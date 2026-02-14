Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 14/02/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, Chính Quan trợ mệnh giúp tuổi Ngọ may mắn trong công việc. Tuổi này đã gạt bỏ được cái tôi cá nhân của mình nên làm việc gì cũng thuận lợi như ý. Đầu năm hãy chọn giờ xuất hành đẹp đầu năm để cầu tài cầu lộc cho một năm làm ăn may mắn, bình an. 

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tài lộc may mắn hơn một chút, tiền thưởng cuối năm khiến bạn an tâm phần nào trong dịp Tết. Ngọ không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền bạc chi tiêu có phần nhiều hơn bình thường nhưng cũng không tới mức phải cân đo đong đếm, vẫn thoải mái chi tiêu.

 

Vận trình tình cảm may mắn hơn nhờ Hỏa sinh Thổ. Đầu xuân năm mới bạn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho gia đình và những người thân yêu. Bạn có cơ hội gặp lại bạn cũ và người thân ở xa, tình cảm vô cùng nồng thắm, không khí sum vầy đến hết ngày.

Con giáp tuổi Mùi 

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, Thiên Ấn cho biết đây là thời điểm thích hợp để bạn tập trung toàn bộ năng lượng cho công việc đầu năm, giải quyết những việc còn tồn đọng.  Ngày càng có nhiều người ghen ghét và gièm pha bạn sau lưng, nhưng cây ngay thì sợ gì chết đứng, cứ việc mình mà làm tốt thì chẳng ai hại bạn được.

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi hàng ngày thấy lộc lá tràn trề nhờ ảnh hưởng của Tam Hợp. Tài lộc ở ngày này có thể chưa nhiều hẳn như mong đợi nhưng chắc chắn trong thời gian tới sẽ có khá nhiều những điều tốt lành khiến cho bạn cảm thấy lạc quan hơn.

Tình cảm của bạn và người ấy đang tiến triển cực kì suôn sẻ. Vợ chồng đồng hành cùng nhau trong mọi việc của gia đình, nữ tuổi Mùi là tay hòm chìa khóa uy tín, nửa kia vô cùng tự hào về sự đảm đang của bạn.

Con giáp tuổi Dần

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, công việc của Dần may mắn, tốt đẹp nhờ Tam Hội soi sáng. Ngày mới có nhiều tín hiệu tích cực trong công việc tìm tới bạn. Nếu bạn còn mệt mỏi, nghĩa là con thuyền của bạn vẫn đang lướt đi, và bạn vẫn còn cơ hội để vượt qua khó khăn hiện tại, mệt mỏi cũng chính là một loại may mắn.

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài báo hiệu tiền tài về tới Dần trong ngày này. Sự giàu có của bạn sẽ tăng lên và mọi người trong nhà sẽ sẵn sàng chi tiền cho bạn. Công việc hiện tại đem tới cho bạn nhiều lộc lá, trong thời điểm hiện tại, khi nhiều người đang thất nghiệp còn bạn vẫn có việc và nhận lương đều thì thực sự may mắn.

Vận may tình cảm đã được cải thiện và các mối quan hệ đã có những tiến bộ đáng kể. Đừng tiêu tốn năng lượng hay thời gian của mình cho những mối quan hệ tiêu cực, cuối năm rồi, ai cần buông thì nên buông càng sớm càng tốt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

15 ngày cuối tháng 2/2026, 3 con giáp Thần Tài xướng tên tặng vàng 9999, tình tiền đỏ rực, tài lộc dâng cao, giàu sang vô đối

15 ngày cuối tháng 2/2026, 3 con giáp Thần Tài xướng tên tặng vàng 9999, tình tiền đỏ rực, tài lộc dâng cao, giàu sang vô đối

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài xướng tên tặng vàng 9999, tình tiền đỏ rực, tài lộc dâng cao, giàu sang vô đối trong 15 ngày cuối tháng 2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Trần Tinh Húc liên tiếp nhiều dự án nhưng thành tích không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về vị thế

Trần Tinh Húc liên tiếp nhiều dự án nhưng thành tích không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về vị thế

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Mẹ làm rơi điện thoại trúng đầu, em bé 2 tháng tuổi bị chấn thương sọ não

Sức khỏe 1 giờ 5 phút trước
Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Danh tính người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết

Danh tính người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Bạch Lộc chính thức mở màn năm 2026 bằng chuỗi thành tích 'khủng'

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Ngỡ là rau gia vị "cho không" ở chợ Việt, ai ngờ lại là vị thuốc quý ngang nhân sâm

Ngỡ là rau gia vị "cho không" ở chợ Việt, ai ngờ lại là vị thuốc quý ngang nhân sâm

Dinh dưỡng 2 giờ 1 phút trước
Muối hành tím ngày Tết cực nhàn: Công thức đơn giản, hành giòn ngon mà không lo đóng váng

Muối hành tím ngày Tết cực nhàn: Công thức đơn giản, hành giòn ngon mà không lo đóng váng

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), 3 con giáp vận số lên hương, nghèo mấy cũng giàu, Phú Quý bất tận

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), 3 con giáp vận số lên hương, nghèo mấy cũng giàu, Phú Quý bất tận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, xây nhà to, nằm không hưởng phúc, vạn điều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Đầu năm mới Bính Ngọ, 3 con giáp trúng số độc đắc, có căn đại phú quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), 3 con giáp vận số lên hương, nghèo mấy cũng giàu, Phú Quý bất tận

Trúng số độc đắc tiền tỷ vào đúng 3 ngày liên tiếp tới (27, 28 và 29 Tết), 3 con giáp vận số lên hương, nghèo mấy cũng giàu, Phú Quý bất tận

Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 14/2/2026

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 14/2/2026