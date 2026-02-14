Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 14/02/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, Chính Quan trợ mệnh giúp tuổi Ngọ may mắn trong công việc. Tuổi này đã gạt bỏ được cái tôi cá nhân của mình nên làm việc gì cũng thuận lợi như ý. Đầu năm hãy chọn giờ xuất hành đẹp đầu năm để cầu tài cầu lộc cho một năm làm ăn may mắn, bình an. 

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tài lộc may mắn hơn một chút, tiền thưởng cuối năm khiến bạn an tâm phần nào trong dịp Tết. Ngọ không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền bạc chi tiêu có phần nhiều hơn bình thường nhưng cũng không tới mức phải cân đo đong đếm, vẫn thoải mái chi tiêu.

 

Vận trình tình cảm may mắn hơn nhờ Hỏa sinh Thổ. Đầu xuân năm mới bạn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho gia đình và những người thân yêu. Bạn có cơ hội gặp lại bạn cũ và người thân ở xa, tình cảm vô cùng nồng thắm, không khí sum vầy đến hết ngày.

Con giáp tuổi Mùi 

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, Thiên Ấn cho biết đây là thời điểm thích hợp để bạn tập trung toàn bộ năng lượng cho công việc đầu năm, giải quyết những việc còn tồn đọng.  Ngày càng có nhiều người ghen ghét và gièm pha bạn sau lưng, nhưng cây ngay thì sợ gì chết đứng, cứ việc mình mà làm tốt thì chẳng ai hại bạn được.

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi hàng ngày thấy lộc lá tràn trề nhờ ảnh hưởng của Tam Hợp. Tài lộc ở ngày này có thể chưa nhiều hẳn như mong đợi nhưng chắc chắn trong thời gian tới sẽ có khá nhiều những điều tốt lành khiến cho bạn cảm thấy lạc quan hơn.

Tình cảm của bạn và người ấy đang tiến triển cực kì suôn sẻ. Vợ chồng đồng hành cùng nhau trong mọi việc của gia đình, nữ tuổi Mùi là tay hòm chìa khóa uy tín, nửa kia vô cùng tự hào về sự đảm đang của bạn.

Con giáp tuổi Dần

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, công việc của Dần may mắn, tốt đẹp nhờ Tam Hội soi sáng. Ngày mới có nhiều tín hiệu tích cực trong công việc tìm tới bạn. Nếu bạn còn mệt mỏi, nghĩa là con thuyền của bạn vẫn đang lướt đi, và bạn vẫn còn cơ hội để vượt qua khó khăn hiện tại, mệt mỏi cũng chính là một loại may mắn.

Từ giờ đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 3 con giáp này vô cùng vượng khí, hân hoan đón Tài Lộc, tìm thấy cơ hội Phát Tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài báo hiệu tiền tài về tới Dần trong ngày này. Sự giàu có của bạn sẽ tăng lên và mọi người trong nhà sẽ sẵn sàng chi tiền cho bạn. Công việc hiện tại đem tới cho bạn nhiều lộc lá, trong thời điểm hiện tại, khi nhiều người đang thất nghiệp còn bạn vẫn có việc và nhận lương đều thì thực sự may mắn.

Vận may tình cảm đã được cải thiện và các mối quan hệ đã có những tiến bộ đáng kể. Đừng tiêu tốn năng lượng hay thời gian của mình cho những mối quan hệ tiêu cực, cuối năm rồi, ai cần buông thì nên buông càng sớm càng tốt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

15 ngày cuối tháng 2/2026, 3 con giáp Thần Tài xướng tên tặng vàng 9999, tình tiền đỏ rực, tài lộc dâng cao, giàu sang vô đối

15 ngày cuối tháng 2/2026, 3 con giáp Thần Tài xướng tên tặng vàng 9999, tình tiền đỏ rực, tài lộc dâng cao, giàu sang vô đối

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài xướng tên tặng vàng 9999, tình tiền đỏ rực, tài lộc dâng cao, giàu sang vô đối trong 15 ngày cuối tháng 2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 26 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'