, để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi. Cô từng chia sẻ “nguyên tắc đĩa ăn”: một phần protein chất lượng (ức gà hoặc cá), hai phần rau, ba phần tinh bột phức hợp.

Nữ diễn viên gần như không đụng đến đồ ăn vặt. Cô cực kỳ thận trọng với đường, kiêng các loại đồ uống có đường và bánh ngọt tinh chế suốt gần 20 năm.

Về chăm sóc da, mỹ nhân “Hoàn Châu cách cách” tin vào triết lý “càng đơn giản càng tốt” và “đẹp từ bên trong”. Làm sạch và chống nắng mỗi ngày là nguyên tắc cơ bản, tuyệt đối không qua loa.

Cô không chuộng lớp trang điểm dày, thậm chí thường đặt cho mình “ngày mặt mộc” để da được thở.

Khi chọn mỹ phẩm, Lâm Tâm Như ưu tiên thành phần chống oxy hóa và phục hồi như vitamin C, retinol. Cô thường nói, da đẹp là nhờ ngủ đủ và ăn uống tốt, mỹ phẩm chỉ là hỗ trợ.

Tiết lộ phương pháp duy trì vóc dáng, thần thái của Lâm Tâm Như ở tuổi 50 - Ảnh 2

Không chỉ duy trì được vóc dáng mơ ước, điều đáng ngưỡng mộ hơn còn là sự chuyển mình sự nghiệp đầy sáng suốt của Lâm Tâm Như. Cô thản nhiên chấp nhận sự thay đổi vai diễn theo tuổi tác. Trong “Hoa đăng sơ thượng”, nữ diễn viên vào vai một bà chủ quán từng trải, có nếp nhăn nơi khóe mắt và vẻ mệt mỏi - nhưng chính điều đó lại khiến nhân vật chân thật và lay động.

Lâm Tâm Như không còn theo đuổi “cảm giác thiếu nữ”, mà tập trung vào việc trau dồi "khả năng kể chuyện". Sự nghiệp trở thành “mỹ phẩm tinh thần” tốt nhất của cô.

Gia đình cũng là điểm tựa vững chắc của Lâm Tâm Như. Cuộc hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa kín tiếng đến mức bí ẩn, nhưng họ vẫn giữ được một mối quan hệ bền vững, lâu dài, nơi mỗi người đều có không gian riêng.

Gia đình không trói buộc sự nghiệp mà trở thành hậu phương và nơi chữa lành cho Lâm Tâm Như. Cô cho biết, việc có gia đình đã mang lại cho cô một tâm trạng bình yên hơn và những mục tiêu rõ ràng hơn.

Dĩ nhiên, trạng thái của cô không phải không gây tranh cãi. Khi đăng ảnh mặc đồ hồng, một số người mỉa mai cô đang “giả trẻ”. Khi bị chụp ảnh đời thường với làn da kém tươi, lại có bình luận nói Lâm Tâm Như “già rồi”.

Song, nữ diễn viên hiếm khi phản ứng gay gắt. Cô chỉ nói: “Không phải tôi không già, mà là tôi già một cách duyên dáng”.

Lâm Tâm Như còn có một quan điểm thú vị, đó là: "Tức giận sẽ sinh nếp nhăn, nên cố gắng đừng cãi nhau". Cô đưa quản lý cảm xúc vào hệ thống “chống lão hóa” của mình.

Nữ diễn viên không né tránh việc can thiệp thẩm mỹ, nhưng nêu rõ đây chỉ là biện pháp hỗ trợ thỉnh thoảng, không phải nền tảng. Trạng thái thật sự được xây dựng từ kỷ luật mỗi ngày.

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