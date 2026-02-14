Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Thị trường phim ảnh Hoa ngữ đầu năm 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của dự án cổ trang trinh thám mang tên Đường cung kỳ án: Thanh vụ phong minh. Với sự góp mặt của nữ diễn viên lưu lượng hàng đầu Bạch Lộc, bộ phim đã nhanh chóng xác lập những kỷ lục ấn tượng ngay từ những ngày đầu ra mắt. Không chỉ gây sốt tại thị trường nội địa, tác phẩm còn khẳng định sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng phát sóng quốc tế, trở thành cái tên tiên phong mở màn cho một năm đầy hứa hẹn của điện ảnh Trung Quốc.

Chỉ sau 3 ngày phát sóng chính thức kể từ tối 8/2, Đường cung kỳ án: Thanh vụ phong minh đã khiến giới chuyên môn và khán giả ngỡ ngàng khi chính thức vượt mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng Youku. Đây là thành tích vô cùng ấn tượng, giúp tác phẩm của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt trở thành bộ phim đầu tiên của năm 2026 đạt được con số vạn điểm trong thời gian ngắn kỷ lục. Điểm nhiệt độ này không chỉ phản ánh lượng người xem khổng lồ mà còn cho thấy độ thảo luận sôi nổi của công chúng dành cho từng tình tiết của bộ phim. Bên cạnh con số nhiệt độ ấn tượng trên nền tảng gốc, bộ phim còn cho thấy sự thống trị tuyệt đối khi đứng đầu bảng xếp hạng lượt phát sóng toàn mạng của Đăng Tháp. Trên hệ thống đo lường của Maoyan - một trong những đơn vị thống kê uy tín nhất tại Trung Quốc - Đường cung kỳ án cũng dễ dàng lọt vào top 3 bảng độ hot và lượt xem hiệu quả toàn mạng. Những con số này là minh chứng rõ nét nhất cho sức hút không thể chối từ của Bạch Lộc, khẳng định vị thế nữ hoàng rating thế hệ mới của cô nàng trên bản đồ phim ảnh xứ Trung.

Không chỉ dừng lại ở thành công tại đại lục, Đường cung kỳ án còn tạo nên một cơn sốt lan tỏa ra toàn cầu khi được Netflix mua bản quyền phát sóng song song. Việc một bộ phim cổ trang Trung Quốc được phát hành đồng thời trên nền tảng trực tuyến lớn nhất thế giới đã giúp tác phẩm tiếp cận với tệp khán giả đa dạng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến ngày 9/2, bộ phim đã xuất sắc vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng ngày tại khu vực Đài Loan (Trung Quốc), cho thấy sự đồng điệu trong văn hóa và thị hiếu của khán giả khu vực này.

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công của Đường cung kỳ án chính là tư duy sáng tạo nhạy bén của đội ngũ sản xuất. Phim đã nắm bắt chính xác tâm lý và cảm xúc của xã hội đương thời khi khéo léo lồng ghép ba đề tài đang vô cùng ăn khách: cổ trang, trinh thám và nữ quyền. Thay vì chỉ tập trung vào những cuộc tranh đấu sủng ái thường thấy, bộ phim lại khai thác sâu vào cuộc sống của người phụ nữ trong thâm cung, mang đến một góc nhìn mới lạ, hiện đại và đầy thực tế. Hình tượng nữ chính Lý Bội Nghi do Bạch Lộc đảm nhận đã nhanh chóng chinh phục trái tim khán giả. Lý Bội Nghi hiện lên là một người phụ nữ tỉnh táo, mạnh mẽ và không ngại dấn thân vào những vụ án hóc búa để tìm ra sự thật. Khán giả không chỉ bị cuốn hút bởi những màn suy luận sắc sảo mà còn đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh sống của phụ nữ thời cổ đại. Tinh thần tự lập và sự giúp đỡ, bao bọc lẫn nhau giữa những con người nhỏ bé trong chốn cung đình đã tạo nên một sợi dây liên kết cảm xúc mạnh mẽ với người xem hiện đại, đặc biệt là phái nữ. Thành công của dự án này không thể không nhắc đến màn hóa thân xuất sắc của Bạch Lộc. Nữ diễn viên một lần nữa chứng minh khả năng chọn kịch bản tinh tế và sự trưởng thành trong diễn xuất. Với vai Lý Bội Nghi, Bạch Lộc đã thoát khỏi hình ảnh của những vai diễn thần tượng ngọt ngào trước đây để trở thành một nữ hán tử có chiều sâu nội tâm và phong thái uy quyền. Sự kết hợp ăn ý giữa cô và nam chính Vương Tinh Việt cũng tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ phản ứng hóa học, khiến khán giả vừa hồi hộp theo dõi các vụ án, vừa mong chờ sự tiến triển trong mối quan hệ của cặp đôi.

