Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang

Sao quốc tế 13/02/2026 14:25

DJ Koo được trông thấy mặc áo khoác đen, mang theo chocolate, bánh, hoa, rượu vang đỏ và bày những món đồ này lên mộ, sau đó ngồi yên lặng hàng giờ hôm 8/2. 

DJ Koo được trông thấy mặc áo khoác đen, mang theo chocolate, bánh, hoa, rượu vang đỏ và bày những món đồ này lên mộ, sau đó ngồi yên lặng hàng giờ hôm 8/2. Một người đi viếng mộ cho biết DJ Koo đã cúi đầu đáp lễ những lời hỏi han, còn nói cảm ơn họ.

Kể từ khi Từ Hy Viên qua đời và yên nghỉ hồi tháng 3/2025, mỗi ngày, DJ Koo đều dành ba tiếng đồng hồ để tới nghĩa trang bầu bạn với cô. Anh lau chùi sạch bia mộ, cúi lạy nhiều lần trước mộ vợ. Trong năm qua, anh đã giảm khoảng 9 kg, hoàn toàn ngừng làm việc, từ chối mọi lời mời trong giới giải trí.

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang - Ảnh 1

Đầu năm nay, anh khánh thành bức tượng vợ, nhân kỷ niệm một năm ngày cô mất. Toàn bộ chi phí làm tượng do anh bỏ ra. DJ Koo được cho cũng đã từ bỏ quyền thừa kế khoảng 300 triệu Đài tệ từ khối tài sản của vợ.

 

Một số nguồn tin thân thiết gia đình diễn viên cho hay, DJ Koo dự định trở về Hàn Quốc thăm người thân trong dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên, anh vẫn sẽ ở Đài Loan về lâu dài. Anh được cho đã gia hạn hợp đồng thuê một biệt thự ở Đài Bắc, hướng nhìn ra nghĩa trang.

Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang - Ảnh 2Chồng của Từ Hy Viên kỷ niệm 4 năm ngày cưới ở nghĩa trang - Ảnh 3

DJ Koo tên thật là Koo Jun Yup, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon... Anh hoạt động nghệ thuật với tư cách là một DJ và có thương hiệu thời trang riêng. Anh kết hôn với diễn viên Từ Hy Viên năm 2022.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.

Ngày 3/2/2025, các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời em gái Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ - cho biết diễn viên qua đời trước đó một ngày vì cúm, viêm phổi, khi du lịch ở Nhật Bản trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

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Mới đây, loạt hình Từ Hy Viên vào danh sách chủ đề được xem nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo, thu hút hàng chục nghìn bình luận.

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Từ khóa:   Từ Hy Viên

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