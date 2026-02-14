Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 14/02/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà vào đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, có Tam Hội giúp tuổi Dần may mắn trên con đường sự nghiệp. Ai buôn bán có thể tham khảo giờ đẹp nhờ người hợp tuổi để mở hàng trong hôm nay. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, được cấp trên quý mến, Tết vẫn chịu khó tăng ca làm thêm, ai có thể ghét bạn được? 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài lộc của bạn nhờ Thiên Tài nâng đỡ nên tiền về túi đều đều. Đầu năm có thể thử mua một tờ vé số hoặc đi hái lộc, chơi một ván bài vui vẻ cùng gia đình để lấy may. Nếu có ai đó kêu gọi đầu tư vốn làm ăn thì có thể thử, cứ hỏi ý kiến của người nhà trước đã rồi hẵng làm sau.

 

Tuy nhiên vận tình cảm không được như ý muốn vì cục diện Mộc Thổ tương khắc.Trên đời luôn có những kẻ không an phận, khiến cho tuổi này mệt mỏi không thôi. Nay hạn chế cãi cọ với hàng xóm hoặc người thân trong nhà kẻo rước bực vào người, đầu năm phải giữ tâm trạng vui vẻ.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, Thiên Ấn cho biết đây là thời điểm thích hợp để bạn tập trung toàn bộ năng lượng cho công việc cuối năm, giải quyết những việc còn tồn đọng.  Ngày càng có nhiều người ghen ghét và gièm pha bạn sau lưng, nhưng cây ngay thì sợ gì chết đứng, cứ việc mình mà làm tốt thì chẳng ai hại bạn được.

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi hàng ngày thấy lộc lá tràn trề nhờ ảnh hưởng của Tam Hợp. Tài lộc ở ngày này có thể chưa nhiều hẳn như mong đợi nhưng chắc chắn trong thời gian tới sẽ có khá nhiều những điều tốt lành khiến cho bạn cảm thấy lạc quan hơn.

Tình cảm của bạn và người ấy đang tiến triển cực kì suôn sẻ. Vợ chồng đồng hành cùng nhau trong mọi việc của gia đình, nữ tuổi Mùi là tay hòm chìa khóa uy tín, nửa kia vô cùng tự hào về sự đảm đang của bạn.

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, Chính Ấn cho thấy Tuất rất xuất sắc, năng lực của bạn được thể hiện qua công việc. Hôm nay, bạn có thể thể hiện tốt công việc, để lại ấn tượng tốt với sếp và có kỳ vọng được thăng chức, tăng lương.

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lục Hợp che chở giúp tiền bạc của Tuất sinh sôi nảy nở trong ngày này. Bạn có thể vận dụng trí óc của mình để lập kế hoạch cho tiền bạc của mình. Ngày này cực lộc cho những bạn muốn làm ăn lớn hoặc buôn bán hàng hóa phục vụ dịp Tết Ất Tỵ.

Vận may tình duyên đang trên đà thăng tiến. Hôm nay là ngày tốt để phái đẹp ra ngoài săn lùng người yêu. Nếu bạn có người trong lòng rồi thì có thể rủ họ đi ăn, khả năng cao họ sẽ thổ lộ tình cảm với bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/2/2026, 3 con giáp Lộc lớn Lộc nhỏ hội tụ, tiền vàng sáng chói, Phú Quý bao quanh, đại vận Phát Tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/2/2026, 3 con giáp Lộc lớn Lộc nhỏ hội tụ, tiền vàng sáng chói, Phú Quý bao quanh, đại vận Phát Tài

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Lộc lớn Lộc nhỏ hội tụ, tiền vàng sáng chói, Phú Quý bao quanh, đại vận Phát Tài vào đúng 20h hôm nay, ngày 13/2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 28 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'