Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong

Thế giới 13/02/2026 13:40

Chiều 4/2, khi nước rút ở khu rừng ngập mặn gần Puerto Princesa (Palawan, Philippines), Emma Amit, nữ vlogger ẩm thực 51 tuổi, cùng bạn bè lội bùn bắt hải sản. Trong đoạn video đăng mạng xã hội, bà cười nói rôm rả, khoe những con ốc, con cua vừa bắt được rồi nấu ngay tại chỗ với nước cốt dừa.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Emma Amit, 51 tuổi, được cho là đã chế biến và ăn những con cua độc ở tỉnh Palawan trước khi đổ bệnh và qua đời hai ngày sau đó. Trong video được Emma đăng tải ngày 4/2, bà cùng bạn bè đi bắt sò, cua trong rừng ngập mặn gần nhà ở thành phố Puerto Princesa. Nữ vlogger nấu hải sản trong nồi nước cốt dừa lớn và tỏ ra thích thú khi thưởng thức.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Emma rơi vào tình trạng nguy kịch khi các độc tố thần kinh mạnh xâm nhập cơ thể. Hàng xóm cho biết bà co giật trên đường được đưa tới trung tâm y tế địa phương. Khi tình trạng xấu đi, bà được chuyển viện trong tình trạng hôn mê, môi chuyển tím tái.

Dù được điều trị tích cực, người phụ này được xác nhận tử vong ngày 6/2.

Ăn cua quỷ chứa độc tố cực mạnh để 'câu view', nữ vlogger tử vong - Ảnh 1
Emma qua đời hai ngày sau khi ăn loài cua độc

 

Theo thông tin từ VnExpress, Trưởng làng Luzviminda, ông Laddy Gemang, cho biết chính quyền đã tới nhà Emma kiểm tra và phát hiện nhiều vỏ cua sặc sỡ bị vứt trong thùng rác, nghi là cua quỷ. "Tôi đếm được khoảng tám vỏ. Không rõ tất cả có phải cua quỷ hay không nhưng trông rất giống nhau", ông nói.

Ông Gemang bày tỏ bối rối vì Emma và chồng đều là ngư dân lâu năm. "Họ sống nhờ biển, lẽ ra phải biết loài cua này nguy hiểm. Vì sao cô ấy vẫn ăn? Đó là điều tôi không hiểu", ông nói, đồng thời kêu gọi người dân không "đánh cược mạng sống" bằng việc ăn những loại hải sản lạ. Theo ông, trước đó thị trấn cũng đã ghi nhận một trường hợp tử vong do ăn cua quỷ vào tháng 10 năm ngoái.

Giới chức cho biết đang theo dõi những người bạn đi cùng Emma để phát hiện triệu chứng tương tự và cảnh báo cư dân ven biển tránh sử dụng các loại hải sản không quen thuộc.

 

Cua quỷ, còn gọi là cua rạn san hô độc, sinh sống tại các rạn san hô khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Phần thịt và vỏ của chúng chứa tetrodotoxin và saxitoxin - các độc tố thần kinh cực mạnh có thể vẫn giữ nguyên tác dụng ngay cả sau nhiều giờ nấu chín.

Bạn của Emma, Beverly Villanueva, viết lời tiễn biệt: "Sự ra đi đột ngột của chị khiến tôi bàng hoàng. Chị như một người chị lớn, luôn dặn tôi mua giúp món ăn mình thích. Tôi sẽ nhớ chị mãi".

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Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi trò chơi mang tên Tsunami gặp sự cố vào khoảng 18h15 tối 8/2 tại hội chợ Surajkund, thành phố Faridabad. Khi thiết bị đang quay, khoang chở người bất ngờ tách khỏi một cánh tay đỡ rồi rơi thẳng xuống mặt đất.

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