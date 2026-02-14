Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, Chính Quan trợ mệnh giúp tuổi Ngọ may mắn trong công việc. Tuổi này đã gạt bỏ được cái tôi cá nhân của mình nên làm việc gì cũng thuận lợi như ý. Đầu năm hãy chọn giờ xuất hành đẹp đầu năm để cầu tài cầu lộc cho một năm làm ăn may mắn, bình an.

Đường tài lộc may mắn hơn một chút, tiền thưởng cuối năm khiến bạn an tâm phần nào trong dịp Tết. Ngọ không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền bạc chi tiêu có phần nhiều hơn bình thường nhưng cũng không tới mức phải cân đo đong đếm, vẫn thoải mái chi tiêu.

Vận trình tình cảm may mắn hơn nhờ Hỏa sinh Thổ. Đầu xuân năm mới bạn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho gia đình và những người thân yêu. Bạn có cơ hội gặp lại bạn cũ và người thân ở xa, tình cảm vô cùng nồng thắm, không khí sum vầy đến hết ngày.

Con giáp tuổi Mùi

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, Thiên Ấn cho biết đây là thời điểm thích hợp để bạn tập trung toàn bộ năng lượng cho công việc đầu năm, giải quyết những việc còn tồn đọng. Ngày càng có nhiều người ghen ghét và gièm pha bạn sau lưng, nhưng cây ngay thì sợ gì chết đứng, cứ việc mình mà làm tốt thì chẳng ai hại bạn được.

Xem tử vi hàng ngày thấy lộc lá tràn trề nhờ ảnh hưởng của Tam Hợp. Tài lộc ở ngày này có thể chưa nhiều hẳn như mong đợi nhưng chắc chắn trong thời gian tới sẽ có khá nhiều những điều tốt lành khiến cho bạn cảm thấy lạc quan hơn.



Tình cảm của bạn và người ấy đang tiến triển cực kì suôn sẻ. Vợ chồng đồng hành cùng nhau trong mọi việc của gia đình, nữ tuổi Mùi là tay hòm chìa khóa uy tín, nửa kia vô cùng tự hào về sự đảm đang của bạn.

Con giáp tuổi Dần

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, công việc của Dần may mắn, tốt đẹp nhờ Tam Hội soi sáng. Ngày mới có nhiều tín hiệu tích cực trong công việc tìm tới bạn. Nếu bạn còn mệt mỏi, nghĩa là con thuyền của bạn vẫn đang lướt đi, và bạn vẫn còn cơ hội để vượt qua khó khăn hiện tại, mệt mỏi cũng chính là một loại may mắn.

Chính Tài báo hiệu tiền tài về tới Dần trong ngày này. Sự giàu có của bạn sẽ tăng lên và mọi người trong nhà sẽ sẵn sàng chi tiền cho bạn. Công việc hiện tại đem tới cho bạn nhiều lộc lá, trong thời điểm hiện tại, khi nhiều người đang thất nghiệp còn bạn vẫn có việc và nhận lương đều thì thực sự may mắn.



Vận may tình cảm đã được cải thiện và các mối quan hệ đã có những tiến bộ đáng kể. Đừng tiêu tốn năng lượng hay thời gian của mình cho những mối quan hệ tiêu cực, cuối năm rồi, ai cần buông thì nên buông càng sớm càng tốt.

