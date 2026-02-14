Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 14/02/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà vào đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, có Tam Hội giúp tuổi Dần may mắn trên con đường sự nghiệp. Ai buôn bán có thể tham khảo giờ đẹp nhờ người hợp tuổi để mở hàng trong hôm nay. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, được cấp trên quý mến, Tết vẫn chịu khó tăng ca làm thêm, ai có thể ghét bạn được? 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài lộc của bạn nhờ Thiên Tài nâng đỡ nên tiền về túi đều đều. Đầu năm có thể thử mua một tờ vé số hoặc đi hái lộc, chơi một ván bài vui vẻ cùng gia đình để lấy may. Nếu có ai đó kêu gọi đầu tư vốn làm ăn thì có thể thử, cứ hỏi ý kiến của người nhà trước đã rồi hẵng làm sau.

 

Tuy nhiên vận tình cảm không được như ý muốn vì cục diện Mộc Thổ tương khắc.Trên đời luôn có những kẻ không an phận, khiến cho tuổi này mệt mỏi không thôi. Nay hạn chế cãi cọ với hàng xóm hoặc người thân trong nhà kẻo rước bực vào người, đầu năm phải giữ tâm trạng vui vẻ.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, Thiên Ấn cho biết đây là thời điểm thích hợp để bạn tập trung toàn bộ năng lượng cho công việc cuối năm, giải quyết những việc còn tồn đọng.  Ngày càng có nhiều người ghen ghét và gièm pha bạn sau lưng, nhưng cây ngay thì sợ gì chết đứng, cứ việc mình mà làm tốt thì chẳng ai hại bạn được.

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi hàng ngày thấy lộc lá tràn trề nhờ ảnh hưởng của Tam Hợp. Tài lộc ở ngày này có thể chưa nhiều hẳn như mong đợi nhưng chắc chắn trong thời gian tới sẽ có khá nhiều những điều tốt lành khiến cho bạn cảm thấy lạc quan hơn.

Tình cảm của bạn và người ấy đang tiến triển cực kì suôn sẻ. Vợ chồng đồng hành cùng nhau trong mọi việc của gia đình, nữ tuổi Mùi là tay hòm chìa khóa uy tín, nửa kia vô cùng tự hào về sự đảm đang của bạn.

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, Chính Ấn cho thấy Tuất rất xuất sắc, năng lực của bạn được thể hiện qua công việc. Hôm nay, bạn có thể thể hiện tốt công việc, để lại ấn tượng tốt với sếp và có kỳ vọng được thăng chức, tăng lương.

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lục Hợp che chở giúp tiền bạc của Tuất sinh sôi nảy nở trong ngày này. Bạn có thể vận dụng trí óc của mình để lập kế hoạch cho tiền bạc của mình. Ngày này cực lộc cho những bạn muốn làm ăn lớn hoặc buôn bán hàng hóa phục vụ dịp Tết Ất Tỵ.

Vận may tình duyên đang trên đà thăng tiến. Hôm nay là ngày tốt để phái đẹp ra ngoài săn lùng người yêu. Nếu bạn có người trong lòng rồi thì có thể rủ họ đi ăn, khả năng cao họ sẽ thổ lộ tình cảm với bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/2/2026, 3 con giáp Lộc lớn Lộc nhỏ hội tụ, tiền vàng sáng chói, Phú Quý bao quanh, đại vận Phát Tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/2/2026, 3 con giáp Lộc lớn Lộc nhỏ hội tụ, tiền vàng sáng chói, Phú Quý bao quanh, đại vận Phát Tài

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Lộc lớn Lộc nhỏ hội tụ, tiền vàng sáng chói, Phú Quý bao quanh, đại vận Phát Tài vào đúng 20h hôm nay, ngày 13/2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trấn Thành phản hồi việc 'Thỏ ơi' có ngôn từ tục tĩu, tiết lộ phản ứng khi bị công kích trên mạng xã hội

Trấn Thành phản hồi việc 'Thỏ ơi' có ngôn từ tục tĩu, tiết lộ phản ứng khi bị công kích trên mạng xã hội

Hậu trường 39 phút trước
Nhã Phương tái xuất sau sinh con thứ 3, bất ngờ hôn Trường Giang trên thảm đỏ

Nhã Phương tái xuất sau sinh con thứ 3, bất ngờ hôn Trường Giang trên thảm đỏ

Hậu trường 47 phút trước
6 uống rượu ngâm ở Đồng Tháp, 3 người tử vong

6 uống rượu ngâm ở Đồng Tháp, 3 người tử vong

Đời sống 50 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Midu trang hoàng nhà cửa, khoe nội thất khang trang dịp cận Tết

Midu trang hoàng nhà cửa, khoe nội thất khang trang dịp cận Tết

Tin tức giải trí 1 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/2/2026, 3 con giáp phúc lộc đầy nhà, phúc khí trải dài vạn dặm, vận may liên tiếp gõ cửa, tiền tài chảy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 14/2/2026

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 14/2/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC vượt mức 181 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
NÓNG: Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Nipah, tình hình ở Việt Nam ra sao?

NÓNG: Ấn Độ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus Nipah, tình hình ở Việt Nam ra sao?

Sức khỏe 2 giờ 13 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp có mệnh phượng hoàng, tháng 1 âm lịch như được tiếp thêm PHÚC KHÍ, sải cánh đón vận may, Nhật Nguyệt ban nhiều LỘC LÁ

Chúc mừng 3 con giáp có mệnh phượng hoàng, tháng 1 âm lịch như được tiếp thêm PHÚC KHÍ, sải cánh đón vận may, Nhật Nguyệt ban nhiều LỘC LÁ

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Từ ngày 1/3, điện thoại thuộc diện này không thể mở ứng dụng, giao dịch ngân hàng

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỷ đồng khi mua vàng trực tuyến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Thần Tài lẫn quý nhân ra sức phù trợ sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 15/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 14/2/2026

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 14/2/2026

15 ngày cuối tháng 2/2026, 3 con giáp Thần Tài xướng tên tặng vàng 9999, tình tiền đỏ rực, tài lộc dâng cao, giàu sang vô đối

15 ngày cuối tháng 2/2026, 3 con giáp Thần Tài xướng tên tặng vàng 9999, tình tiền đỏ rực, tài lộc dâng cao, giàu sang vô đối

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/2/2026, càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/2/2026, càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'lật ngược tình thế', Tài Lộc 'ùn ùn kéo vào nhà', vận đào hoa nở rộ, mọi việc hanh thông

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/2/2026, 3 con giáp 'lật ngược tình thế', Tài Lộc 'ùn ùn kéo vào nhà', vận đào hoa nở rộ, mọi việc hanh thông